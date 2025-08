Pauline Ferrand-Prévot enfin en jaune !

Written by Oslo• 18h11• Cyclisme, Sport, Tour de France 2025

Tour de France Femmes 2025 : le triomphe historique de Pauline Ferrand‑Prévot

Après une démonstration magistrale dans l’« étape reine » au Col de la Madeleine, Pauline Ferrand‑Prévot s’empare du maillot jaune et s’impose comme la grande favorite à la victoire finale du Tour de France Femmes 2025.

1. Une victoire écrasante au sommet de la Madeleine

Samedi 2 août, lors de la 8ᵉ étape entre Chambéry et Saint‑François‑Longchamp, Pauline Ferrand‑Prévot a signé un numéro exceptionnel sur les 18,6 km à 8,1 % du Col de la Madeleine. Elle a décroché ses rivales progressivement pour franchir la ligne d’arrivée en solitaire avec près d’1 min 45 de marge sur Sarah Gigante :contentReference[oaicite:1]{index=1}.

Cette performance démontre sa puissance, sa maîtrise tactique et son expérience : championne du monde dans plusieurs disciplines et récente vainqueure de Paris‑Roubaix, elle concrétise un rêve de toute une carrière :contentReference[oaicite:2]{index=2}.

2. Le nouveau classement général

Position Coureuse Équipe Temps Écart 1 Pauline Ferrand‑Prévot Visma Lease a Bike — — 2 Sarah Gigante AG Insurance‑Soudal — + 1′ 14″ 3 Katarzyna Niewiadoma Canyon // SRAM — + 1′ 30″ 4 Demi Vollering FDJ‑Suez — + 1′ 31″ 5 Anna van der Breggen SD Worx‑Protime — + 1′ 35″ 6 Pauliena Rooijakkers Fenix‑Deceuninck — + 1′ 04″ 7 Cédrine Kerbaol EF Education‑Oatly — + 1′ 09″ 8 Evita Muzic FDJ‑Suez — + 1′ 35″ 9 Juliette Labous FDJ‑Suez — + 1′ 35″

Analyse du classement

Pauline Ferrand‑Prévot, à 33 ans, prend le leadership avec une avance confortable et semble promise à enfin décrocher le Tour Femmes, le seul grand titre qu’il lui manquait :contentReference[oaicite:4]{index=4}.

Sarah Gigante, solide dauphine à AG Insurance‑Soudal, hausse le rythme mais ne peut suivre le tempo infernal de la Française sur Madeleine.

Niewiadoma et Vollering, anciennes tenantes du maillot jaune, accusent respectivement une trentaine de secondes de retard ; le podium reste ouvert mais la domination de « PFP » laisse peu de place à la revanche immédiate.

Plus de Françaises dans le top 10 (Kerbaol, Muzic, Labous), signe d’un dynamique nationale forte dans cette édition :contentReference[oaicite:5]{index=5}.

Le parcours et les étapes décisives

Le Tour 2025, disputé du 26 juillet au 3 août sur neuf étapes variées, traverse la Bretagne jusqu’aux Alpes, avec deux étapes de montagne décisives (Granier, Madeleine, Joux Plane) :contentReference[oaicite:6]{index=6}.

Les victoires précédentes ont illustré la montée en puissance des Françaises : Marianne Vos a remporté la première étape, Wiebes et Squiban ont brillé dans les étapes intermédiaires et montagneuses (6 et 7), plaçant le suspense à l’apogée avant l’assaut final :contentReference[oaicite:7]{index=7}.

La 8ᵉ étape aura été le tournant décisif. DNS, chutes et tactiques ont rigidifié le classement et permis à Ferrand‑Prévot de décoller définitivement.

Ce que ce maillot jaune représente

Pour Pauline Ferrand‑Prévot, c’est une consécration multiple : première victoire française à ce Tour, symbole de sa renaissance sur route après une pause et maîtrise dans toutes les disciplines (route, VTT, cyclocross) :contentReference[oaicite:8]{index=8}.

Du côté national, c’est la revanche tricolore après des années sans succès sur la Grande Boucle féminine. L’émotion est palpable, et l’engouement popularisé par le public et les médias est à son apogée :contentReference[oaicite:9]{index=9}.

Prochaines échéances et suspense final

Il ne reste qu’une étape, le départ à Praz‑sur‑Arly pour rejoindre Châtel, avec encore des col : un terrain favorable aux attaques mais avec un maillot jaune solidement en mains. La stratégie sera essentielle pour défendre ce bel avantage.

Si Ferrand‑Prévot gère cette dernière journée sans accroc, elle sera la première Française à inscrire son nom au palmarès depuis 1955 (revival 2022) et briser une disette nationale en cyclisme féminin.

Un symbole de sobriété et de puissance

Ce Tour marque la victoire d’une approche intelligente, engagée et collective : Ferrand‑Prévot a mené avec force, mais aussi cœur. L’esprit de sobriété est incarné dans sa discipline, sa polyvalence, et une course axée sur la performance sans excès.

Ce sacre pourrait inspirer de nouvelles générations, tout en redonnant à la course féminine sa dimension prestigieuse et populaire.