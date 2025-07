Written by Oslo• 7h20• Cyclisme, Sport, Tour de France 2025 • 2 Comments

Primož Roglič le vétéran aux premiers rangs du Tour de France 2025 Le vétéran slovène refuse d’abdiquer et lorgne toujours vers le podium parisien Tour de France 2025 – Étape par étape vers la consécration

À 35 ans, Primož Roglič démontre que l’âge n’est qu’un chiffre dans le peloton professionnel. Actuellement sixième du classement général, le coureur de l’équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe continue de nourrir de sérieuses ambitions pour ce Tour de France 2025. Avec son jeune coéquipier Florian Lipowitz installé sur la troisième marche provisoire du podium, la formation autrichienne dispose d’un double atout de choix pour les dernières étapes décisives. Dans un peloton où la jeunesse semble régner en maître, le Slovène prouve que l’expérience et la sagesse tactique constituent encore des armes redoutables sur les routes de France. Cette Grande Boucle 2025 pourrait bien marquer un tournant dans la carrière d’un homme qui a déjà tout gagné, mais qui refuse encore de céder sa place aux nouvelles générations.

Une carrière hors du commun Avant d’analyser sa performance actuelle, il convient de rappeler le parcours exceptionnel de Primož Roglič. Ancien sauteur à ski reconverti sur le tard au cyclisme, le natif de Trbovlje a bouleversé tous les codes du sport cycliste. Cette reconversion tardive, loin d’être un handicap, lui a apporté une maturité et une approche différente de la compétition que peu de coureurs possèdent. Quadruple vainqueur de la Vuelta España (2019, 2020, 2021, 2024), champion olympique du contre-la-montre à Tokyo, et détenteur de nombreuses victoires sur les courses d’un jour, Roglič a bâti un palmarès qui le place parmi les tout meilleurs coureurs de sa génération. Sa capacité à exceller aussi bien dans les Grands Tours que sur les classiques montre l’étendue de son talent et de sa polyvalence. Cependant, le Tour de France reste cette course qui lui échappe encore partiellement. Deuxième en 2020 après avoir longtemps porté le maillot jaune, puis victime d’une chute en 2021 qui anéantit ses espoirs, le Slovène entretient une relation particulière avec la Grande Boucle. « Le Tour de France, c’est différent », confie-t-il souvent. « La pression, l’exposition médiatique, tout est amplifié. Mais c’est aussi ce qui rend cette course si spéciale. »

La réussite dans les Pyrénées Haut-Garonnaises Primož Roglič a démontré sa solidité retrouvée lors des étapes pyrénéennes du Tour de France 2025, confirmant son retour au plus haut niveau après son abandon de l’édition précédente. Le coureur slovène a particulièrement brillé sur le contre-la-montre montagnard de l’étape 13 à Peyragudes, où il a décroché une excellente troisième place, se plaçant sur le podium derrière Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. Cette performance dans l’exercice solitaire en montagne, l’une de ses spécialités, témoigne de sa forme ascendante. Quelques jours plus tard, lors de l’arrivée à Luchon-Superbagnères, étape de haute montagne dans le massif pyrénéen, Roglič a terminé huitième, une position honorable qui lui permet de rester dans le coup pour le classement général. Ces résultats dans les Pyrénées Haut-Garonnaises illustrent la capacité du triple vainqueur de la Vuelta à rivaliser avec l’élite mondiale sur les terrains les plus exigeants, marquant un retour en force après les difficultés de 2024. Une sixième place qui en dit long Loin d’être anecdotique, cette sixième position reflète parfaitement l’état d’esprit du Slovène sur cette Grande Boucle 2025. Malgré les années qui passent et une concurrence toujours plus féroce, Primož Roglič parvient encore à se mêler aux débats pour les premières places. « L’expérience, c’est savoir quand attaquer et quand temporiser », confiait-il récemment lors d’une interview en zone mixte. Cette sagesse tactique, acquise au fil de ses nombreuses participations aux Grands Tours, constitue aujourd’hui l’un de ses principaux atouts. Là où d’autres coureurs de sa génération ont déjà raccroché ou se contentent de rôles d’équipiers, le natif de Trbovlje continue d’afficher des ambitions de leader. Son approche méthodique des étapes de montagne, sa gestion parfaite de l’effort et sa capacité à anticiper les mouvements de ses adversaires démontrent une maturité sportive rare. Depuis le départ de Lille, Roglič a montré une régularité impressionnante. Jamais en difficulté majeure, toujours présent dans les moments cruciaux, il a su gérer les pièges des premières semaines tout en préservant ses forces pour les échéances décisives. « Primož a cette capacité unique à lire la course », analyse son directeur sportif. « Il sent quand il faut y aller et quand il faut attendre. C’est un don que peu de coureurs possèdent. » Sa cinquième place actuelle le place dans une position idéale pour les dernières semaines. Suffisamment proche pour espérer bondir sur le podium, mais aussi suffisamment discret pour ne pas être dans le viseur des favoris. Cette position lui offre une liberté tactique précieuse dans la perspective des étapes alpines qui s’annoncent décisives.

Lipowitz, l’atout jeunesse de Red Bull-Bora À seulement 23 ans, Florian Lipowitz impressionne par sa maturité et sa régularité depuis le début de ce Tour. Troisième du général, l’Allemand bénéficie des conseils avisés de son leader d’expérience. « Primož m’apprend énormément chaque jour », explique le jeune grimpeur. « Sa vision de la course et sa capacité à anticiper les situations difficiles sont extraordinaires. Il me donne une confiance que je n’aurais jamais eue seul. » Cette relation mentor-élève profite aux deux coureurs. Tandis que Lipowitz apporte sa fougue et sa capacité de récupération propre à la jeunesse, Roglič lui transmet son expérience des Grands Tours et sa connaissance approfondie des adversaires. « Florian me redonne aussi de l’énergie », avoue le Slovène. « Sa spontanéité et son enthousiasme me rappellent pourquoi j’aime ce sport. » L’Allemand, révélation de cette saison, découvre le Tour de France avec une sérénité déconcertante. Formé dans le système Red Bull, il bénéficie d’un encadrement de premier plan et d’une équipe construite pour briller sur les Grands Tours. Sa troisième place provisoire n’est pas le fruit du hasard : elle récompense un travail de longue haleine et une préparation minutieuse. Cette complémentarité entre l’expérience et la fougue de la jeunesse pourrait bien faire la différence dans les Alpes. Tandis que Lipowitz peut se permettre de prendre des risques calculés et de répondre aux attaques les plus explosives, Roglič joue la carte de la prudence en attendant le bon moment pour porter son attaque décisive. « Nous avons deux cartes différentes à jouer », explique le directeur sportif de l’équipe. « Cela nous donne une flexibilité tactique remarquable. »

Paris en ligne de mire Interrogé sur ses objectifs pour les derniers jours de course, Primož Roglič ne cache pas ses ambitions : « Le podium à Paris reste un objectif réaliste. Il reste encore des étapes difficiles où tout peut basculer. Nous avons l’équipe pour y arriver et je me sens bien physiquement. » Une déclaration qui témoigne de sa confiance intacte malgré les embûches rencontrées depuis le départ. Avec seulement quelques secondes séparant souvent les coureurs du top 10, chaque étape de montagne représente une opportunité de bondir au classement. L’ancien champion du monde du contre-la-montre sait pertinemment qu’une seule journée exceptionnelle peut tout changer dans sa quête du podium. Les Alpes, terrain de jeu traditionnel des grimpeurs purs, pourraient bien sourire au Slovène qui a toujours excellé dans ce type de terrain. Un choix stratégique déterminant : contrairement à ses habitudes, le Slovène a décidé de faire l’impasse sur la Vuelta 2025, sa course de prédilection qu’il a remportée à quatre reprises (2019, 2020, 2021, 2023). Cette décision témoigne de sa volonté de concentrer toute son énergie sur ce Tour de France et les objectifs de fin de saison. « Renoncer à la Vuelta n’a pas été facile », admet-il. « Mais à mon âge, il faut faire des choix. Je veux donner le maximum sur le Tour et arriver frais pour les Championnats du monde. » Cette stratégie de programmation réfléchie illustre parfaitement la maturité sportive de Roglič. Plutôt que de courir partout et de s’épuiser sur tous les fronts, il privilégie désormais la qualité à la quantité. Une approche qui pourrait bien s’avérer payante dans les prochains jours, alors que certains de ses rivaux accusent peut-être déjà la fatigue d’une saison chargée.

La stratégie Red Bull-Bora : un double jeu gagnant L’équipe autrichienne dispose d’un avantage tactique indéniable avec deux coureurs bien placés au général. Cette situation permet d’envisager différents scénarios : soit Lipowitz continue sur sa lancée pour viser plus haut encore, soit Roglič utilise la jeunesse de son coéquipier pour déstabiliser la concurrence et créer les conditions de sa propre offensive. « Avoir deux cartes à jouer nous donne plus d’options », analyse le directeur sportif de l’équipe. « Nous pouvons nous permettre d’être plus audacieux dans nos choix tactiques. Si l’un des deux a une journée difficile, l’autre peut prendre le relais. C’est un luxe que peu d’équipes peuvent se permettre sur un Grand Tour. » Cette richesse tactique s’est déjà manifestée lors de plusieurs étapes clés. Quand Lipowitz attaque, les adversaires sont contraints de réagir, ouvrant potentiellement des espaces pour Roglič. Inversement, quand le Slovène place une accélération, son jeune coéquipier peut suivre et bénéficier de l’expérience de son aîné. « C’est un jeu d’échecs permanent », explique Roglič. « Nous devons sans cesse nous adapter aux réactions de nos concurrents. » L’équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe a également misé sur un encadrement de très haut niveau. Les équipiers de Roglič et Lipowitz forment un groupe soudé, capable de contrôler la course quand nécessaire et de lancer leurs leaders dans les meilleures conditions. Cette cohésion d’équipe, construite tout au long de la saison, constitue un atout majeur pour les échéances décisives qui approchent.

Les défis des prochaines étapes Les étapes alpines qui s’annoncent représentent le véritable test de vérité pour Primož Roglič et ses ambitions. À 35 ans, le Slovène devra prouver qu’il peut encore rivaliser avec les meilleurs grimpeurs de la planète sur les cols mythiques du Tour de France. Le Col de la Loze, le col du Glandon, ou encore le col de la Madeleine figureront au programme des prochains jours, autant de juges de paix qui départageront les prétendants au podium final. « Les Alpes, c’est toujours un moment particulier sur le Tour », confie Roglič. « C’est là que se dessinent vraiment les hiérarchies. J’ai confiance en mes capacités, mais je sais aussi que la concurrence sera féroce. Chaque détail comptera. » Cette lucidité face aux difficultés à venir témoigne de la maturité d’un coureur qui a appris de ses expériences passées, aussi bien positives que négatives. L’aspect météorologique pourrait également jouer un rôle déterminant. Les conditions alpines, souvent changeantes en juillet, peuvent bouleverser les hiérarchies en quelques kilomètres. Roglič, habitué aux caprices de la montagne grâce à son passé de sauteur à ski, possède une expérience précieuse de ce type de situations. Sa capacité à adapter sa course aux conditions du moment pourrait s’avérer décisive. La gestion de la récupération constituera un autre enjeu crucial. À son âge, Roglič ne peut plus se permettre les mêmes libertés que ses rivaux plus jeunes. Chaque détail de sa préparation quotidienne, de l’alimentation au sommeil en passant par les soins, prend une importance capitale. « L’expérience, c’est aussi savoir économiser son énergie », explique-t-il. « Je connais mon corps et ses limites mieux que jamais. »”

Un héritage en construction Au-delà des résultats sportifs, Primož Roglič construit progressivement un héritage qui dépasse le simple palmarès. Son parcours atypique, de sauteur à ski à champion cycliste, inspire de nombreux jeunes coureurs à travers le monde. Sa reconversion tardive prouve qu’il n’est jamais trop tard pour changer de voie et exceller dans un nouveau domaine. En Slovénie, son pays natal, Roglič a contribué à populariser le cyclisme et à faire naître de nouvelles vocations. « Primož a ouvert la voie », explique un dirigeant de la fédération slovène de cyclisme. « Grâce à lui, de nombreux jeunes se sont mis au vélo. Il est devenu un modèle, une source d’inspiration pour toute une génération. » Cette influence dépasse largement les frontières sportives et s’étend à tous les aspects de la société slovène. Son approche professionnelle, sa rigueur dans la préparation et son respect des adversaires font également de lui un ambassadeur exemplaire de son sport. Dans un cyclisme parfois terni par les polémiques, Roglič incarne les valeurs positives : le travail, la persévérance et l’humilité face à la victoire comme à la défaite.

L’âge, un atout insoupçonné À l’heure où le cyclisme moderne privilégie souvent la précocité et la puissance brute, Primož Roglič prouve que l’expérience reste un facteur déterminant sur les Grands Tours. Sa cinquième place actuelle n’est peut-être qu’une étape vers un objectif plus ambitieux : fouler une dernière fois les marches du podium parisien et prouver que la sagesse peut triompher de la jeunesse. Le choix de faire l’impasse sur la Vuelta 2025, course qu’il affectionne particulièrement, témoigne de sa détermination à réussir sur le Tour de France. Cette décision, mûrement réfléchie, illustre parfaitement l’évolution d’un champion qui privilégie désormais la qualité à la quantité. À 35 ans, chaque course compte et chaque objectif doit être choisi avec soin. L’association avec Florian Lipowitz offre également une dimension nouvelle à cette fin de carrière. En transmettant son expérience au jeune Allemand, Roglič perpétue un savoir-faire précieux tout en bénéficiant de l’énergie communicative de la jeunesse. Cette symbiose intergénérationnelle pourrait bien être la clé du succès dans les Alpes qui approchent. Dans quelques jours, nous saurons si le vétéran slovène aura réussi son pari. Une chose est certaine : il ne lâchera rien jusqu’à la ligne d’arrivée sur les Champs-Élysées. Car Primož Roglič, c’est avant tout l’histoire d’un homme qui refuse d’abdiquer, qui continue de rêver et de se battre pour ses convictions. Un exemple pour tous ceux qui pensent qu’il est trop tard pour réaliser leurs rêves.