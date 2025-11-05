CODE PROMO GREEN-GOT I UN MOIS GRATUIT

Written by Oslo• 10h40• Banque, Code promo, Consommation, Fil

Code promo Green-Got : un mois d’abonnement offert Profitez de l’offre maintenant avec le code promo “MELLES750”

Green-Got : la fintech pour aligner son argent avec ses valeurs Depuis quelques années, les Français accordent de plus en plus d’importance à la dimension éthique et écologique de leurs placements financiers. Face à ce besoin croissant, Green-Got s’est imposée comme l’alternative bancaire de référence pour ceux qui souhaitent que leur argent serve réellement la transition écologique. Green-Got n’est pas une banque traditionnelle comme les autres. C’est une fintech engagée qui place au cœur de son modèle une conviction simple : la finance doit devenir un vecteur de changement positif. Avec plus de 2,2 milliards d’euros de transactions gérées et 200 millions d’euros orientés vers des projets durables, l’entreprise démontre qu’il est possible de conjuguer rentabilité et responsabilité environnementale. Reconnue comme B-Corp et établissement de paiement, Green-Got jouit d’une légitimité double : celle d’une entreprise aux standards sociaux et environnementaux rigoureux, et celle d’une institution capable de gérer vos transactions en toute sécurité.

Offre exclusive : un mois gratuit avec Green-Got Pour la première fois, Green-Got propose une offre alléchante aux nouveaux clients : un mois d’abonnement entièrement gratuit(10,90€). Cette promotion temporaire constitue une excellente opportunité pour découvrir sans risque une plateforme bancaire nouvelle génération. Qu’inclut votre mois gratuit ? Pendant trente jours, vous aurez accès complet à l’ensemble de l’écosystème Green-Got. Cela signifie que vous pourrez explorer les fonctionnalités premium, tester les partenariats marchands, et surtout comprendre comment fonctionne réellement une banque éthique. Aucun surcoût caché, aucune limitation artificielle : vous bénéficiez du service complet dès le premier jour. Cette période d’essai gratuit vous permet de prendre une décision en connaissance de cause. Beaucoup de clients découvrent lors de ce premier mois combien la transparence et les outils modernes de Green-Got changent leur rapport à la gestion de l’argent au quotidien.

Mathieu Blanchard : quand l’ultra-trail rencontre la finance durable En 2025, Green-Got a annoncé un partenariat stratégique des plus inspirants : Mathieu Blanchard, l’ultra-traileur français, devient ambassadeur de la plateforme. Cette collaboration illustre parfaitement la philosophie de la fintech : allier performance, dépassement de soi et responsabilité envers la nature. Qui est Mathieu Blanchard ? Mathieu Blanchard n’est pas un coureur ordinaire. Ancien ingénieur reconverti en aventurier, il s’impose depuis une décennie comme l’une des plus grandes figures de l’ultra-endurance mondiale. Deux fois finaliste de l’UTMB (en 2022 et 2023), vainqueur de la légendaire Diagonale des Fous en 2024, il repousse constamment les limites de l’endurance humaine. En 2025, il remporte le Yukon Arctic Ultra, un défi surhumain : plus de 600 kilomètres dans l’Arctique canadien, avec des températures atteignant -40°C, en autonomie totale. « Je sais que chaque pas compte, que la persévérance forge les victoires, et qu’il faut de grandes ambitions pour changer les choses. Chez Green-Got, je retrouve ce même esprit : rester fidèle à ses valeurs, viser et atteindre les sommets, et être attentif à la performance autant qu’à son impact. » — Mathieu Blanchard, ambassadeur Green-Got Un lien naturel avec la transition écologique Le choix de Mathieu Blanchard comme ambassadeur n’est pas une simple opération marketing. Cet ultratraileur incarne des valeurs que Green-Got revendique : l’excellence, la persévérance et surtout un lien viscéral avec la nature. Conférencier et auteur du livre « Vivre d’aventures » (Flammarion, 2023), il dispose d’une influence certaine auprès d’une communauté sensibilisée aux enjeux environnementaux. Cette ambassade symbolise une idée centrale : transformer l’économie vers la post-carbonisation est une aventure de longue haleine, tout comme les ultras-marathons. Cela demande conviction, constance et une vision claire de l’objectif à atteindre.

Les avis clients : une notation exceptionnelle La confiance qu’accordent les utilisateurs à une banque est fondamentale. C’est pourquoi nous vous partageons le verdict de Trustpilot, la plateforme indépendante de notation d’entreprises : Green-Got affiche une moyenne de 4,7 sur 5 étoiles avec un classement « Excellent ». Ce que disent les utilisateurs Ces avis traduisent une satisfaction authentique face à plusieurs aspects clés du service Green-Got. Les clients apprécient particulièrement la transparence de la plateforme, la facilité d’utilisation de l’application mobile, et l’alignement réel entre les projets financés et les promesses éthiques de l’entreprise. Beaucoup de commentaires mettent en avant que Green-Got ne pratique pas le « greenwashing » : les investissements sont réellement orientés vers des énergies renouvelables, des projets d’agriculture durable et des initiatives de protection des écosystèmes. C’est cette authenticité qui génère la confiance et fidélise la communauté.

Les avantages concrets : cashback et partenariats Au-delà de l’aspect éthique, Green-Got propose aussi des avantages tangibles et immédiats qui améliorent votre quotidien. 4% de cashback chez Biocoop Si vous êtes un adepte des produits biologiques et de l’alimentation responsable, cette offre vous ravira. Green-Got offre un cashback de 4% pour tous vos achats réalisés chez Biocoop, le réseau français de supermarchés biologiques. Concrètement, à chaque visite, une partie de vos dépenses vous revient directement sur votre compte. C’est une manière élégante de récompenser vos choix de consommation responsables. Que vous achetiez des fruits et légumes fermiers, des produits d’épicerie bio ou d’hygiène naturelle, ce cashback s’accumule et vient alléger vos dépenses mensuelles. L’adhésion La Fourche à 50% Autre partenariat avantageux : Green-Got propose une réduction substantielle sur l’adhésion à La Fourche, le supermarché en ligne spécialisé dans les produits biologiques, écologiques et équitables. Vous bénéficiez de 50% de réduction sur votre adhésion à cet écosystème d’achats responsables. La Fourche propose une large sélection de produits issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable, avec la possibilité de commander en ligne et de vous faire livrer. Cette réduction combinée au cashback Biocoop crée un véritable écosystème d’avantages pour les consommateurs écoresponsables.

L’accès à cette offre d’un mois gratuit sur votre compte premium est simple et rapide. Voici les étapes à suivre : Étape 1 : inscription sur la plateforme Rendez-vous sur le site ou l’application Green-Got. L’inscription est gratuite et prend moins de cinq minutes. Vous devrez fournir quelques informations basiques et valider votre identité selon les normes bancaires en vigueur. Étape 2 : activation de l’offre promotionnelle Lors de votre inscription, saisissez le code promo “Melles750” pour profiter de votre mois d’abonnement gratuit. Étape 3 : réception de votre carte Quelques jours plus tard recevez votre carte bancaire en bois. Étape 4 : reprenez le contrôle Reprenez le contrôle sur votre argent avec votre compte premium Green-Got, et remboursez votre abonnement mensuel avec les offres des partenaires comme La Fourche, Biocoop, la FNAC ou SNCF.

Pourquoi choisir Green-Got ? Au-delà de l’offre promotionnelle actuelle, plusieurs éléments font de Green-Got une proposition attractive et différente sur le marché des fintechs. Transparence et authenticité Green-Got refuse le greenwashing. Chaque euro investi est tracé, chaque projet financé est documenté. Vous pouvez consulter précisément où va votre argent : énergies renouvelables, agriculture durable, protection des écosystèmes, etc. Rentabilité réelle Être éthique ne signifie pas sacrifier les rendements. Green-Got propose des taux de rémunération compétitifs, prouvant qu’impact social et rentabilité financière ne sont pas antinomiques. Communauté engagée Rejoindre Green-Got, c’est entrer dans une communauté de citoyens conscients des enjeux écologiques et décidés à agir. Cette dimension collective renforce la motivation et offre un sentiment d’appartenance rare chez les fintechs. Qualité technique L’application mobile est intuitive, les transactions sont rapides et sécurisées, le service client est réactif. La performance technique n’est jamais sacrifice au profit de l’éthique.

L’offre d’un mois gratuit avec Green-Got constitue une belle opportunité pour tester une alternative bancaire moderne, transparente et engagée. Sans engagement, sans risque, vous pouvez découvrir comment fonctionne vraiment une fintech pensée pour aligner votre épargne avec vos convictions. Associée à l’ambassade de Mathieu Blanchard et aux excellents avis clients sur Trustpilot, Green-Got démontre que la finance durable n’est pas une utopie mais une réalité accessible et performante. Les partenariats avec Biocoop et La Fourche complètent l’écosystème pour les consommateurs écoresponsables. N’attendez pas : profitez de cette promotion limitée et rejoignez les dizaines de milliers de clients qui ont fait le choix de reprendre le pouvoir sur leur argent.

À propos de cet article : Cet article vous est proposé à titre informatif. Assurez-vous de consulter les conditions générales de Green-Got et de vérifier l’éligibilité de cette offre avant de vous inscrire. Green-Got est un établissement de paiement réglementé, réalisant des opérations sur les comptes de paiement et les services de paiement connexes.

