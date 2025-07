Written by Oslo• 18h30• Bio, Comparatif, Comparatif produits, Consommation

La Fourche, Kazidomi, Greenweez : le comparatif 2025 de l’épicerie bio en ligne En 2025, les ventes de produits bio repartent à la hausse en France. Biocoop enregistre une croissance de +6,8 %, selon Plan Bio relayé par Reporterre. Ce regain d’intérêt pour une consommation plus saine et engagée invite à reconsidérer nos habitudes d’achat en ligne. Trois acteurs dominent le marché du bio digitalisé : La Fourche, Kazidomi et Greenweez. Mais derrière les logos verts, qui est vraiment éthique, accessible et cohérent dans son modèle ?

Trois plateformes, trois philosophies La Fourche propose un abonnement annuel à 59,90 €, qui donne accès à des remises de 25 à 50 % sur 4 000 produits bio, vrac et écoresponsables. L’entreprise mise sur la transparence, bannit 100 additifs controversés, affiche les éco-scores et soutient des circuits courts. Elle reverse un abonnement gratuit à une famille en précarité pour chaque nouvelle adhésion. Kazidomi, avec un abonnement similaire à 59 €, cible un public plus “healthy” avec des produits véganes, sans sucre ajouté, super-aliments et cosmétiques naturels. Elle est certifiée B‑Corp mais souffre de ruptures fréquentes et de prix initiaux élevés. Greenweez fonctionne sans abonnement. Marketplace bio généraliste avec plus de 125 000 produits, elle appartient au groupe Carrefour. Cela soulève des questions sur la sincérité de son engagement écologique, malgré ses efforts en matière d’emballages et de labels.

Comparatif de prix sur 6 produits de base Nous avons analysé les prix pour six produits bio courants (prix membres pour La Fourche et Kazidomi, publics pour Greenweez). Produit La Fourche Kazidomi Greenweez Lait bio demi-écrémé (1L) 1,11 € 1,80 € 1,78 € Sucre de canne bio (1kg) 2,84 € 4,19 € 5,89 € Farine T65 bio (1kg) 1,36 € 2,65 € 1,58 € Huile d’olive bio (1L) 9,99 € 15,60 € 15,32 € Compote 4x100g 2,99 € 4,99 € 4,79 € Lentilles vertes (500g) 1,59 € 2,49 € 2,89 € Conclusion : La Fourche affiche les prix les plus compétitifs sur l’ensemble de ces produits de base, avec un abonnement rapidement rentabilisé.

Livraison : accessibilité et flexibilité La Fourche : Gratuit dès 69 € (sec) ou 129 € (frais, IDF uniquement). En-dessous : 2,90 € à 8,90 € selon mode et zone.

Engagements écologiques et sociaux La Fourche mène une politique cohérente et ambitieuse : zéro déchet, consigne, exclusion des additifs, circuits courts, transparence sur les marges. Elle s’illustre aussi par son soutien aux familles précaires. Kazidomi promeut une vision “healthy” : végane, nutrition, santé. Certifiée B‑Corp, elle propose des produits triés mais manque parfois de traçabilité. Greenweez multiplie les initiatives labellisées, mais son rattachement au groupe Carrefour interroge sur la sincérité de son positionnement éthique global.

Parrainage et codes promo La Fourche : 20 € offerts au parrain et au filleul pour le parrainage La Fourche . Promo saisonnières régulières.

