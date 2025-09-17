Luchon Ciné-rencontres en septembre et octobre

Un film sur la construction identitaire

Le jeudi 18 septembre à 18h, le cinéma Rex accueille la projection de “L’épreuve du feu”, un film qui questionne les transformations de l’adolescence et le regard des autres. Hugo, 19 ans, revient dans la maison familiale sur une île atlantique, mais cette année est différente. Sa transformation physique et l’arrivée de sa petite amie Queen, esthéticienne aux longs ongles strassés, créent un contraste saisissant qui interroge sur l’acceptation de soi et l’intégration sociale.

La projection sera suivie d’un échange animé par l’association “Écoute moi grandir” et la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises. Les thèmes abordés incluront la confiance en soi chez les jeunes, l’estime de soi, l’intégration et le poids du groupe dans la construction de l’identité. Cette approche pédagogique permet d’ouvrir le débat sur des questions essentielles de notre époque.

Informations pratiques : Tarif 7€, 5€ pour les moins de 12 ans. La carte d’abonnement du cinéma est acceptée.