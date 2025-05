Written by Oslo• 11h35• Train, Fil, Vallée de la Garonne, Vie locale

Gare de Saléchan – Siradan tous les horaires des trains. Train Luchon : la gare de Saléchan – Siradan de nouveau desservie dès juin 2025 Le retour du train Luchon est une excellente nouvelle pour toute la vallée de la Pique. Dès le lundi 23 juin 2025, la ligne ferroviaire Montréjeau – Luchon est officiellement réouverte, offrant un lien ferroviaire régulier, confortable et durable entre la montagne et la plaine. Parmi les gares bénéficiaires de cette renaissance, Saléchan – Siradan retrouve sa fonction d’arrêt quotidien, au service des habitants, des scolaires, des curistes et des touristes.

Cette réouverture est rendue possible par la mobilisation de la Région Occitanie, en partenariat avec liO Train et la SNCF, dans une volonté claire de revitaliser les petites lignes ferroviaires et de répondre aux défis de la transition écologique.

La gare de Saléchan – Siradan, un arrêt de proximité stratégique

Située entre Marignac – Saint-Béat et Lourès-Barbazan, la gare de Saléchan – Siradan dessert deux communes de la vallée de Barousse : Saléchan, à flanc de montagne, et Siradan, sur les rives de la Garonne. Elle représente une solution concrète pour les mobilités du quotidien, notamment pour les jeunes, les actifs, les familles, et les personnes âgées qui souhaitent limiter l’usage de la voiture.

C’est aussi un accès privilégié aux activités de pleine nature : vélo, randonnée, pêche, thermalisme à Barbazan, etc.

Gare de Saléchan – Siradan tous les horaires des trains

Dès le 23 juin 2025, 6 allers-retours quotidiens entre Luchon et Montréjeau sont programmés en semaine, avec des services maintenus le week-end et renforcés en été.

Trains Luchon → Montréjeau (passage à Saléchan – Siradan)

Du lundi au vendredi :

06h14 départ Luchon → 06h35 à Saléchan

à Saléchan 09h36 → 09h57

12h42 → 13h03

14h36 → 14h57

17h36 → 17h57

19h36 → 19h57

Les samedis : mêmes horaires.

Les dimanches (plein été) :

06h59 → 07h20

10h36 → 10h57

12h42 → 13h03

14h36 → 14h57

17h36 → 17h57

20h03 → 20h24

Trains Montréjeau → Luchon (passage à Saléchan – Siradan)

Du lundi au vendredi :

08h12 départ Montréjeau → 08h36 à Saléchan

à Saléchan 10h44 → 11h05

13h51 → 14h05

15h51 → 16h03

18h51 → 19h03

20h51 → 21h05

Les samedis : identique.

Les dimanches (plein été) :

08h22 → 08h36

11h51 → 12h05

13h51 → 14h05

15h51 → 16h03

19h12 → 19h26

21h24 → 21h38

Un lien essentiel entre le piémont et les sommets

La relance de cette ligne redonne vie à une infrastructure historique et permet de relier facilement :

Luchon et ses thermes,

et ses thermes, les villages de la vallée de la Pique ,

, les correspondances vers Toulouse, Tarbes, Pau ou l’Espagne via Montréjeau.

La gare de Saléchan – Siradan est ainsi un point d’entrée idéal vers la montagne pour les habitants de la Barousse et du Comminges.

Une mobilité sobre et durable

L’un des objectifs majeurs de ce projet est de réduire la dépendance à la voiture individuelle en zone de montagne. En proposant une desserte régulière et accessible, le train Luchon devient une alternative écologique et économique à l’autosolisme.

Il est aussi un levier d’équité territoriale, en reconnectant des communes rurales à des pôles d’emploi, d’enseignement et de santé.

Qui peut en bénéficier ?

Les élèves et étudiants pour leurs trajets vers Montréjeau, Saint-Gaudens ou Toulouse.

pour leurs trajets vers Montréjeau, Saint-Gaudens ou Toulouse. Les curistes et visiteurs de Barbazan ou Luchon.

et visiteurs de Barbazan ou Luchon. Les randonneurs et cyclistes (train adapté aux vélos).

(train adapté aux vélos). Les actifs qui souhaitent abandonner la voiture pour des trajets réguliers.

qui souhaitent abandonner la voiture pour des trajets réguliers. Les habitants sans permis ou sans véhicule, pour lesquels cette gare devient une bouée de mobilité.

Infos pratiques pour prendre le train à Saléchan – Siradan

Localisation : Gare de Saléchan – Siradan (à 2 min du centre de Siradan, accès direct par la D825).

: Gare de Saléchan – Siradan (à 2 min du centre de Siradan, accès direct par la D825). Stationnement : parking disponible à proximité.

: parking disponible à proximité. Intermodalité : arrêt bus liO, local vélo.

: arrêt bus liO, local vélo. Tarifs liO Train : réductions jeunes, scolaires, abonnements mensuels.

: réductions jeunes, scolaires, abonnements mensuels. Infos voyageurs : lio-occitanie.fr

Une vision d’avenir : relier les Pyrénées en train

Ce retour du train en vallée de Luchon s’inscrit dans une stratégie globale de mobilité bas carbone, prônée par la Région. En redonnant vie à cette ligne, on renoue aussi avec une logique de proximité, de lien social et de résilience locale.

La gare de Saléchan – Siradan devient plus qu’un arrêt : un outil de transformation du territoire.

En résumé : un train pour relier la vallée… et l’avenir