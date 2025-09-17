Luchon Ciné-rencontres en septembre et octobre
Une programmation riche en découvertes et rencontres au cinéma Rex
Une saison cinématographique d’exception
Le cinéma Rex deLuchon propose une programmation exceptionnelle pour la rentrée 2025 avec ses ciné-rencontres. Entre documentaires engagés, échanges avec les réalisateurs et découvertes audiovisuelles, cette saison promet de marquer les esprits. Située rue Baron de Lassus Nestier, cette institution culturelle des Pyrénées Haut-Garonnaises offre bien plus qu’une simple séance de cinéma : un véritable laboratoire d’idées et de rencontres humaines.
La programmation de septembre et octobre 2025 s’articule autour de quatre rendez-vous majeurs, chacun proposant une approche différente du cinéma documentaire et de l’échange culturel. Des questions sociétales aux enjeux environnementaux, en passant par la préservation des traditions pastorales, le cinéma Rex devient un lieu de dialogue privilégié entre les œuvres et le public.
18 septembre : “L’épreuve du feu” – questionnement sur l’identité adolescente
Un film sur la construction identitaire
Le jeudi 18 septembre à 18h, le cinéma Rex accueille la projection de “L’épreuve du feu”, un film qui questionne les transformations de l’adolescence et le regard des autres. Hugo, 19 ans, revient dans la maison familiale sur une île atlantique, mais cette année est différente. Sa transformation physique et l’arrivée de sa petite amie Queen, esthéticienne aux longs ongles strassés, créent un contraste saisissant qui interroge sur l’acceptation de soi et l’intégration sociale.
La projection sera suivie d’un échange animé par l’association “Écoute moi grandir” et la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises. Les thèmes abordés incluront la confiance en soi chez les jeunes, l’estime de soi, l’intégration et le poids du groupe dans la construction de l’identité. Cette approche pédagogique permet d’ouvrir le débat sur des questions essentielles de notre époque.
Informations pratiques : Tarif 7€, 5€ pour les moins de 12 ans. La carte d’abonnement du cinéma est acceptée.
2 octobre : Festival “Histoires & Crapahutes” – la randonnée au cœur du récit
Un festival itinérant de films de randonnée
Le mercredi 2 octobre à 20h, le cinéma Rex accueille la seconde saison du festival itinérant “Histoires & Crapahutes“. Cette manifestation unique en son genre propose une soirée de trois heures dédiée aux aventures humaines sur fond de randonnée. Cinq courts-métrages composent cette programmation exceptionnelle, chacun explorant des thématiques universelles : la résilience, la rencontre, le dépassement de soi et l’itinérance.
Au programme de cette saison 2025 : “Équateur Phénix” (52 minutes), “Rencontres asturiennes” (21 minutes), “Estampe d’une aventure” (22 minutes), “Marcher la France” (23 minutes) et “Uapiskha” (27 minutes). Ces films emmènent le spectateur du Canada à l’Équateur, en passant par la France, le Népal et l’Espagne, offrant un voyage cinématographique riche en émotions.
L’un des créateurs du festival sera présent pour animer la soirée et échanger avec le public. Cette dimension participative fait de chaque projection un moment unique, où les récits de voyage se partagent et inspirent de nouvelles aventures.
4 octobre : “Bergers d’Aure” – la transhumance en héritage
Un documentaire sur les traditions pastorales pyrénéennes
Le samedi 4 octobre à 20h30, place à la projection de “Bergers d’Aure : la transhumance en héritage”, documentaire de Bernard Lataste. Cette œuvre de 60 minutes, réalisée pendant l’été 2024, nous plonge dans l’univers de la transhumance pyrénéenne, pratique pastorale ancestrale qui perpétue un mode de vie et des savoir-faire traditionnels.
Le film suit François Cascarra et son neveu Laurent Périssé, de la Vallée d’Aure jusqu’aux hautes estives du Rioumajou. Leur relation, tissée autour de la passion commune pour la montagne et les brebis, illustre magnifiquement la transmission intergénérationnelle de cet héritage culturel et social. Le documentaire aborde également les défis contemporains de l’élevage artisanal et l’avenir incertain de ces pratiques séculaires.
La séance se déroulera en présence du réalisateur Bernard Lataste, permettant au public d’approfondir les questions soulevées par le film. Les thématiques du pastoralisme, de la préservation des traditions et de l’évolution des modes de vie ruraux seront au cœur des échanges.
7 octobre : “Coexistencia” – sur les traces des pumas
Un regard sur la cohabitation homme-animal
Le mardi 7 octobre à 20h30, le cinéma Rex propose la projection de “Coexistencia : sur les traces des pumas”. Ce documentaire explore les relations complexes entre l’homme et la faune sauvage, questionnant nos modes de cohabitation avec les grands prédateurs. À travers l’étude comportementale des pumas, le film interroge nos représentations de la nature et les défis de la conservation.
Cette projection s’inscrit dans la continuité des questionnements environnementaux qui traversent la programmation de cette saison. Entre protection de la biodiversité et évolution des territoires, “Coexistencia” offre une réflexion sur notre rapport au vivant et les enjeux de coexistence que pose l’anthropisation croissante des espaces naturels.
9 octobre : “Le vivant qui se défend” – entre militantisme et naturalisme
Le documentaire de Vincent Verzat
Pour clôturer cette riche programmation, le mercredi 9 octobre à 20h30, projection de “Le vivant qui se défend” de Vincent Verzat. Ce documentaire de 90 minutes retrace le parcours personnel du youtubeur de la chaîne “Partager c’est Sympa” (310 000 abonnés), qui filme les mobilisations écologiques depuis une décennie.
Après un épuisement militant, Vincent Verzat s’est tourné vers le naturalisme et le pistage, cherchant un équilibre entre combat et contemplation. Le film fait le lien entre les animaux sauvages et les luttes menées partout en France contre la destruction de leurs habitats. Des luttes forestières du plateau des Millevaches aux cerfs du Vercors, en passant par les méga-bassines du Poitou et l’autoroute A69, ce documentaire trace un chemin pour “vivre dignement et affronter ce qui vient”.
Cette projection résonne particulièrement dans le contexte pyrénéen, territoire où les enjeux de préservation environnementale et de développement durable sont quotidiens. L’approche sensible et personnelle de Vincent Verzat offre une perspective nouvelle sur l’engagement écologique contemporain.
Le cinéma Rex, un acteur culturel majeur des Pyrénées
Une programmation en phase avec son territoire
Le cinéma Rex de Luchon s’affirme comme un lieu culturel incontournable des Pyrénées Haut-Garonnaises. Sa programmation de ciné-rencontres témoigne d’une volonté de proposer un cinéma engagé, qui interroge notre époque et nos territoires. Entre questions sociétales, enjeux environnementaux et préservation du patrimoine culturel, chaque projection devient un moment de réflexion collective.
L’approche participative, avec la présence systématique de réalisateurs, d’associations ou d’intervenants spécialisés, transforme chaque séance en véritable laboratoire d’idées. Cette dimension éducative et sociale fait du Rex bien plus qu’une salle de cinéma : un espace de dialogue et de découverte.
La diversité des thématiques abordées – de l’adolescence aux traditions pastorales, en passant par l’écologie et la cohabitation avec la faune sauvage – reflète la richesse des questionnements contemporains. Dans un territoire pyrénéen où ces enjeux résonnent particulièrement, le cinéma Rex offre un miroir de nos préoccupations collectives.
Informations pratiques
Coordonnées et tarifs
Cinéma Rex
Rue Baron de Lassus Nestier
31110 Luchon
Programmation :
• 18 septembre 18h : L’épreuve du feu (7€, 5€ -12 ans)
• 2 octobre 20h : Festival Histoires & Crapahutes
• 4 octobre 20h30 : Bergers d’Aure (en présence du réalisateur)
• 7 octobre 20h30 : Coexistencia
• 9 octobre 20h30 : Le vivant qui se défend
Réservations et informations sur le site du cinéma Rex de Luchon. La carte d’abonnement est acceptée pour les séances éligibles.