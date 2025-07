La navette Vali tous les horaires en gare de Luchon

Une intermodalité optimisée avec le TER

La navette Vali a été conçue pour faciliter les correspondances avec les trains TER en provenance et à destination de Toulouse et Montréjeau. Les horaires respectent un intervalle minimum de 8 minutes entre l’arrivée du train et le départ de la navette, et de 15 minutes entre l’arrivée de la navette et le départ du train.