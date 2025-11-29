Written by Oslo• 9h07• Melles y Melo



Melles y Melo : une tribune libre pour la vie locale

Melles750.fr présente “Melles y Melo”, un espace d’expression libre ouvert aux habitants et habitantes de notre territoire pyrénéen. Cette tribune permet à chacun de partager son témoignage, ses réflexions ou son vécu sur les événements qui marquent la vie locale.



📋 Les règles de notre tribune Cette rubrique se veut un lieu de dialogue respectueux et constructif. Pour préserver cet esprit : 🚫 Aucun propos ciblant directement des personnes ne sera publié – les témoignages doivent porter sur les situations, jamais sur les individus 💔 Les contenus propageant des idées haineuses ou discriminatoires sont proscrits – notre magazine défend les valeurs de respect et de vivre-ensemble qui caractérisent nos communautés de montagne 🤝 Melles750 ne modère pas les commentaires – nous faisons confiance à la maturité de nos lecteurs pour maintenir des échanges respectueux 🔒 Les commentaires seront fermés dès qu’une personne ne respectera pas les autres – le respect mutuel est la condition sine qua non de ces échanges

Habitants de Lez : défendons notre commune déléguée !

On nous avait promis communication, transparence et sérénité pour cette fin de mandat. On nous avait assuré que les décisions seraient prises dans le respect des habitants, dans la clarté et la concertation. Mais aujourd’hui, c’est l’inverse qui se met en place : une délibération est proposée pour supprimer la commune déléguée de Lez, sans véritable débat citoyen, sans explication claire, et surtout sans mesurer les conséquences irréversibles de ce choix, lors du prochain conseil municipal convoqué le vendredi 5 décembre à 20h00.

Une disparition définitive

La loi est sans appel : une fois supprimée, une commune déléguée ne peut jamais être recréée. Lez perdrait son identité, son maire délégué, sa mairie annexe, et sa représentation propre. Ce serait la fin d’une histoire séculaire, effacée d’un trait de plume.

Une décision qui trahit les engagements

Comment parler de transparence quand une telle mesure est préparée sans aucune information donnée aux habitants ? Comment invoquer la sérénité quand on impose une décision qui divise et inquiète, tout en cumulant les fonctions de maire et de maire délégué ? Cette pratique constitue une véritable rupture de confiance entre les élus et la population. Il faut rappeler que la loi exige l’accord du maire délégué pour que le maire puisse soumettre ce sujet au vote. Or, en cumulant les deux fonctions, il devient trop facile de contourner l’esprit de la loi et de verrouiller le processus démocratique.

Ce que nous risquons :

• Perte de proximité : plus de maire délégué pour défendre les intérêts spécifiques de Lez.

• Centralisation : toutes les démarches administratives basculeraient à Saint-Béat.

• Effacement symbolique : Lez deviendrait un simple quartier, sans reconnaissance institutionnelle.

Mobilisons-nous !

Habitants de Lez, habitants de Saint-Béat, cette décision nous concerne tous. Elle engage l’avenir de notre territoire et de notre mémoire collective. Nous devons refuser qu’une telle mesure soit prise dans la précipitation et sans débat.

Exigeons la transparence, exigeons la concertation, exigeons le respect des engagements pris devant nous.

Lez ne doit pas disparaître dans le silence et la précipitation, signez la pétition !

Voici un lien pour signer la pétition : SIGNER LA PÉTITION

M. NOUGUES André, conseiller municipal

M. ROUX Gérard, conseiller municipal

Mme CROUZET Marie, ancienne maire de LEZ

Mme LAGACHERIE Luce, ancienne maire de SAINT-BEAT

Mme CHANGEUX Anna, ancienne maire de SAINT-BEAT-LEZ



