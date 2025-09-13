Saint-Béat-Lez célèbre les Journées du Patrimoine

Une immersion dans l’histoire et l’art au cœur des Pyrénées et de la Garonne

La commune de Saint-Béat-Lez est heureuse d’annoncer sa participation, pour la troisième année consécutive, aux Journées Européennes du Patrimoine, qui se tiendront les samedi 20 et dimanche 21 septembre. Une occasion unique de découvrir les trésors patrimoniaux de cette cité historique nichée au cœur des Pyrénées.

Un programme riche en découvertes À cette occasion, deux lieux emblématiques ouvriront leurs portes au public, offrant aux visiteurs une plongée fascinante dans l’histoire et l’art local. 🏛️ L’église de Saint-Béat Les visiteurs pourront découvrir son Trésor, témoin précieux de l’histoire religieuse et artistique du village. Ce patrimoine exceptionnel révèle des siècles de dévotion et d’art sacré. 🎨 Le Moulin des Arts Accueillera l’artiste peintre Marie Féougier. À travers une exposition tout en nuance, elle invitera les curieux à plonger dans son univers pictural, empreint de sensibilité et de poésie. 📅 Horaires : 10h à 12h et 15h à 18h 🎫 Entrée libre

Saint-Béat, une cité chargée d’histoire Saint-Béat-Lez, surnommée la “Clé de France”, occupe une position stratégique exceptionnelle à la frontière espagnole. Cette commune des Pyrénées centrales a façonné son identité à travers les siècles, devenant un carrefour incontournable entre la France et l’Espagne. Le marbre, or blanc des Pyrénées L’histoire de Saint-Béat est indissociable de son marbre blanc, exploité depuis l’époque romaine. Ce “marbre de Saint-Béat” a orné les plus prestigieux monuments, du château de Versailles aux églises locales. Les carrières, véritables cathédrales souterraines, témoignent encore aujourd’hui de cette activité millénaire qui a fait la renommée de la cité. Un patrimoine architectural remarquable Le village conserve de nombreux témoignages de son riche passé : maisons anciennes aux façades de marbre, ruelles pavées, et bien sûr son église paroissiale qui abrite des trésors d’art sacré. Chaque pierre raconte une histoire, chaque monument révèle un pan de l’identité pyrénéenne. Entre tradition et modernité Aujourd’hui, Saint-Béat-Lez conjugue respect du patrimoine et ouverture sur l’avenir. La commune s’attache à préserver son héritage tout en développant un tourisme culturel respectueux, permettant aux visiteurs de découvrir l’authenticité de ce territoire unique.

À la découverte du patrimoine marbrier Pour approfondir votre découverte de Saint-Béat-Lez, ne manquez pas la balade historique “Au gré du marbre” proposée par l’Office de Tourisme des Pyrénées Haut-Garonnaises. Ce parcours vous mènera sur les traces des maîtres marbriers et vous révélera les secrets de cette pierre précieuse qui a façonné l’identité locale. 🗺️ Parcours thématique Cette balade historique vous invite à découvrir l’extraordinaire aventure du marbre de Saint-Béat, depuis l’extraction dans les carrières jusqu’à son utilisation dans les plus beaux monuments. Un voyage dans le temps qui révèle toute la richesse de ce patrimoine industriel et artistique unique en son genre. Informations complètes : Balade historique de Saint-Béat-Lez

Un événement fédérateur Ces Journées du Patrimoine représentent bien plus qu’une simple ouverture de sites : elles constituent un véritable temps fort de la vie locale. Pour la troisième année consécutive, Saint-Béat-Lez confirme son engagement dans la valorisation de son patrimoine exceptionnel. Valoriser le patrimoine local L’initiative permet de mettre en lumière des trésors souvent méconnus du grand public. L’église et son trésor révèlent des pièces d’orfèvrerie et d’art sacré remarquables, tandis que le Moulin des Arts devient un écrin pour l’expression artistique contemporaine. Favoriser les rencontres artistiques La présence de Marie Féougier au Moulin des Arts illustre parfaitement cette volonté de créer des passerelles entre patrimoine historique et création contemporaine. Les visiteurs peuvent ainsi apprécier comment l’art d’aujourd’hui dialogue avec l’héritage du passé. Partager la richesse culturelle Ces journées offrent à tous, habitants comme visiteurs, l’opportunité de redécouvrir leur territoire sous un angle nouveau. Elles tissent des liens entre les générations et créent une conscience collective autour de l’importance de préserver ce patrimoine pour les générations futures.

Un rendez-vous à ne pas manquer Les Journées Européennes du Patrimoine des 20 et 21 septembre offrent une occasion unique de découvrir ou redécouvrir Saint-Béat-Lez sous un jour nouveau. Entre histoire millénaire et création contemporaine, entre patrimoine religieux et artistique, ces deux journées promettent des découvertes enrichissantes pour tous les publics. La participation renouvelée de la commune à cet événement national témoigne de sa volonté de partager ses trésors et de les inscrire dans une démarche de transmission culturelle vivante. Car le patrimoine n’a de sens que s’il continue à être partagé, admiré et préservé par chaque génération. Rendez-vous les 20 et 21 septembre à Saint-Béat-Lez Pour deux journées inoubliables à la découverte du patrimoine pyrénéen

Article rédigé par Melles750.fr – Magazine en ligne des Pyrénées