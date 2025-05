Written by Oslo• 7h29• Vie locale, Fil, Saint-Béat, Train, Vallée de la Garonne

Gare de Marignac – Saint-Béat tous les horaires des trains. Après plus de dix ans d’interruption, le train Luchon signe son grand retour en 2025. Dès le 23 juin, la ligne ferroviaire Montréjeau – Luchon reprend du service, marquant une avancée majeure pour la mobilité dans les Pyrénées Haut-Garonnaisees. Et au cœur de ce renouveau, la gare de Marignac – Saint-Béat retrouve toute son importance, devenant à nouveau une halte quotidienne pour les habitants, les touristes, les curistes et les randonneurs.

Longtemps espérée, cette réouverture est le fruit d’un projet porté par la Région Occitanie, la SNCF et liO Train, dans une dynamique de réinvestissement dans les petites lignes ferroviaires, essentielles à la desserte des territoires de montagne. Elle s’inscrit aussi dans une vision d’avenir plus sobre, plus écologique, et plus solidaire.

Une gare stratégique dans la vallée de la Pique

La gare de Marignac – Saint-Béat, située entre Luchon et Montréjeau, dessert les communes de Saint-Béat-Lez, Fos, Arlos, Lez et Eup. Elle permet aux riverains de rejoindre facilement Luchon pour les soins thermaux, les commerces ou les loisirs, et Montréjeau pour les correspondances vers Toulouse, Tarbes, ou encore Pau.

Grâce à sa localisation, elle devient également un point d’accès privilégié pour les randonneurs, les cyclistes et les visiteurs de passage souhaitant explorer le piémont pyrénéen sans recourir à la voiture. Elle est un chaînon essentiel pour désenclaver le sud de la Haute-Garonne.

Gare de Marignac – Saint-Béat tous les horaires des trains

Dès le 23 juin 2025, 6 allers-retours quotidiens sont prévus du lundi au dimanche, avec quelques ajustements pour les week-ends et la période estivale.

Sens Luchon → Montréjeau (arrêt à Marignac – Saint-Béat) :

Du lundi au vendredi :

06h14 → 06h29

09h36 → 09h51

12h42 → 12h57

14h36 → 14h51

17h36 → 17h51

19h36 → 19h51

Le samedi et dimanche :

Horaires similaires, avec prolongement jusqu’à 20h18 voire 21h44 en pleine saison (juillet-août).

Sens Montréjeau → Luchon (arrêt à Marignac – Saint-Béat) :

Du lundi au vendredi :

08h12 → 08h32

10h44 → 11h04

13h51 → 14h11

15h51 → 16h11

18h51 → 19h11

20h51 → 21h11

Les samedis et dimanches :

Identiques, avec des renforts en haute saison.

Ces horaires garantissent une excellente couverture horaire pour tous types d’usages : trajets quotidiens, loisirs, soins thermaux, randonnées ou correspondances longues distances.

Un levier pour la transition écologique et sociale

La réouverture de la ligne Montréjeau – Luchon n’est pas qu’un symbole patrimonial. Elle incarne un choix politique fort : celui de replacer le train au cœur des solutions de transport face aux crises climatiques et sociales.

Le train Luchon permet de réduire le nombre de voitures en circulation, de désengorger les axes montagneux étroits, et de limiter les émissions de CO₂. Il est aussi un outil d’inclusion sociale, notamment pour les jeunes, les personnes âgées ou les foyers modestes qui ne disposent pas d’un véhicule.

En remettant le rail au centre de la vallée, la Région Occitanie fait le pari d’un développement durable, sobre et structurant.

Accès au train depuis Marignac – Saint-Béat : infos pratiques

Adresse : Gare de Marignac – Saint-Béat, au bord de la D125.

: Gare de Marignac – Saint-Béat, au bord de la D125. Accès : Parking gratuit à proximité, accessible en voiture, à pied, ou à vélo.

: Parking gratuit à proximité, accessible en voiture, à pied, ou à vélo. Intermodalité : La gare propose un accès vélo, et un service de bus local (ligne 394).

: La gare propose un accès vélo, et un service de bus local (ligne 394). Tarifs : liO Train Occitanie, avec abonnements attractifs et tarifs jeunes.

: liO Train Occitanie, avec abonnements attractifs et tarifs jeunes. Infos et réservation : lio-occitanie.fr/montrejeau-luchon2025

Un train au service de la nature et du tourisme

Luchon est une ville thermale historique, un haut lieu du cyclotourisme, de la randonnée et des sports d’hiver. Le train Luchon – Montréjeau est une chance pour redonner un souffle au tourisme local tout en évitant le “tout voiture”.

Grâce à la gare de Marignac, les visiteurs peuvent accéder facilement :

aux stations thermales de Luchon

aux chemins de grande randonnée (GR10)

(GR10) à la station de Luchon-Superbagnères

aux marchés de montagne, festivals et événements culturels

À l’heure où de nombreuses petites lignes sont menacées, l’exemple du train Luchon peut faire école. Il montre qu’avec une volonté politique et un appui citoyen, il est possible de réhabiliter des infrastructures existantes, de revitaliser les gares rurales, et d’en faire de véritables outils de transformation du territoire.