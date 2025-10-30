Contacter la Maison de Santé du Pays de Luchon

|
Ouverture de la Maison de Santé du Pays de Luchon
Une nouvelle structure de proximité pour renforcer l’accès aux soins à Luchon
|
Le lundi 3 novembre 2025 marque une date importante pour l’accès aux soins dans les Pyrénées Haut-Garonnaises. La Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises (CCPHG) inaugure la Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) du Pays de Luchon – Le Sauvegarde, située au 8 rue Albert Camus à Luchon. Cette nouvelle structure de santé, fruit de quatre années de travail collaboratif, rassemble médecins, infirmiers et paramédicaux dans un espace moderne pensé pour améliorer la prise en charge des patients et garantir une coordination optimale entre les différents professionnels de santé.
|
Un projet structurant pour répondre aux besoins de santé du territoire
|L’accès aux soins représente un défi majeur dans les territoires ruraux et de montagne, où la démographie médicale peut être fragile. Face à cet enjeu, la CCPHG a pris l’initiative de créer une Maison de Santé Pluriprofessionnelle permettant de regrouper diverses compétences médicales et paramédicales dans un lieu unique, moderne et facilement accessible pour tous les habitants du territoire luchonnais.
Ce projet ambitieux a été initié par un collectif de professionnels de santé réunis au sein d’une Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires (SISA). Leur objectif commun : offrir aux patients une prise en charge coordonnée et de qualité, où chaque professionnel peut travailler en synergie avec ses confrères pour assurer un suivi global et personnalisé.
Les travaux de construction ont débuté en septembre 2024 et se sont achevés en octobre 2025, respectant ainsi le calendrier prévisionnel. Cette réalisation constitue une étape déterminante pour la continuité des services de santé dans la région et contribue significativement à l’attractivité du territoire en garantissant aux résidents actuels et futurs un accès facilité à des soins de proximité.
|
Un équipement moderne soutenu par de nombreux partenaires
|
Une conception architecturale pensée pour l’avenir
La réalisation de ce projet a mobilisé des expertises multiples. La société Premium Conseil a assuré l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, tandis que le cabinet d’architecte Studio K a été sélectionné pour la maîtrise d’œuvre de l’opération. Le bâtiment a été spécialement conçu pour garantir des conditions de travail et d’accueil optimales, tant pour les professionnels de santé que pour les patients.
Une attention particulière a été portée à la performance énergétique du bâtiment, intégrant des solutions modernes et durables. Cette démarche s’inscrit dans une vision responsable de la construction, tenant compte des enjeux environnementaux actuels. La construction a nécessité l’intervention de 14 entreprises différentes, témoignant de la complexité et de l’ampleur du projet.
Un financement public solidaire
Le projet représente un investissement total de 4,5 millions d’euros TTC. Ce montant significatif a pu être mobilisé grâce au soutien financier de plusieurs partenaires publics majeurs :
Cette mobilisation financière multi-niveaux illustre la reconnaissance collective de l’importance d’une offre de soins de proximité de qualité, particulièrement dans les territoires ruraux où les défis démographiques et géographiques rendent cette mission d’autant plus cruciale.
|
Une offre de soins complète dès l’ouverture
|Dès son ouverture le 3 novembre 2025, la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Luchon proposera une gamme complète de services permettant un suivi global des patients. Les habitants du territoire pourront bénéficier sur place de :
Cette concentration de services dans un même lieu facilite grandement la coordination entre professionnels et simplifie les parcours de soins pour les patients, qui n’ont plus besoin de multiplier les déplacements pour consulter différents spécialistes.
Un centre de dialyse en projet
Pour compléter cette offre déjà substantielle, un centre de dialyse viendra prochainement s’installer à proximité immédiate du bâtiment principal. Cette future unité permettra aux patients nécessitant des séances régulières de dialyse de bénéficier de soins à proximité de leur domicile, évitant ainsi des déplacements longs et fatigants vers des centres plus éloignés. Cette avancée représente un progrès considérable en termes de qualité de vie pour ces patients et leurs familles.
|
Une équipe pluriprofessionnelle au service des habitants
|À compter du 3 novembre 2025, une équipe complète de professionnels de santé sera présente pour accueillir les patients au sein de la MSP. Voici la liste détaillée des praticiens et leurs coordonnées pour faciliter vos prises de rendez-vous.
Médecins généralistes
Médecin du sport
Orthophonistes
Ostéopathe
Cabinets infirmiers
Psychologue
Sophrologue
Services à domicile et santé au travail
Imagerie médicale du Luchonnais
|
Un nouveau chapitre pour la santé en Haute-Garonne
|L’ouverture de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle du Pays de Luchon – Le Sauvegarde représente bien plus qu’une simple inauguration de bâtiment. C’est un véritable projet de territoire qui se concrétise, fruit d’une collaboration étroite entre élus, professionnels de santé et partenaires institutionnels.
Cette infrastructure moderne répond à un besoin fondamental : garantir à tous les habitants du territoire luchonnais un accès facilité à des soins de qualité, coordonnés et de proximité. En regroupant une quinzaine de professionnels de santé dans un même lieu, la MSP offre un parcours de soins simplifié où chaque patient peut bénéficier d’un suivi global et personnalisé.
L’ampleur de l’investissement consenti – 4,5 millions d’euros – témoigne de la volonté collective de faire de la santé une priorité territoriale. Au-delà de l’aspect sanitaire, ce projet contribue également à l’attractivité du territoire, facteur déterminant pour l’installation de nouvelles familles et le maintien des populations actuelles.
Avec ses équipements de pointe, sa conception énergétiquement performante et son équipe pluridisciplinaire, la Maison de Santé se positionne comme un modèle d’organisation des soins de premier recours en territoire rural. Elle démontre qu’il est possible, avec une volonté politique forte et une mobilisation collective, de relever le défi de l’égalité d’accès aux soins sur l’ensemble du territoire.
Les habitants peuvent d’ores et déjà prendre rendez-vous avec les professionnels de leur choix pour bénéficier de cette nouvelle offre de soins. Les équipes sont prêtes à accueillir les patients dans les meilleures conditions et à répondre à leurs besoins de santé avec professionnalisme et proximité.
|
📍 Informations pratiques
Adresse : Maison de Santé Pluriprofessionnelle du Pays de Luchon – Le Sauvegarde
Date d’ouverture : Lundi 3 novembre 2025
Renseignements :
|
