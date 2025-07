La Vuelta 2025 Un Tour d’Espagne exceptionnel pour les 90 ans de la course

L’héritage historique et l’avenir de la Vuelta 90 ans d’histoire cycliste Cette édition 2025 célèbre les 90 ans de la Vuelta, créée en 1935 par le journal Informaciones. Depuis ses débuts modestes avec une poignée d’étapes, la course espagnole s’est imposée comme l’un des trois Grands Tours du cyclisme mondial, aux côtés du Tour de France et du Giro d’Italia. Cette longévité exceptionnelle témoigne de la passion du peuple espagnol pour le cyclisme. Au fil des décennies, la Vuelta a écrit ses plus belles pages sur les routes de montagne d’Espagne. Des cols mythiques comme l’Angliru, les Lagos de Covadonga ou la Sierra Nevada ont vu naître les plus grandes légendes du cyclisme. Cette édition 2025 s’inscrit dans cette tradition en proposant un parcours digne des plus grandes heures de la course. L’innovation au service du spectacle En choisissant de débuter hors d’Espagne, les organisateurs démontrent leur volonté d’innovation et d’ouverture internationale. Cette stratégie s’inspire du succès des Grands Départs du Tour de France à l’étranger, qui attirent de nouveaux publics et renforcent le rayonnement de la course. L’incursion en Italie et en France élargit mécaniquement l’audience européenne de la Vuelta. Cette approche moderne s’accompagne d’une préservation des valeurs traditionnelles de la course. L’accent mis sur la montagne et les arrivées au sommet perpétue l’ADN de la Vuelta, réputée pour ses ascensions spectaculaires et ses paysages grandioses. Cette synthèse entre tradition et modernité pourrait servir de modèle pour les futures éditions. L’impact économique et touristique Une telle édition génère des retombées économiques considérables pour les régions traversées. L’exposition médiatique internationale attire l’attention sur les territoires, favorisant le développement du tourisme cycliste et de montagne. Les communes d’arrivée bénéficient d’une vitrine exceptionnelle pour promouvoir leurs atouts naturels et culturels auprès d’une audience mondiale.