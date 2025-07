🚫 NON À DUPLOMB

🚫 NON AU NUTELLA Résister, c’est choisir 🌱 Quand la résistance passe par nos choix quotidiens En 2025, la France traverse une période de tensions environnementales et politiques sans précédent. D’un côté, la loi Duplomb menace nos écosystèmes et notre santé publique. De l’autre, nos habitudes alimentaires continuent d’alimenter un système agro-industriel destructeur. Mais que se passerait-il si nous décidions de faire le lien entre ces deux combats ? Que se passerait-il si résister devenait aussi simple que de signer une pétition et de changer nos habitudes de consommation ? ⚠️ La loi Duplomb : une catastrophe environnementale annoncée 📋 Qu’est-ce que la loi Duplomb exactement ? La loi Duplomb, officiellement adoptée en juillet 2025, porte le nom de son principal défenseur, le sénateur Laurent Duplomb. Ce texte révolutionnaire – dans le mauvais sens du terme – constitue un véritable recul pour l’agriculture française et européenne. 🔴 Les mesures phares de cette loi : La réintroduction de pesticides néonicotinoïdes bannis depuis 2018

bannis depuis 2018 La facilitation administrative pour la construction de “méga-bassines”

pour la construction de “méga-bassines” La suppression de l’indépendance entre conseil agricole et vente de pesticides

entre conseil agricole et vente de pesticides L’assouplissement des normes de protection des zones humides 🔬 Un danger scientifiquement documenté 🐝 Pour les pollinisateurs Mortalité accrue des abeilles

Troubles de navigation

Système immunitaire affaibli 👤 Pour la santé humaine Effets neurotoxiques

Perturbation endocrinienne

Risques cancérogènes 🌍 Pour les écosystèmes Contamination des nappes

Biodiversité appauvrie

Chaîne alimentaire détruite 📈 Une mobilisation citoyenne historique 1,7 MILLION

de signatures en 2 semaines ! Record absolu de mobilisation environnementale en France 🍫 Nutella et Ferrero : anatomie d’un système industriel problématique 🌴 L’huile de palme : le talon d’Achille du géant italien 📊 Ferrero en chiffres 185 000 tonnes d’huile de palme/an

d’huile de palme/an 1,7% de la production mondiale

de la production mondiale 365 millions de pots vendus/an

de pots vendus/an 74 pots consommés par seconde 🌳 Impact déforestation 10 millions d’hectares détruits/an

détruits/an 73% en Indonésie/Malaisie

en Indonésie/Malaisie 300 espèces menacées

menacées 8% des émissions CO2 🌰 La problématique des noisettes Ferrero est le plus gros acheteur mondial de noisettes (25% de la production globale). Cette demande transforme l’agriculture méditerranéenne : 🇹🇷 En Turquie (70% mondial) Monoculture intensive sur 700 000 hectares, usage massif de pesticides, exploitation des travailleurs saisonniers 🇮🇹 En Italie (Piémont, Latium) Conversion des terres diversifiées, appauvrissement des sols, diminution de la biodiversité ✅ Alternatives concrètes : consommer autrement, résister efficacement 🏪 Les pâtes à tartiner alternatives : +45% de croissance en 2024 🇫🇷 Les marques françaises qui montent Nocciolata

100% bio

Sans huile de palme Mamie Bio

Fabrication française

Circuit court Jean Hervé

Commerce équitable

Ingrédients européens Jardin BiO

Certification Demeter

Biodynamie 🌰 Les circuits courts : noisettes françaises La France produit 17 000 tonnes de noisettes par an, principalement dans le Sud-Ouest : 🏞️ Lot-et-Garonne 4 500 tonnes Fertile de Coutard, Segorbe ⛰️ Aveyron 3 200 tonnes Noisettes des Causses 🌿 Dordogne 2 800 tonnes Production bio croissante 🏔️ Corrèze 1 500 tonnes Variétés anciennes 👩‍🍳 Faire sa pâte à tartiner maison 📝 Recette de base (250g) 150g noisettes françaises grillées

50g cacao bio en poudre

30g huile tournesol française

40g sucre complet

1 pincée sel de Guérande 💰 Coût comparatif • Nutella : 6,80€/kg

• Maison : 16,80€/kg (qualité premium)

• Bio commerce : 11,40/kg Mamie Bio chez La Fourche 🗳️ L’acte d’achat comme acte politique 💡 Chaque achat est un vote Une baisse de 10% des ventes Nutella représenterait 280 millions d’euros de pertes pour Ferrero. 📈 L’effet domino du boycott Pression économique sur 35 000 employés

sur 35 000 employés Surveillance des actionnaires sur l’image de marque

sur l’image de marque Impact sur les autres marques : Kinder, Ferrero Rocher, Tic Tac

: Kinder, Ferrero Rocher, Tic Tac Signal au secteur agroalimentaire 🎯 Stratégies pour maximiser l’impact 🛒 CHOISIR S’informer (Yuka, HowGood)

Privilégier labels indépendants

Diversifier ses sources 📢 COMMUNIQUER Partager sur réseaux sociaux

Expliquer sa démarche

Témoigner de la qualité 👥 COLLECTIVISER Rejoindre des groupes

Organiser achats groupés

Initiatives locales 🚀 Guide pratique : passer à l’action dès aujourd’hui ⚡ AUJOURD’HUI (5 min) ☑️ Signer la pétition Duplomb

☑️ Partager sur réseaux sociaux

☑️ Vérifier ses placards

☑️ Rechercher alternatives 📅 CETTE SEMAINE ☑️ Tester 2-3 alternatives

☑️ Localiser producteurs locaux

☑️ Visiter magasin bio/AMAP

☑️ Rejoindre groupe d’action 🎯 CE MOIS-CI ☑️ Élargir le boycott Ferrero

☑️ Créer groupe d’achats

☑️ Sensibiliser son entreprise

☑️ Participer réunions publiques ❓ Questions fréquentes et objections “Ces gestes individuels ne changeront rien face aux multinationales” Cette objection mérite une réponse nuancée. Il est vrai qu’un geste isolé a un impact limité. Mais : Les exemples historiques prouvent le contraire : McDonald’s a introduit des salades sous la pression des consommateurs

L’Oréal a banni les tests sur animaux suite aux boycotts

Les grandes surfaces ont développé leurs gammes bio par opportunisme commercial L’effet cumulé est puissant : 1% de baisse des ventes = 28 millions d’euros de pertes pour Ferrero

10 000 signatures supplémentaires renforcent le poids de la pétition Duplomb

Chaque conversation sensibilise potentiellement 5-10 nouvelles personnes Le changement culturel précède le changement politique : Les élus suivent souvent l’opinion publique

Les entreprises anticipent les évolutions sociétales

Les médias amplifient les tendances émergentes “Les alternatives coûtent trop cher” L’argument économique est légitime, mais mérite d’être relativisé : Résister, c’est choisir chaque jour En 2025, résister n’a jamais été aussi accessible. Il ne s’agit plus de prendre les armes ou de manifester dans la rue, même si ces moyens gardent leur importance. Il s’agit de faire des choix cohérents entre nos valeurs et nos actes, entre nos indignations et nos habitudes. La loi Duplomb et le modèle Ferrero incarnent un même système : celui qui privilégie le profit à court terme sur la santé à long terme, l’efficacité industrielle sur la biodiversité, la concentration économique sur la démocratie. Leur dire non, c’est dire oui à un autre modèle. Signer la pétition contre la loi Duplomb, c’est exiger une agriculture qui respecte les pollinisateurs, les sols et notre santé. Boycotter Nutella, c’est soutenir une industrie alimentaire qui préserve les forêts tropicales et valorise les productions locales. Ces deux gestes, simples et accessibles, tissent ensemble la toile d’une résistance quotidienne. Cette résistance a un nom : la consommation consciente. Elle transforme chaque acte d’achat en acte politique, chaque repas en déclaration d’intention, chaque choix alimentaire en vote pour le monde que nous voulons construire. L’urgence climatique et sanitaire ne nous laisse plus le luxe de l’incohérence. Nos enfants nous demanderont ce que nous avons fait quand nous savions. Nous pourrons répondre : nous avons choisi. Nous avons résisté. Nous avons agi, à notre échelle, avec les moyens à notre disposition. Résister, c’est choisir. Et choisir, c’est agir. Dès aujourd’hui. Pour aller plus loin : 📝 Signer la pétition contre la loi Duplomb

🍫 Guide des alternatives à Nutella

Guide des alternatives à Nutella 🌱 Trouver des producteurs locaux

Trouver des producteurs locaux 👩‍🍳 Recettes de pâtes à tartiner maison