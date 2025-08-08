La redoutable et longue étape 5 du Tour de Pologne

Written by Oslo• 9h39• Cyclisme, Sport, Tour de Pologne 2025



TOUR DE POLOGNE 2025



ÉTAPE 5 : L’ODYSSÉE DE ZAKOPANE



La plus longue étape dans l’écrin des Tatras





L’étape reine du Tour de Pologne 2025 s’annonce décisive : 205,8 kilomètres entre Katowice et Zakopane, avec deux ascensions de première catégorie (Kocierz et Przełęcz Krowiarki) et une arrivée technique dans la station des Tatras où Jonas Vingegaard avait lancé sa carrière en 2019. Cette étape pourrait redistribuer le classement général avant le final montagneux de Bukowina.





📊 FICHE TECHNIQUE DE L’ÉTAPE

Distance 205,8 km Départ Katowice (Silésie) Arrivée Zakopane (Tatras) Type d’étape Montagne (2 GPM de 1ère catégorie) Dénivelé positif ≈ 2800 mètres Difficulté ⭐⭐⭐⭐⭐

LE PARCOURS : DE LA SILÉSIE AUX TATRAS

La cinquième étape du Tour de Pologne 2025 constitue un véritable voyage géographique et sportif. Longue de 205,8 kilomètres, elle emmène le peloton de la région industrielle de Silésie vers les sommets majestueux des Tatras, offrant un contraste saisissant entre paysages urbains et montagnes alpines.

POINTS CLÉS DU PARCOURS



• 0-70 km : Secteur de transition relativement plat traversant la campagne silésienne

• 70-140 km : Zone de montagne avec les deux principales difficultés

• 140-206 km : Approche technique vers Zakopane avec faux-plats montants

• Derniers 3 km : Rampe finale non répertoriée vers l’arrivée



LES ASCENSIONS PRINCIPALES



🚵‍♂️ KOCIERZ – 1ère CATÉGORIE

Distance 4,1 kilomètres Pente moyenne 7,3% Pente maximale ≈ 12% Altitude au sommet ≈ 650 mètres Distance de l’arrivée ≈ 125 kilomètres Caractéristiques Montée régulière, secteurs raides en fin d’ascension



🏔️ PRZEŁĘCZ KROWIARKI – 1ère CATÉGORIE

Distance 8,6 kilomètres Pente moyenne 4,6% Pente maximale ≈ 9% Altitude au sommet ≈ 800 mètres Distance de l’arrivée 65 kilomètres Caractéristiques Longue montée d’usure, idéale pour les attaques à distance

Zakopane n’est pas une arrivée anodine dans le cyclisme mondial. Cette station des Tatras a vu naître des carrières exceptionnelles. Le 8 août 2019, un jeune Danois de 22 ans, alors inconnu du grand public, y remportait sa première victoire WorldTour : Jonas Vingegaard. Cette victoire à Kościelisko, près de Zakopane, marquait le début d’une ascension fulgurante qui le mènerait vers deux victoires sur le Tour de France.



L’HÉRITAGE VINGEGAARD





En 2019, dans un final à trois avec Pavel Sivakov et Jai Hindley, le futur champion danois s’imposait dans un sprint de petit groupe. “Une grande victoire pour ma jeune carrière”, déclarait-il alors, sans imaginer qu’il deviendrait cinq ans plus tard l’un des meilleurs coureurs du monde. Cette étape pourrait-elle révéler un nouveau prodige du cyclisme mondial ? En tout cas, cette année après sa seconde place sur le Tour de France, Jonas Vingegaard vise le En 2019, dans un final à trois avec Pavel Sivakov et Jai Hindley, le futur champion danois s’imposait dans un sprint de petit groupe., déclarait-il alors, sans imaginer qu’il deviendrait cinq ans plus tard l’un des meilleurs coureurs du monde. Cette étape pourrait-elle révéler un nouveau prodige du cyclisme mondial ? En tout cas, cette année après sa seconde place sur le Tour de France, Jonas Vingegaard vise le Tour d’Espagne 2025

ANALYSE TACTIQUE ET ENJEUX

L’étape 5 représente un tournant stratégique majeur dans ce Tour de Pologne 2025. Avec 205,8 kilomètres et deux ascensions de première catégorie, elle constitue le premier véritable test d’endurance et de puissance pour les candidats au classement général. La position des difficultés – Kocierz à mi-parcours et Przełęcz Krowiarki à 65 kilomètres de l’arrivée – offre de multiples scénarios tactiques.



🧠 SCÉNARIOS TACTIQUES PROBABLES

• Échappée matinale : Formation probable d’un groupe de fuyards dès les premiers kilomètres, avec l’aval du peloton sur ce terrain difficile • Bataille sur Kocierz : Premier écrémage attendu, les équipes de favoris pourraient imposer un rythme élevé • Attacks sur Krowiarki : Zone critique à 65 km de l’arrivée, idéale pour les attaques de costauds • Final technique : Les derniers 60 kilomètres vallonnés favoriseront les coureurs polyvalents

LES PRIMES ET POINTS CHAUDS



📍 Sprint Intermédiaire LOTTO – Mysłowice (km 45 environ)

Premier point chaud de l’étape, traditionnellement disputé par les sprinteurs présents 📍 Sprint Intermédiaire LOTTO – Wilamowice (km 85 environ)

Secteur historique qui avait joué un rôle décisif en 2023 entre Matej Mohoric et João Almeida📍 Prime Spéciale Decathlon – Porąbka (avant Kocierz)

Dernière opportunité avant les difficultés sérieuses 📍 Prime Spéciale DPD – Zawoja (après Krowiarki)

Point stratégique dans la zone de transition vers le final

CONDITIONS ET DÉFIS PARTICULIERS

L’étape 5 présente des défis uniques liés à sa longueur exceptionnelle et à son profil exigeant. Avec plus de 205 kilomètres, elle teste l’endurance pure des coureurs dans un contexte montagneux. La gestion de l’effort devient cruciale, d’autant plus que l’étape reine de Bukowina Tatrzańska attend les rescapés le lendemain.



DÉFIS SPÉCIFIQUES



IMPACT

Distance de 205,8 km Fatigue cumulative importante Deux ascensions de 1ère catégorie Sélection naturelle du peloton Final technique vallonné Favorise les puncheurs-grimpeurs Altitude modérée (800m max) Moins de problèmes respiratoires Terrain varié (plat/montagne) Exige une grande polyvalence

PROFILS DE VAINQUEURS POTENTIELS

Le profil du vainqueur à Zakopane nécessite une combinaison rare de qualités. L’étape favorise les coureurs polyvalents capables de franchir les difficultés montagneuses tout en conservant assez de fraîcheur pour un final potentiellement disputé au sprint dans un groupe réduit.



QUALITÉS REQUISES





✓ Endurance : Capacité à maintenir l’effort sur 200+ kilomètres

✓ Puissance en côte : Pour franchir Kocierz et Krowiarki dans de bonnes conditions

✓ Récupération : Aptitude à redescendre efficacement après les ascensions

✓ Pointe de vitesse : Pour un éventuel sprint de petit groupe

✓ Intelligence tactique : Gestion optimale de l’effort sur terrain varié





📊 CLASSEMENT GÉNÉRAL ATTENDU POST-ÉTAPE 5

Pos. Profil Type Écart Probable 1 Grimpeur-puncheur polyvalent Référence 2-5 Coureurs de classement général 0″ à 30″ 6-15 Grimpeurs et rouleurs costauds 30″ à 2′ 16+ Sprinteurs et équipiers 2′ à 10′

IMPACT SUR LE CLASSEMENT GÉNÉRAL

Cette cinquième étape constitue le premier véritable révélateur de hiérarchie du Tour de Pologne 2025. Positionnée stratégiquement entre les étapes d’ouverture et l’étape reine de Bukowina, elle va opérer une première sélection significative parmi les prétendants au classement général.



⚡ ENJEUX STRATÉGIQUES





• Première grande bataille : Les équipes de favoris vont enfin montrer leurs ambitions

• Test de forme : Révélateur du niveau réel des candidats au général

• Positionnement tactique : Importance cruciale avant l’étape reine du lendemain

• Gestion des forces : Équilibre délicat entre ambition et préservation



📍RENDEZ-VOUS AVEC LA PETITE HISTOIRE DU TOUR DE POLOGNE

L’étape 5 du Tour de Pologne 2025 s’annonce comme un moment charnière de cette 82e édition. Entre héritage historique et enjeux sportifs contemporains, Zakopane va une nouvelle fois accueillir une arrivée d’exception. Dans le sillage de Jonas Vingegaard qui y avait écrit les premières lignes de sa légende en 2019, quelle nouvelle révélation cycliste émergera des Tatras polonaises ?

Avec ses 205,8 kilomètres, ses deux ascensions de première catégorie et son final technique, cette étape possède tous les ingrédients d’un grand spectacle cycliste. Elle marquera sans doute un tournant décisif dans la course au maillot jaune, préparant idéalement le terrain pour l’épilogue montagneux de Bukowina Tatrzańska et le contre-la-montre final de Wieliczka.



🚴‍♂️ RENDEZ-VOUS LE 8 AOÛT 2025 À ZAKOPANE



Pour vivre l’émotion d’une étape qui pourrait révéler le prochain champion



Article de Melles750.fr – Magazine des Pyrénées et des modes de vie écoresponsables