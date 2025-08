TOUR DE POLOGNE 2025 Paul Lapeira frappe fort sur la 2e étape

🏔️ Une étape de transition explosive Mardi 5 août 2025, les Sudètes polonaises ont été le théâtre d’une magnifique bataille cycliste. La seconde étape du Tour de Pologne, tracée autour de la station de Karpacz, promettait du spectacle avec ses cinq ascensions répertoriées sur 149,4 kilomètres. Si les échappés du jour n’ont pas réussi à tenir jusqu’au bout, l’arrivée en montée a provoqué une véritable explosion dans les rangs du peloton.

🎯 LA VICTOIRE DE PAUL LAPEIRA

Dans un finish particulièrement exigeant, Paul Lapeira a démontré toute sa classe et son intelligence tactique. L’ancien champion de France, qui évolue désormais sous les couleurs de Decathlon AG2R La Mondiale, a parfaitement su gérer les trois derniers kilomètres de cette étape montagneuse.

Alors que le Suisse Jan Christen (UAE Team Emirates) tentait sa chance à 350 mètres de la ligne d’arrivée, partant de beaucoup trop loin, Lapeira attendait patiemment son moment. Son timing parfait lui a permis de surprendre l’ensemble du peloton par une accélération soudaine et dévastatrice qui a relégué ses concurrents à distance respectable.

🏆 Podium de l’étape Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale) Mathias Vacek (Lidl-Trek) à 2″ Victor Langellotti (Ineos Grenadiers)

📈 IMPACT AU CLASSEMENT GÉNÉRAL

Cette victoire d’étape offre bien plus qu’une simple satisfaction personnelle à Paul Lapeira. Grâce aux dix secondes de bonifications accordées au vainqueur, le coureur français s’empare également du maillot jaune de leader du classement général. Cette prise de pouvoir s’annonce décisive pour la suite de l’épreuve.

Au général, Lapeira compte désormais six secondes d’avance sur le Tchèque Mathias Vacek, son dauphin du jour, tandis que le Polonais Victor Langellotti, qui courait devant son public, se retrouve relégué à huit secondes. Un écart certes mince, mais qui place le Français en position de force pour les étapes à venir.

👑 CLASSEMENT GÉNÉRAL APRÈS L’ÉTAPE 2 1er Paul Lapeira Maillot Jaune 2e Mathias Vacek +6″ 3e Victor Langellotti +8″

⚡ LES FAVORIS À LA PEINE

Cette étape a également révélé quelques surprises du côté des favoris annoncés. Le Belge Maxim Van Gils (Red Bull – Bora-Hansgrohe), pourtant recensé parmi les candidats à la victoire d’étape, n’a pu faire mieux qu’une décevante 19e place. Une contre-performance qui pourrait peser sur ses ambitions pour le classement général.

L’Espagnol Pello Bilbao (Bahrain Victorious), autre favori de cette étape de transition, a lui aussi déçu en terminant à la 15e position. Ces résultats démontrent la difficulté particulière de ce final en montée qui a réellement fait le tri dans le peloton.

En revanche, l’Italien Antonio Tiberi a tiré son épingle du jeu avec une honorable 4e place, montrant qu’il faudra compter sur lui dans les prochaines étapes. Du côté français, Rudy Molard (Groupama-FDJ) a également bien figuré en prenant la 6e place, devançant sur la ligne l’Américain Brandon McNulty (UAE Team Emirates).

🔍 ANALYSE TACTIQUE Cette étape illustre parfaitement l’importance du placement et du timing dans les finales tendues. Tandis que Jan Christen payait sa sortie prématurée et que d’autres favoris se retrouvaient mal placés, Paul Lapeira a su rester patient et exploiter le moment idéal pour porter son attaque décisive. Une leçon de cyclisme qui rappelle que la technique et l’intelligence tactique prime souvent sur la force brute.

🛣️ PERSPECTIVE POUR LA SUITE

Ce mercredi, la troisième étape autour de Wałbrzych dans le sud-ouest de la Pologne s’annonce encore plus difficile. Avec pas moins de sept ascensions notables au programme et une arrivée tout aussi exigeante que celle de Karpacz, les écarts pourraient encore se creuser au classement général.

Paul Lapeira devra défendre son maillot jaune face à des adversaires qui ne manqueront pas de tenter de lui reprendre le leadership. Mathias Vacek, à seulement six secondes, apparaît comme son principal rival, d’autant que le jeune Tchèque a montré de belles qualités en montagne cette saison.

Cette deuxième étape du Tour de Pologne restera comme un moment fort de la carrière de Paul Lapeira. Sa sixième victoire professionnelle, mais surtout sa première en 2025, tombe au moment idéal et lui offre une position de choix pour viser un succès d’ensemble sur cette épreuve polonaise de plus en plus relevée.

💡 À RETENIR Paul Lapeira remporte sa première victoire de la saison

Le Français s’empare du maillot jaune avec 6″ d’avance

Les favoris Van Gils et Bilbao déçoivent

L’étape 3 s’annonce encore plus sélective