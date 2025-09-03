Luchon Festival Histoires & Crapahutes le 2 octobre

Festival Histoires & Crapahutes Le cinéma d’aventure fait étape à Luchon le 2 octobre

Rendez-vous exceptionnel dans la Reine des Pyrénées ! Le jeudi 2 octobre prochain, Luchon accueillera la deuxième édition du festival itinérant “Histoires & Crapahutes“, un événement cinématographique unique dédié à la randonnée, à l’aventure et aux rencontres humaines en montagne.

Un festival qui rassemble les passionnés d’aventure

Après le succès retentissant de sa première saison, ponctuée de rencontres chaleureuses et de séances à succès dans toute la France, le festival du film de randonnée “Histoires & Crapahutes” revient avec une programmation encore plus riche et inspirante. Cette initiative originale, créée par Jérôme Poizat et Philippe Donadille, propose une expérience cinématographique unique : trois heures d’évasion totale à travers cinq films documentaires soigneusement sélectionnés.

Le concept en quelques mots Une séance unique de trois heures (incluant un entracte), cinq films documentaires, des échanges avec les créateurs et une ambiance conviviale où l’humain reste au cœur de chaque récit.

Deux passionnés aux commandes

Jérôme Poizat, l’un des créateurs du festival, explique la philosophie de l’événement : “Il s’agit d’un moment de convivialité et d’échanges autour de la rando, puisque nous sommes présents pour animer chaque séance, et échanger avec le public, autour d’histoires inspirantes, humaines, dont les maîtres mots sont aventure et évasion. Et puis bien sûr, l’idée c’est aussi d’en mettre plein les yeux au public sur grand écran…”

Cette approche intimiste et participative fait toute la richesse du festival. Contrairement aux projections classiques, chaque séance devient un véritable moment d’échange où les spectateurs peuvent dialoguer avec les réalisateurs, partager leurs propres expériences de montagne et découvrir les coulisses de ces aventures extraordinaires.

Une programmation qui fait voyager aux quatre coins du monde

Philippe Donadille, co-fondateur du festival, dévoile les destinations de cette saison 2 : “Pour cette saison 2 nous partons en Equateur, pour un joli trek, une histoire de résilience, puis nous irons en Espagne, suivre des randonneurs qui aiment observer la faune. Nous suivrons deux aventures poético-itinérantes, l’une au Népal, l’autre en France, et enfin nous irons au Canada, pour une histoire de rencontre entre allochtones et autochtones des monts Uapishka, le long d’un trek hivernal splendide.”

Les cinq films de la saison 2 🏔️ Équateur-Phénix (54 min) – Hors compétition Réalisateurs : Philippe Donadille et Jérôme Poizat Deux frères, anciens rugbymen, partent vers le Chimborazo (6 263 m), le point le plus éloigné du centre de la terre. Leur objectif : supporter l’équipe de France de rugby lors de la dernière coupe du monde. Mais les plans ne se déroulent jamais comme prévu en montagne… Une belle histoire de résilience qui clôturera la séance. Bande annonce 🐻 Rencontres Asturiennes (21 min) – En compétition Réalisateur : Antoine Courtois Au cœur de la cordillère Cantabrique, une équipe de tournage suit les traces de l’ours brun. Discrétion, patience et camaraderie sont les maîtres mots de cette expédition où les rencontres avec la faune sauvage dépendent autant de la chance que de la préparation. Bande annonce 🏔️ Estampe d’une Aventure (23 min) – En compétition Réalisateur : Léo Molinari Direction le Khumbu, au Népal, cette région mythique où se dressent l’Everest, le Lhotse, le Nuptse et l’Ama Dablam. Un film contemplatif qui questionne le tourisme de masse dans ces hautes vallées himalayennes où “la rêverie n’a peut-être plus sa place”. Bande annonce 🚶‍♂️ Marcher la France (23 min) – En compétition Réalisateur : Constant Pelhate Un périple à pied extraordinaire de 96 jours et 2 063 kilomètres, de la Catalogne à la Bretagne, des Pyrénées au Mont-Saint-Michel. Un hymne à l’itinérance qui nous mène “dans un émerveillement constant de l’itinérance, à dormir sur les chemins”. Bande annonce ❄️ Uapishka (28 min) – En compétition Réalisatrice : Marie-France L’Écuyer Au nord du 51e parallèle canadien, une aventure hivernale extraordinaire dans les monts Uapishka. Des aventuriers innus et allochtones traversent la toundra en raquettes, dans une histoire de survie, d’amitié et de réconciliation sur le territoire traditionnel de Pessamit. Bande annonce

🏆 Le prix du public Quatre des cinq films sont en compétition pour le prix du public. À l’issue de la projection, chaque salle vote pour élire son film favori, créant ainsi une dimension participative unique qui renforce l’esprit de communauté cher au festival.

Luchon, escale de choix dans les Pyrénées

Le choix de Luchon comme étape de ce festival itinérant n’est pas anodin. Cette station thermale emblématique des Hautes-Pyrénées, surnommée la “Reine des Pyrénées”, incarne parfaitement l’esprit du festival. Située au cœur d’un cirque montagneux exceptionnel, Luchon est depuis toujours un point de départ privilégié vers les sommets pyrénéens.

La ville bénéficie d’un patrimoine naturel d’exception avec un accès direct vers les plus beaux sommets des Pyrénées centrales. Les vallées du Lys, d’Oô, de la Pique ou encore de la Garonne offrent un espace infini aux randonneurs de tous niveaux. Cette géographie privilégiée fait de Luchon le décor idéal pour accueillir un festival célébrant la montagne et l’aventure.

Un événement qui dynamise le territoire

Le retour du festival “Histoires & Crapahutes” à Luchon représente bien plus qu’une simple projection cinématographique. Cet événement culturel de qualité contribue à enrichir l’offre touristique locale en proposant une alternative aux loisirs traditionnels de montagne. Il attire un public passionné, souvent venu de loin, qui découvre ou redécouvre les charmes de la station thermale.

Pour les habitants de la vallée du Luchonnais, c’est l’occasion de partager leur passion pour la montagne avec des visiteurs partageant les mêmes valeurs. Les échanges qui suivent la projection permettent souvent de tisser des liens durables et de promouvoir les richesses locales.

Informations pratiques Jeudi 2 octobre 2025

20 heures (horaire à confirmer auprès du cinéma Le Rex) ⏱️ Durée Environ 3 heures

2h30 de projection + 1 entracte de 10 minutes 🎬 Programme complet 5 films documentaires, présentations par les créateurs du festival, échanges avec le public et vote pour le prix du public

L’aventure humaine avant tout

Ce qui distingue “Histoires & Crapahutes” des autres festivals de films de montagne, c’est sa capacité à placer l’humain au centre de chaque récit. Loin des exploits techniques ou des records sportifs, chaque documentaire raconte avant tout une histoire d’hommes et de femmes confrontés à la montagne, à ses défis, mais aussi à ses enseignements.

“Que ce soit la résilience face à l’imprévu en Équateur, la patience nécessaire pour observer la faune en Espagne, la remise en question face au tourisme de masse au Népal, l’émerveillement de l’itinérance en France, ou la réconciliation culturelle au Canada, chaque film porte un message universel qui dépasse le simple cadre de la randonnée.”

Rendez-vous incontournable à Luchon

Le passage du festival “Histoires & Crapahutes” à Luchon le 2 octobre prochain s’annonce comme un moment privilégié pour tous les amoureux de la montagne. Cette soirée exceptionnelle promet trois heures d’évasion totale, de découvertes et de partage dans l’ambiance chaleureuse qui caractérise ce festival itinérant unique en France.

Que vous soyez randonneur chevronné, amateur de documentaires ou simple curieux de découvrir de nouveaux horizons, cette séance vous transportera aux quatre coins du monde, de l’Équateur au Canada, en passant par l’Espagne, le Népal et la France. Car comme le rappellent les créateurs du festival, l’aventure commence parfois simplement en poussant la porte d’une salle de cinéma.