Plancha : comprendre les bases – Guide complet 2025

Originaire du Pays basque espagnol, cet équipement s’est démocratisé en France dans les années 2000 et représente aujourd’hui une alternative moderne et pratique au barbecue classique. La plancha permet de saisir rapidement les aliments tout en conservant leur moelleux intérieur, créant cette fameuse réaction de Maillard qui développe les saveurs.

La plancha, dont le nom vient de l’espagnol “plaque”, est un appareil de cuisson composé d’une plaque métallique chauffée par-dessous. Contrairement au barbecue traditionnel où les aliments cuisent au-dessus de braises ou de flammes, la plancha offre une surface de cuisson uniforme et contrôlée.

L’allumage d’une plancha est instantané, contrairement au barbecue au charbon qui nécessite une préparation de 20 à 30 minutes. De plus, la surface plane facilite la manipulation des aliments et permet de cuire des préparations impossibles au barbecue traditionnel : œufs, légumes découpés finement, poissons délicats, ou encore fruits pour le dessert.

La plancha offre une cuisson plus diététique que le barbecue traditionnel. Les graisses s’évacuent naturellement vers les bords de la plaque, évitant le contact direct avec la source de chaleur. Cette méthode réduit considérablement la formation de composés nocifs comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) qui se forment lors de la combustion des graisses sur les braises.

Ces modèles haut de gamme s’intègrent directement dans une cuisine d’été ou un plan de travail extérieur. Elles offrent le summum du confort et de l’esthétisme, mais nécessitent une installation professionnelle et représentent un investissement conséquent.

Plus compactes et souvent moins chères, les planchas électriques conviennent parfaitement aux utilisations occasionnelles ou aux espaces restreints comme les balcons d’appartement. Leur principal avantage réside dans leur simplicité d’utilisation et l’absence de manipulation de bouteilles de gaz. Cependant, elles offrent généralement une puissance moindre et dépendent d’un raccordement électrique.

Les planchas au gaz représentent la majorité du marché. Elles offrent un excellent compromis entre performance et praticité. L’allumage piezo-électrique permet une mise en route instantanée, tandis que les brûleurs multiples garantissent une répartition homogène de la chaleur. Ces modèles sont parfaits pour un usage régulier et intensif.

Les matériaux de plaque : un choix déterminant

La fonte : la référence traditionnelle

La fonte reste le matériau de référence pour les puristes. Elle offre une excellente inertie thermique et une répartition homogène de la chaleur. Ses propriétés anti-adhérentes s’améliorent avec le temps grâce au culottage naturel. Cependant, elle nécessite un entretien rigoureux pour éviter la rouille et peut être sensible aux chocs thermiques.

L’inox : le compromis moderne

L’acier inoxydable séduit par sa facilité d’entretien et sa résistance à la corrosion. Les plaques en inox de qualité (316L) chauffent rapidement et se nettoient aisément. Elles conviennent parfaitement aux utilisateurs recherchant praticité et hygiène, même si elles peuvent présenter une répartition moins homogène de la chaleur que la fonte.

L’acier émaillé : l’innovation accessible

Ce matériau récent combine les avantages de l’acier et de l’émail. La surface émaillée offre d’excellentes propriétés anti-adhérentes tout en étant facile à nettoyer. Ces plaques résistent bien aux rayures et aux chocs, mais peuvent être sensibles aux variations brutales de température.