Written by Oslo• 10h19• Actualité, Montagne

Changement d’heure automnal : quand l’horloge joue à cache-cache avec la nature 26 octobre 2025 : l’heure bascule, et les journées rétrécissent

L’immuable rendez-vous du dernier dimanche d’octobre Comme tous les automnes depuis 1976, la France s’apprête à vivre un changement qui, bien qu’instauré sous prétexte d’économie d’énergie, résonne désormais surtout comme une véritable perte : celle de la lumière. Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025, à trois heures précises, il sera demandé aux Français de reculer leurs montres d’une heure. À cet instant, nous gagnerons une heure de sommeil, oui, mais nous perdrons quelque chose qui n’a pas de prix : la clarté des fins d’après-midi. Le soleil se couchera désormais avant le souper, la nuit s’installera dès dix-sept heures, et nos journées raccourciront davantage encore. Pour ceux qui vivent en montagne, ce phénomène prend une tournure particulièrement dramatique.

Pourquoi change-t-on d’heure? L’héritage d’une crise de 1973 Le changement d’heure n’est pas une fantaisie bureaucratique venue de nulle part. À la suite du premier choc pétrolier de 1973-1974, la France a mis en place ce système afin de synchroniser nos activités avec les heures d’ensoleillement naturel. L’idée était séduisante : en profitant davantage de la lumière en fin de journée, nous consommerions moins d’électricité pour l’éclairage artificiel. À l’époque, cela semblait pertinent. Aujourd’hui, des études montrent que l’impact énergétique réel est bien moins important que prévu, voire négligeable selon certains experts. Néanmoins, le système perdure, harmonisé à l’échelle européenne depuis 1998. Le dernier dimanche de mars voit le basculement vers l’heure d’été, le dernier dimanche d’octobre marque le retour à l’heure d’hiver. Cette année, le changement intervient exceptionnellement plus tôt que d’habitude. C’est simplement une affaire de calendrier : le dernier dimanche d’octobre 2025 tombe au 26, ce qui n’arrivera plus avant 2031. Aucune décision politique n’y change quelque chose; c’est juste la géométrie du calendrier grégorien qui joue des tours.

Les conséquences immédiates sur notre quotidien Sur le plan théorique, ce changement nous fait gagner une heure de sommeil. Les couche-tard se réjouiront d’une nuit rallongée. Mais la réalité est moins enthousiasmante pour le reste de la population. À partir du 26 octobre, le soleil se couche environ une heure plus tôt selon l’horloge. Ce qui signifiait une fin d’après-midi encore éclairée se transforme en obscurité complète. Adieu les promenades après le travail, adieu les retours à la maison à la lumière naturelle, adieu ces petits plaisirs quotidiens qui contribuent à notre bien-être psychologique. Du point de vue strictement physiologique, notre corps dispose de ce qu’on appelle un rythme circadien, cette horloge interne qui règle nos activités sur un cycle approximatif de vingt-quatre heures. Un décalage d’une seule heure perturbe ce système. Les trois à cinq premiers jours suivant le changement s’accompagnent généralement de somnolence, d’irritabilité et d’une certaine confusion mentale. Les enfants et les personnes âgées ressentent davantage ces perturbations. Mais la nuit précoce a aussi son charme singulier Au-delà des constats pratiques et scientifiques, il serait réducteur de réduire la nuit précoce d’automne à une simple nuisance. Car oui, il existe une dimension poétique, voire philosophique, à ce basculement vers l’obscurité. La nuit qui tombe plus tôt ne signifie pas que le monde s’effondre; elle le transforme simplement, le rend plus mystérieux, plus intime. Quiconque a marchéd’un pas tranquille dans la pénombre d’une fin d’après-midi automnale connaît cette sensation : les bruits changent, le rythme ralentit, les inquiétudes du jour paraissent moins présentes. La nuit enveloppe le monde d’une sorte de sérénité. Les formes deviennent moins nettes, les contours s’estompent, et nous sommes invités à une expérience plus intime de notre environnement. La nuit est apaisante pour qui sait en accepter le rythme, pour qui comprend qu’elle n’est pas une menace mais une invite. Ces soirées qui arrivent plus tôt créent aussi un sentiment d’intimité accru. Là où en été on prolongeait ses activités dehors, en automne on retrouve le plaisir du foyer, des moments partagés à la lumière douce d’une lampe, de la convivialité intérieure. Les familles se rapprochent, les conversations s’éternisent autour d’une table, les gestes quotidiens prennent une lenteur, une saveur nouvelle. C’est peut-être moins spectaculaire que les longues journées ensoleillées, mais c’est riche d’une autre forme d’intensité émotionnelle.

En montagne, le jeu cruel des ombres Pour les habitants des Pyrénées, des Alpes ou de tout massif montagneux, ce changement d’heure n’est pas qu’une question administrative abstraite. C’est une réalité concrète et quotidienne. La montagne, par sa géométrie même, raccourcit déjà les journées bien avant que le calendrier ne s’en mêle. À Luchon, dans la vallée du Louron ou au cœur des vallées des Pyrénées Haut-Garonnaises, le soleil disparaît des crêtes des montagnes environnantes bien avant de franchir l’horizon occidental. En hiver, on ne compte pas les heures d’ensoleillement de la même manière que dans une plaine. Une montagne cache le soleil; voilà tout. À partir de fin octobre, quand le changement d’heure s’ajoute à ce phénomène naturel, les habitants de la montagne vivent dans une quasi-obscurité dès seize heures trente ou dix-sept heures.

La randonnée s’ajuste à des journées tronquées La rando en montagne, c’est d’abord une affaire de temps et de lumière. Un itinéraire qui vous permettait de partir à huit heures le matin et de redescendre confortablement avant le coucher du soleil à dix-neuf heures en été doit maintenant être amputé de près d’une heure. Le changement d’heure aggrave considérablement cette contrainte. Si vous aviez l’habitude de faire des boucles de trois à quatre heures en montagne, vous devrez désormais vous contenter de deux heures, peut-être deux heures et demie. Pourquoi? Parce que la nuit tombe vite, très vite, et en montagne plus vite que partout ailleurs. Cette réduction des fenêtres de randonnée est frustrante pour les amateurs de trekking et de trails qui accueillent l’automne comme une saison généreuse, avec des températures agréables et une nature transformée par les couleurs. Mais elle est aussi une sage réalité à respecter. Partir sans tenir compte de la durée du jour en montagne, c’est prendre des risques : chemins glissants, froid qui arrive sans crier gare, obscurité qui désoriante.

Profitez de nos services tout en économisant Télécoop vous propose une remise de 10€ sur un forfait engagé Utilisez le code promo Télécoop pour bénéficier immédiatement de cette offre Découvrir l’offre Télécoop

Mais il y a aussi de la magie dans la nuit montagnarde Soyons honnêtes : il n’y a pas que du sombre à redire au sujet de ces journées qui rétrécissent. La nuit en montagne, quand on dispose des bons équipements et surtout d’une bonne lampe frontale, offre une dimension entièrement différente et étonnamment belle. Les constellations y sont éclatantes, loin de la pollution lumineuse des villes. Les sons changent, la nature s’exprime différemment. Et oui, il y a une certaine aventure à explorer les sentiers quand la nuit est tombée, sachant que chaque pas est illuminé par votre propre lumière. Pour ceux qui veulent prolonger leur activité en montagne même après le changement d’heure, la solution existe : se doter d’une lampe frontale de qualité. Celle-ci devient non pas un luxe, mais une vraie nécessité pour les randonnées automnales et hivernales. Une bonne lampe frontale transforme votre expérience : elle vous permet de voir où vous mettez les pieds sur les chemins rocailleux, de repérer les obstacles, et surtout de vous sentir en sécurité. Vous pouvez ainsi continuer à explorer les sentiers même quand le soleil a disparu.

Pour bien choisir votre compagnon nocturne : découvrez notre guide complet sur comment choisir une lampe frontale pour la randonnée et le trail. Autonomie, luminosité, confort : tous les critères expliqués pour ne pas vous tromper.

S’équiper pour l’automne et l’hiver en montagne Découvrez Cimalp, la marque drômoise spécialisée dans l’équipement montagne Vêtements techniques, accessoires et équipements pour vos aventures en altitude, conçus par des passionnés de montagne Visiter la boutique Cimalp

Anticiper le changement d’heure rend la transition plus supportable. Quelques jours avant la nuit du 25 au 26 octobre, commencez à décaler progressivement votre horaire de sommeil de dix à quinze minutes chaque jour. Cela permet à votre corps de s’adapter graduellement plutôt que de subir un choc brutal. Profitez au maximum de la lumière naturelle en journée, même par temps gris : s’exposer à la lumière le matin aide votre horloge interne à se recalibrer. Marchez dehors chaque matin si possible; c’est un antidote éprouvé contre les effets perturbants du changement. Maintenir des horaires de repas réguliers est aussi crucial. Votre corps reconnaît vos repas comme des repères temporels. En gardant des horaires stables, vous aidez votre système digestif et votre rythme veille-sommeil à s’adapter. Évitez la caféine après seize heures, limitez les siestes en fin d’après-midi, et préférez une alimentation légère le soir. Ces mesures simples font une réelle différence.

Un système qui perdure malgré les remises en question Depuis plusieurs années, le Parlement européen débat de la suppression pure et simple du changement d’heure. En 2019, les eurodéputés ont voté en faveur de sa fin, laissant à chaque État membre la liberté de choisir entre une heure d’été permanente ou une heure d’hiver permanente. Cependant, les consultations publiques ont montré que les Européens ne sont pas d’accord entre eux. Plus de 56 % préfèrent l’heure d’été permanente, mais d’autres redoutent les matins noirs de l’hiver sous heure d’été. La question des décalages horaires entre pays frontaliers complique aussi le débat. Faute d’consensus, le changement demeure en place, année après année. En France, les sondages montrent que plus de 80 % des participants aimeraient abandonner cette pratique, avec une légère préférence pour conserver l’heure d’été. Mais la réalité politique est complexe. Tant que tous les États membres de l’Union européenne n’auront pas trouvé d’accord, le changement continuera d’être le repère symbolique de nos automnes et de nos printemps.

Accepter ce que nous ne pouvons pas changer Le changement d’heure du 26 octobre 2025 aura donc bien lieu. Les horloges reculeront, les journées raccourciront davantage encore, et les montagnards découvriront de nouvelles nuances dans l’expérience de vivre en altitude. Plutôt que de combattre cette réalité inévitable, il vaut mieux l’accepter et s’y adapter intelligemment. Équipez-vous de bonnes lampes frontales, respectez les horaires de lever et de coucher du soleil pour vos randonnées, protégez votre sommeil et votre moral, et pensez à profiter de chaque rayon de lumière naturelle qui vous reste. Car finalement, c’est peut-être cela la vraie leçon que la montagne nous enseigne : accepter les cycles, s’adapter aux rythmes naturels, et trouver la beauté même dans les saisons les plus sombres.

Visited 16 times, 16 visit(s) today