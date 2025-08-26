VUELTA 2025 ÉTAPE 4 I Horaires I Profil I Résultats I Classement

La Vuelta 2025 – Étape 4 La France accueille la caravane rouge pour un défi alpin Susa > Voiron • 206,7 km • 26 août 2025

🏆 Résumé de l’étape 3 : le triomphe de Gaudu David Gaudu (Groupama-FDJ) s’est imposé brillamment à Ceres, devançant Mads Pedersen et Jonas Vingegaard au sprint. Le Français monte au 2e rang du classement général, dans le même temps que le maillot rouge danois.

La renaissance tricolore Après des mois de galère jalonnés de chutes et de déceptions, David Gaudu a retrouvé l’euphorie pure ce lundi 25 août à Ceres. Le grimpeur breton de 28 ans a signé une victoire retentissante en devançant les favoris Mads Pedersen (Lidl-Trek) et Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) dans un final technique et nerveux. Cette troisième victoire sur la Vuelta — après ses succès de 2020 — vient couronner un début d’épreuve parfait pour le coureur de Groupama-FDJ. Déjà troisième dimanche à Limone Piemonte derrière Vingegaard et Giulio Ciccone, Gaudu a confirmé son retour au plus haut niveau en s’imposant dans un sprint relevé de 2,6 kilomètres à 3,6% de pente moyenne. « Cette saison a été tellement difficile… Il y a vraiment beaucoup d’émotions », confiait un David Gaudu ému après sa victoire. « J’ai enchaîné les galères et les ennuis, mais l’équipe a toujours su me soutenir. » Le final à Ceres a été d’une intensité rare. Dans les derniers hectomètres, Giulio Ciccone s’est sacrifié pour son leader Mads Pedersen, emmenant le Danois vers ce qui semblait être une victoire acquise. Mais David Gaudu, lucide et opportuniste, a su trouver le bon timing pour prendre les bonnes roues avant de surgir à l’intérieur du dernier virage, à 75 mètres de la ligne, pour coiffer sur le poteau les deux favoris. Cette performance marque le retour en grâce du coureur finistérien qui n’avait plus gagné sur le circuit WorldTour depuis 2022. Après avoir renoncé au Tour de France ne se sentant pas au niveau, le voilà qui renoue avec ses meilleurs instincts de puncheur, retrouvant cette pointe de vitesse qui faisait sa force.

Classement général après l’étape 3 1er 🇩🇰 Jonas VINGEGAARD Team Visma Lease a Bike 10h 55′ 36″ 2e 🇫🇷 David GAUDU Groupama-FDJ m.t. 3e 🇮🇹 Giulio CICCONE Lidl-Trek + 8″ 4e 🇨🇴 Egan BERNAL INEOS Grenadiers + 14″ 5e 🇬🇧 Tom PIDCOCK Q36.5 Pro Cycling Team + 16″ Vingegaard conserve le maillot rouge grâce au classement cumulé des places depuis le départ, malgré le même temps que Gaudu.

L’étape 4 : un défi alpin franco-italien Mardi 26 août, la Vuelta 2025 quittera définitivement le sol italien pour une étape transfrontalière de 206,7 kilomètres entre Susa et Voiron. Cette quatrième journée marquera l’entrée de la caravane rouge sur le territoire français, avec un parcours alpin exigeant qui pourrait redistribuer les cartes du classement général. Un parcours taillé pour les costauds Le profil de cette étape s’annonce redoutable avec trois cols majeurs concentrés dans les 80 premiers kilomètres. Dès le départ de Susa à 11h25, les coureurs attaqueront immédiatement l’ascension vers Exilles (5,6 km à 5,6%), premier juge de paix de la journée. Suivra l’emblématique col du Montgenèvre (8,3 km à 6,1%), porte d’entrée vers la France, avant la montée la plus longue du jour : le col du Lautaret (13,8 km à 4,3%). Ce dernier, culminant à plus de 2 000 mètres d’altitude, sera franchi à 130 kilomètres de l’arrivée, laissant suffisamment de distance pour permettre aux regroupements. ⏰ Horaires de passage prévus Départ Susa : 11h25 Col du Montgenèvre : 12h35-12h41 Briançon : 12h51-12h58 Col du Lautaret : 13h30-13h41 Grenoble : 15h32-15h55 Arrivée Voiron : 16h31-17h01 Voiron, terre d’accueil prestigieuse La commune iséroise de Voiron deviendra la 15e localité française à accueillir une arrivée d’étape de la Vuelta. Cette cité de 20 000 habitants, située au nord de Grenoble, mettra en valeur ses atouts touristiques majeurs : la basilique Saint-Bruno et la célèbre distillerie de la Chartreuse, emblèmes du patrimoine local nichés au pied du massif éponyme. L’arrivée se déroulera dans le centre-ville après un parcours urbain traversant l’avenue Docteur Valois, le boulevard Denfert-Rochereau et l’avenue Jules Ravat. Les coureurs passeront également par Vizille et Sassenage avant d’atteindre le Voironnais pour une finale probablement disputée entre échappés ou costauds.

La caravane publicitaire : l’exception espagnole Attention supporters français habitués à la fête foraine du Tour de France : la caravane publicitaire de la Vuelta n’a rien à voir avec celle de la Grande Boucle. Là où le Tour déploie plus de 160 véhicules sur 12 kilomètres avec un budget colossal, la Vuelta privilégie la sobriété avec seulement 20 à 30 voitures. Les différences marquantes Critère Tour de France Vuelta Véhicules 150-170 20-30 Longueur 10-12 km 3-4 km Coût sponsor 250 000 – 350 000 € Tarifs accessibles Cadeaux 10 millions Quantité réduite Cette approche minimaliste reflète l’ADN authentique de la Vuelta. Les Espagnols viennent d’abord pour le spectacle sportif, contrairement au Tour de France où 47% des spectateurs se déplacent principalement pour la caravane publicitaire. Cette philosophie perdure en 2025 avec des sponsors fidèles comme Café Dromedario, privilégiant la qualité à l’ostentation. Pour les familles françaises venues encourager les coureurs mardi à Voiron, il faudra donc adapter ses attentes. Moins de bruit, moins de paillettes, mais une atmosphère plus proche du sport cycliste pur, dans l’esprit originel des grandes épreuves où la performance prime sur le spectacle commercial. Les routes de montagne françaises, souvent plus étroites que les grands axes du Tour, imposent d’ailleurs cette chorégraphie particulière au convoi publicitaire. La distribution de goodies s’adapte également : exit les 500 000 sachets de saucisson Cochonou, place à des produits en harmonie avec la culture locale et l’authenticité recherchée.

Les enjeux tactiques de l’étape 4 Pour David Gaudu Fort de sa victoire d’hier et de sa deuxième place au général, le Breton aborde cette étape alpine avec confiance retrouvée. Le profil vallonné de la fin pourrait lui convenir, même si les 130 derniers kilomètres de faux-plat et de descente risquent de favoriser les regroupements. Une belle occasion de confirmer son retour au plus haut niveau avant les vraies montées pyrénéennes qui l’attendent dans la suite de l’épreuve. Pour Jonas Vingegaard Le maillot rouge danois devra gérer sa position de leader tout en restant vigilant sur un parcours qui peut réserver des surprises. Cette étape de transition peut voir une échappée costaud prendre le bon wagon dans les cols du début, forçant l’équipe Visma à contrôler sans s’affoler. Sa priorité sera de rester dans le coup sans prendre de risques inutiles, en gardant de l’énergie pour les échéances à venir. Pour les autres favoris Egan Bernal (4e à 14″), Tom Pidcock (5e à 16″) et Juan Ayuso (9e à 16″) pourraient profiter de cette étape pour se tester ou combler leur petit retard. Le tracé, avec ses difficultés concentrées en début d’étape, laisse entrevoir plusieurs scénarios tactiques selon l’évolution de la course. Les équipes devront également composer avec la fatigue des trois premiers jours et l’adaptation au passage en France. Les outsiders à surveiller Cette étape pourrait également sourire aux baroudeurs et échappés. Les 130 kilomètres après le Lautaret offrent suffisamment de distance pour qu’un groupe d’attaquants bien organisé résiste au retour du peloton. Les sprinters costauds comme Mads Pedersen devront quant à eux négocier intelligemment les premières ascensions pour rester dans le coup jusqu’à Voiron.

La dimension écoresponsable Cette étape franco-italienne s’inscrit parfaitement dans l’approche écoresponsable prônée par la Vuelta moderne. Le passage par les cols alpins met en lumière la beauté préservée de ces territoires de montagne, véritables écrins de biodiversité que traversera respectueusement la caravane rouge. La région de Voiron et ses environs offrent un exemple remarquable de tourisme durable en montagne. Entre la production artisanale de la Chartreuse, véritable emblème du savoir-faire local, et les initiatives de préservation du massif éponyme, cette étape illustre parfaitement l’harmonie possible entre événement sportif d’envergure et respect de l’environnement. Les organisateurs de la Vuelta, conscients de ces enjeux, ont d’ailleurs réduit l’impact environnemental de leur caravane publicitaire comparativement aux autres grands tours. Cette philosophie s’accorde avec les valeurs portées par les territoires de montagne traversés, où la préservation du patrimoine naturel demeure une priorité absolue.

🚴‍♂️ Informations pratiques pour les spectateurs Meilleurs points de vue : Montgenèvre (frontière), Lautaret (altitude), Grenoble (passage urbain), Voiron (arrivée) Caravane publicitaire : Passage vers 14h30 à Voiron (beaucoup plus courte qu’au Tour de France) Coureurs attendus : Entre 16h31 et 17h01 selon l’allure de course Accès : Privilégier les transports en commun ou le vélo pour rejoindre les points de spectacle Météo : Prévoir des vêtements chauds en altitude (Lautaret à 2000m), temps plus clément dans la vallée