Tour de Pologne 2025 étapes et parcours complet

La 82e édition du Tour de Pologne s’annonce particulièrement disputée. Du 4 au 10 août 2025, entre la fin du Tour de France et le début de la Vuelta, les meilleurs coureurs du peloton mondial s’affronteront sur les routes polonaises pour succéder à Jonas Vingegaard, absent cette année. Un parcours de 1076 kilomètres, équilibré entre étapes de sprint, de montagne et un contre-la-montre final décisif, promet une course indécise jusqu’au bout.

La course débute traditionnellement par une étape favorable aux sprinters entre Wrocław et Legnica. Les 199,7 kilomètres sont presque entièrement plats , avec seulement un GPM de quatrième catégorie à Prochowice, situé à moins de 18 kilomètres de l’arrivée. Cette ascension servira davantage à attribuer le premier maillot de grimpeur qu’à créer des écarts significatifs au classement général.

Le Tour de Pologne 2025 propose un menu varié qui satisfera tous les types de coureurs. Avec sept étapes réparties sur une semaine , la course polonaise du WorldTour offre un parfait équilibre entre étapes plates, montagneuses et un final en contre-la-montre qui pourrait redistribuer les cartes.

La troisième étape propose un défi particulièrement relevé avec une boucle exigeante au départ de Wałbrzych. Les coureurs devront gravir deux fois les cols de Walimska et de Niedźwiedzica , avant d’affronter la première ascension de première catégorie de l’édition à Rzeczka. Après la dernière montée, 13 kilomètres de légère descente ramèneront le peloton vers l’arrivée.

La sixième étape sera probablement décisive pour le classement général. Sur 147,6 kilomètres, les coureurs affronteront un circuit comprenant trois ascensions des redoutables murs de Harnaś et de Bucovine avant une arrivée en montée qui départagera les favoris.

Dès la deuxième étape, le ton change radicalement. L’arrivée à Karpacz, lieu historique de la course polonaise, se profile après 148,9 kilomètres ponctués de quatre GPM de deuxième catégorie. Cette montée finale a déjà couronné des vainqueurs prestigieux : Thibau Nys l’an dernier et Matej Mohorič en 2023.

Cette dernière étape pourrait redistribuer complètement le classement général, surtout si les écarts restent serrés après les six premières journées. Les spécialistes du contre-la-montre auront une carte majeure à jouer pour s’emparer de la victoire finale ou améliorer significativement leur position au classement.

Après la montée initiale, le parcours devient plus favorable permettant aux coureurs de pousser les gros braquets et d’atteindre des vitesses élevées. Le final tortueux dans les rues de Wieliczka couronnera définitivement le vainqueur de cette 82e édition.

D’autres coureurs comme Alberto Bettiol (Astana) et les puncheurs de service pourraient également tirer leur épingle du jeu sur certaines étapes. La présence de Chris Froome apporte également une dimension supplémentaire à cette édition, même si l’ancien vainqueur du Tour de France semble davantage en mission de préparation.

Le champion de France représente une option intéressante. Sa forme actuelle et son expérience des courses par étapes en font un outsider crédible pour une place sur le podium final.

L’Italien possède également un profil idéal pour tenter de remporter le classement général . Sa polyvalence entre montagne et contre-la-montre en fait un sérieux prétendant au maillot final.

L’Espagnol de 22 ans figure parmi les grands favoris. Son profil de grimpeur-rouleur correspond parfaitement aux exigences du parcours polonais, notamment pour les étapes de montagne et le contre-la-montre final.

L’absence de Jonas Vingegaard, tenant du titre, ouvre grand la course pour une nouvelle génération de coureurs ambitieux. Le Danois de Visma-Lease a Bike, vainqueur en 2024, ne sera pas présent pour défendre son titre, laissant le champ libre à de nombreux prétendants.

🇵🇱 UNE COURSE HISTORIQUE EN QUÊTE DE RENOUVEAU

Le Tour de Pologne fait partie des courses historiques du calendrier cycliste international. Cette 82e édition s’inscrit dans la continuité d’une épreuve qui a vu passer les plus grands noms du cyclisme mondial. Le palmarès de la course compte des coureurs prestigieux comme Peter Sagan, Rafał Majka, Michał Kwiatkowski, Remco Evenepoel et bien sûr Jonas Vingegaard.

📊 22 Équipes au Départ Cette édition 2025 rassemble les dix-huit équipes WorldTeams, trois équipes ProTeams et l’équipe nationale polonaise. Cette composition garantit un niveau de course élevé et une concurrence acharnée sur toutes les étapes.

Pour les coureurs français, Laurent Brochard reste le dernier vainqueur tricolore de la course, avec son succès de 2002. Cette statistique souligne la difficulté pour les coureurs hexagonaux de s’imposer sur les routes polonaises, malgré la présence régulière d’équipes françaises competitives.

L’édition 2025 se positionne idéalement dans le calendrier cycliste, entre la fin du Tour de France et le début de la Vuelta a España. Cette temporalité permet aux coureurs qui ont fait l’impasse sur la Grande Boucle de se préparer pour les objectifs de fin de saison, tout en offrant aux participants du Tour une transition idéale vers l’Espagne.