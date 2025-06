Comment la chicorée devient la boisson tendance ?

Depuis 2023, on remet la chicorée au goût du jour , proclame fièrement Cherico. Cette jeune marque incarne parfaitement l’esprit de cette renaissance. En se positionnant clairement comme une alternative moderne, Cherico assume pleinement sa volonté de faire oublier tous vos aprioris sur la chicorée . Leur approche marketing dynamique, leur présence dans les coffee shops branchés et leur packaging contemporain témoignent d’une stratégie assumée de rajeunissement de l’image de la chicorée.

Bibo pousse l’innovation encore plus loin en proposant des mélanges inédits de chicorée et céréales torréfiées. Leur slogan Goûtez à la nouvelle culture des boissons chaudes françaises résume parfaitement leur ambition : créer une nouvelle catégorie de boissons. Leurs témoignages clients révèlent l’enthousiasme de consommateurs qui découvrent une alternative savoureuse au café, particulièrement appréciée par ceux qui souhaitent réduire leur consommation de caféine.

Les cafés Dagobert : l’excellence artisanale

Cette torréfaction artisanale de l’Ain représente l’excellence traditionnelle au service de la modernité. Leur chicorée soluble biologique témoigne d’un engagement fort pour la qualité et l’environnement. En proposant également des mélanges innovants comme le RicoDago (25% café, 75% chicorée), ils montrent qu’il est possible de concilier tradition et innovation, répondant aux attentes d’une clientèle en quête d’authenticité et de qualité.