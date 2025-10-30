Contacter la Maison de Santé du Pays de Luchon

L’ouverture de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle du Pays de Luchon – Le Sauvegarde représente bien plus qu’une simple inauguration de bâtiment. C’est un véritable projet de territoire qui se concrétise, fruit d’une collaboration étroite entre élus, professionnels de santé et partenaires institutionnels. Cette infrastructure moderne répond à un besoin fondamental : garantir à tous les habitants du territoire luchonnais un accès facilité à des soins de qualité, coordonnés et de proximité. En regroupant une quinzaine de professionnels de santé dans un même lieu, la MSP offre un parcours de soins simplifié où chaque patient peut bénéficier d’un suivi global et personnalisé. L’ampleur de l’investissement consenti – 4,5 millions d’euros – témoigne de la volonté collective de faire de la santé une priorité territoriale. Au-delà de l’aspect sanitaire, ce projet contribue également à l’attractivité du territoire, facteur déterminant pour l’installation de nouvelles familles et le maintien des populations actuelles. Avec ses équipements de pointe, sa conception énergétiquement performante et son équipe pluridisciplinaire, la Maison de Santé se positionne comme un modèle d’organisation des soins de premier recours en territoire rural. Elle démontre qu’il est possible, avec une volonté politique forte et une mobilisation collective, de relever le défi de l’égalité d’accès aux soins sur l’ensemble du territoire. Les habitants peuvent d’ores et déjà prendre rendez-vous avec les professionnels de leur choix pour bénéficier de cette nouvelle offre de soins. Les équipes sont prêtes à accueillir les patients dans les meilleures conditions et à répondre à leurs besoins de santé avec professionnalisme et proximité.