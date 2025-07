La navette Vali de Luchon : une réponse partielle au retour du train

Le retour du train, un bouleversement attendu Après des années d’attente, la vallée de Luchon accueille de nouveau le train. Ce retour tant espéré marque une rupture historique dans la mobilité de ce territoire pyrénéen, longtemps isolé des grands axes de transport ferroviaire. Les TER en provenance de Toulouse et Montréjeau redonnent vie à cette liaison ferroviaire emblématique, offrant aux habitants et aux touristes une alternative à la voiture individuelle. Cette renaissance ferroviaire s’accompagne d’un défi majeur : comment redistribuer efficacement les voyageurs depuis la gare de Luchon vers les communes environnantes et les sites touristiques ? La question de l’intermodalité devient cruciale pour que ce retour du train soit véritablement bénéfique au territoire dans son ensemble. La gare de Luchon, désormais pôle d’échanges multimodal, se trouve au centre de cette problématique. Elle doit servir de hub pour irriguer un territoire étendu, composé de petites communes rurales et de sites touristiques dispersés. L’enjeu est de taille : transformer l’arrivée du train en véritable levier de développement local, plutôt qu’en simple point d’aboutissement.

La navette Vali : une solution expérimentale Face à ce défi, la communauté de communes Pyrénées Haut-Garonnaises (CCPHG) a mis en place la navette Vali, une expérimentation de transport d’intérêt local qui fonctionne du 12 juillet au 30 août 2025. Cette initiative vise à évaluer la pertinence d’un service de navettes en lien direct avec les horaires ferroviaires. Le concept repose sur deux circuits distincts : une petite boucle qui dessert le cœur de ville de Luchon et une grande boucle qui s’étend aux communes mitoyennes. Cette approche en double boucle permet théoriquement de répondre à différents besoins : les déplacements urbains courts d’une part, et les liaisons intercommunales d’autre part. La petite boucle, d’une distance de 3,4 kilomètres, relie en 16 minutes six arrêts stratégiques : la gare, la place du Comminges, la poste, les thermes, le casino et le lycée. Elle fonctionne quatre fois par jour en semaine, cinq le samedi et quatre le dimanche, soit 29 passages hebdomadaires. Cette desserte vise les pôles générateurs de déplacements majeurs, tant pour les habitants que pour les touristes. La grande boucle est plus ambitieuse avec ses 13 kilomètres et 45 minutes de parcours. Elle dessert 13 arrêts, incluant les communes de Saint-Mamet, Montauban-de-Luchon, Juzet-de-Luchon, Salles-et-Pratviel, Antignac et Moustajon. Cette boucle étendue permet d’atteindre les campings et résidences touristiques, répondant ainsi aux besoins spécifiques de la période estivale.

Une intermodalité recherchée mais contrainte L’objectif principal de la navette Vali est d’assurer une intermodalité efficace avec les services ferroviaires. Les horaires ont été méticuleusement construits pour respecter un intervalle minimum de 8 minutes entre l’arrivée du train et le départ de la navette, et de 15 minutes entre l’arrivée de la navette et le départ du train. Cette synchronisation permet, en théorie, de maximiser l’utilisation du service et d’offrir aux usagers une continuité de transport. Cependant, cette approche révèle aussi les limites du système : la navette devient entièrement dépendante des horaires ferroviaires, ce qui restreint sa flexibilité et sa capacité à répondre aux besoins locaux qui ne coïncident pas avec les arrivées et départs de trains. Le choix d’un véhicule unique de 22 places pour assurer l’ensemble des services témoigne d’une volonté d’optimisation économique, mais questionne aussi la capacité du système à faire face aux pics de fréquentation. Durant la haute saison touristique, cette contrainte pourrait rapidement montrer ses limites, particulièrement lors des correspondances avec les trains les plus fréquentés.

Les publics cibles : une diversité mal anticipée L’étude préalable identifie sept catégories d’usagers potentiels : les actifs (15 654 personnes), les seniors (9 599), les touristes uniques excursionnistes (6 526), les lycéens (5 584), les touristes réguliers (3 828), les apprentis et stagiaires (752), et les demandeurs d’emploi (69). Cette diversité révèle la complexité des besoins de mobilité sur le territoire. Paradoxalement, cette analyse fine des publics cibles contraste avec la rigidité du système mis en place. Les actifs, qui représentent le plus gros contingent, ont des besoins de mobilité qui ne correspondent pas forcément aux horaires des trains touristiques. Les seniors, deuxième groupe le plus important, pourraient bénéficier d’un service plus fréquent et moins contraint par les horaires ferroviaires. La saisonnalité de l’expérimentation, limitée à l’été, ignore les besoins de mobilité des résidents permanents le reste de l’année. Cette approche purement estivale révèle une vision tronquée du territoire, privilégiant l’économie touristique au détriment des besoins quotidiens des habitants.

Un manque d’anticipation criant Le retour du train à Luchon était annoncé depuis plusieurs années, laissant largement le temps aux collectivités de préparer les solutions de mobilité complémentaires. Pourtant, la navette Vali apparaît comme une solution improvisée, mise en place dans l’urgence sous forme d’expérimentation estivale. Cette absence d’anticipation se manifeste par plusieurs éléments révélateurs : le caractère expérimental du service, sa limitation à la période estivale, et surtout l’utilisation d’infrastructures existantes sans véritable réflexion sur l’optimisation des parcours. La plupart des arrêts utilisent des emplacements déjà banalisés ou des arrêts existants du réseau liO Occitanie. Le manque de coordination entre les différents opérateurs de transport devient particulièrement visible. La navette Vali doit cohabiter avec les navettes “Lipy” de la CCPHG, les services du réseau liO, et les navettes thermales existantes. Cette multiplication des services, sans coordination globale, risque de créer plus de confusion que de fluidité pour les usagers. L’approche en silos révèle aussi l’absence d’une vision territoriale intégrée. Chaque service répond à un besoin spécifique – thermal, touristique, scolaire – sans que soit pensée une offre globale cohérente. Cette fragmentation nuit à la lisibilité du système et complique son appropriation par les usagers.

L’innovation absente : le règne des fourgons navettes Le choix du fourgon navette de 22 places comme solution unique révèle un manque d’audace et d’innovation particulièrement regrettable. À l’heure où les territoires ruraux expérimentent des solutions de mobilité alternatives – véhicules autonomes, transport à la demande numérique, vélos-taxis électriques – Luchon s’en tient à la solution la plus conventionnelle. Cette absence d’innovation est d’autant plus surprenante que le territoire dispose d’atouts naturels qui auraient pu inspirer des solutions originales. La topographie vallonnée se prêterait parfaitement à des navettes électriques légères, voire à des téléphériques urbains pour relier les différents niveaux de la ville. Le caractère touristique du territoire aurait pu justifier des investissements dans des modes de transport pittoresques et attractifs. Le potentiel d’innovation était d’autant plus important que Luchon bénéficie d’une image de modernité liée à ses thermes et à sa station de montagne. L’opportunité était réelle de faire de cette expérimentation un laboratoire de mobilité douce, particulièrement pertinent dans un contexte de transition écologique et de valorisation des territoires de montagne. D’autres territoires similaires ont montré la voie avec des solutions créatives : navettes fluviales, téléphériques urbains, véhicules partagés électriques, ou encore systèmes de transport à la demande pilotés par intelligence artificielle. Ces innovations, adaptées aux spécificités locales, créent une identité territoriale forte et participent à l’attractivité touristique.

Des opportunités manquées L’analyse détaillée des arrêts révèle des opportunités d’innovation qui n’ont pas été saisies. L’arrêt des thermes, par exemple, aurait pu être l’occasion d’intégrer un service de transport wellness, combinant déplacement et préparation à la cure thermale. L’arrêt du téléporté de Superbagnères aurait pu donner lieu à un service de navette panoramique, valorisant les paysages lors du trajet. La desserte des campings révèle aussi une approche purement fonctionnelle, sans considération pour l’expérience utilisateur. Ces arrêts auraient pu être l’occasion de créer des points d’information touristique mobiles, transformant la navette en véritable service d’accueil et d’orientation pour les visiteurs. L’intégration numérique fait également défaut. À l’heure où les applications de mobilité se développent, la navette Vali ne semble pas proposer de service de réservation ou d’information temps réel. Cette absence de digitalisation contraste avec les attentes des usagers contemporains, particulièrement les touristes habitués aux services urbains connectés. Le caractère expérimental de la navette aurait pourtant justifié une approche plus innovante, permettant de tester des concepts nouveaux avant leur généralisation. Cette frilosité technologique et conceptuelle limite la portée de l’expérimentation et son potentiel d’exemplarité pour d’autres territoires.