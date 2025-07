Vuelta 2025 Jonas Vingegaard y sera !

Un programme ambitieux pour la saison 2025

Jonas Vingegaard a set his sights on a third Tour de France title and will also compete in the Vuelta a España this year, he announced on Tuesday as his Visma team prepared for the new season. Cette double ambition illustre la volonté du Danois de maximiser ses chances de victoire sur les grands tours, une stratégie qui s’est révélée payante pour d’autres champions du passé.

La participation de Vingegaard à la Vuelta représente un défi considérable. The Spanish grand tour, featuring ten uphill finishes, promises to test the Danish rider’s climbing prowess. Ces dix arrivées en côte constituent un terrain de jeu idéal pour un grimpeur de son calibre, même si la spécificité du terrain espagnol, souvent plus arides et exposé, diffère sensiblement des cols alpins et pyrénéens qu’il maîtrise parfaitement.

L’approche méthodique de l’équipe Visma-lease a bike se reflète dans la planification de cette saison. The Dutch team have confirmed that Vingegaard will start his season at the Volta a Portugal, une course qui lui permettra de se familiariser avec les conditions ibériques avant l’échéance majeure de fin d’été. Cette préparation spécifique témoigne de l’importance accordée à cette participation sur le Tour d’Espagne.