White Friday ce vendredi 13 décembre à Luchon avec une vente exceptionnelle des forfaits trois stations à 460€ au lieu de 575€. Ce vendredi 13 pourrait bien être le jour de chance des amateurs de ski entre Le Mourtis, Luchon-Superbagnères et Bourg d’Oueil. Les trois stations des Pyrénées Haut-Garonnaises désormais habillées pour l’hiver attendent désormais les skieurs. Alors pour la peine Haute-Garonne Montagne ouvre ses portes ce vendredi 13 de 9h à 18h pour la vente des précieux sésames trois stations. Des forfaits qui permettent de profiter pleinement des domaines skiables des trois stations. Si vous avez manqué le Local Friday, le Green Friday, ou le Share Friday, ne manquez pas le White Friday. Alors ce vendredi 13 sera votre jour de chance !

Ouverture des stations de Bourg d’Oueil, le Mourtis et Luchon-Superbagnères

Les stations de ski de la Haute-Garonne vous donnent rendez-vous pour une saison hivernale pleine de découvertes et de plaisir. À partir du 14 décembre 2024, Luchon-Superbagnères ouvre ses pistes pour une saison prolongée jusqu’au 23 mars 2025. La station emblématique des Pyrénées offre un domaine skiable varié, idéal pour les familles et les amateurs de grands espaces.

Le 18 décembre 2024, la station du Mourtis ouvre ses portes, promettant des vacances actives dans une ambiance chaleureuse et boisée. Avec ses pistes adaptées à tous les niveaux, c’est un choix parfait pour les amateurs de nature et de tranquillité.

Enfin, Bourg d’Oueil vous accueille dès le 21 décembre 2024 pour une saison plus intimiste. Cette petite station authentique séduit par son cadre préservé et son charme rustique, idéal pour ceux qui recherchent un dépaysement total.

Toutes les stations ont bien profité de la neige le week-end dernier.

White Friday à Luchon ce vendredi 13 décembre

Ce vendredi 13 décembre, Luchon célèbre le White Friday avec une offre exceptionnelle : le forfait trois stations à 460€ au lieu de 575€. Une occasion en or pour les passionnés de ski qui souhaitent profiter des domaines de Le Mourtis, Luchon-Superbagnères et Bourg d’Oueil. Aussi, les trois stations des Pyrénées Haut-Garonnaises sont prêtes à accueillir les skieurs dans un décor hivernal enchanteur.

Pour l’occasion, Haute-Garonne Montagne, située au 24 allées d’Etigny, ouvrira ses portes ce vendredi 13 de 9h à 18h pour proposer ces forfaits à tarif réduit. Une opportunité unique pour accéder aux plaisirs de la glisse sur l’ensemble des trois stations.

Et n’oubliez pas que sur ces trois stations, les forfaits sont entièrement dématérialisés, non datés et non nominatifs. De quoi faire un joli cadeau de Noël pour les amateurs de spatules sur neige.

Alors à vos cartes bancaires ! Vous êtes certains de gagner ce vendredi 13 !

