Randonnée aux Boums de Venasque dans le Luchonnais Une escapade vers trois vertiges glaciaires au cœur des Pyrénées

Les Boums de Venasque, ensemble de trois lacs d’origine glaciaire nichés à plus de 2 200 mètres d’altitude, constituent l’une des destinations les plus emblématiques du Luchonnais. Ces « boums » — terme local désignant un lac profond — offrent un spectacle naturel saisissant dans un cirque dominé par les pics de Sauvegarde et de la Mine, aux portes de l’Espagne et du massif de la Maladeta.

🚗 Accès et point de départ

Le départ s’effectue depuis le parking de l’Hospice de France, situé à 1 385 mètres d’altitude et à environ 12 kilomètres de Luchon. Pour y accéder, suivez la D125 en direction de Luchon-Superbagnères puis l’Hospice de France. Ce parking gratuit peut se remplir rapidement en haute saison, particulièrement les week-ends estivaux. Il est conseillé d’arriver avant 8 heures du matin pour s’assurer une place. L’Hospice de France, établissement historique fondé au Moyen Âge, constitue depuis des siècles un point de passage stratégique vers l’Espagne. Cette ancienne commanderie hospitalière a longtemps servi de refuge aux voyageurs et pèlerins traversant les Pyrénées. « Dès le parking, on sent déjà l’ambiance montagne. L’Hospice a quelque chose de magique, c’est le début de l’aventure ! » — Sophie, randonneuse originaire de Toulouse

⛰️ La montée vers les lacs

Depuis le parking, un sentier balisé mène au refuge de Venasque en environ 2h30 de marche, avec un dénivelé positif de 870 mètres. Le chemin, bien tracé et équipé du balisage traditionnel, longe le ruisseau du Port de Venasque à travers une vallée d’abord encaissée puis s’ouvrant progressivement sur un plateau d’altitude. Les premiers kilomètres traversent une zone de pâturages où paissent moutons et vaches durant l’estive. Le sentier décrit des lacets pour franchir une grande pente herbeuse, offrant des vues de plus en plus dégagées sur les sommets environnants. Au fil de la progression, le paysage se transforme : la végétation alpine remplace peu à peu les prairies, et les silhouettes imposantes du pic de la Mine (2 708 m) et du pic de Sauvegarde (2 738 m) se dessinent à l’horizon. « La montée est soutenue mais régulière. Chaque virage dévoile de nouveaux panoramas, c’est motivant ! » — Marc, guide de montagne luchonnais Vers 2 030 mètres d’altitude, après environ 1h30 de marche, le sentier franchit à nouveau le ruisseau et décrit une série de petits lacets qui annoncent l’approche du refuge et des lacs. Cette section finale offre les premiers aperçus sur les Boums, plan d’eau turquoise contrastant avec les roches sombres du cirque glaciaire.

🏔️ L’arrivée aux Boums de Venasque

Les Boums de Venasque sont un ensemble de trois lacs d’origine glaciaire : le Boum inférieur (2 239 m), le Boum médian (2 240 m) et le Boum supérieur (2 248 m). Ce dernier, avec une superficie de 9,6 hectares et une profondeur maximale de 46 mètres, constitue le plus grand et le plus profond des trois. Ces lacs témoignent du passé glaciaire de la région. Creusés par l’érosion des glaciers quaternaires, ils forment aujourd’hui un chapelet aquatique d’une beauté saisissante. Leurs eaux, d’un bleu profond tirant vers le turquoise, reflètent les parois rocheuses environnantes et les sommets qui les dominent. « Quand on arrive au premier lac, c’est le coup de cœur assuré. Cette couleur bleue, ces reflets… C’est magique ! » — Amélie, photographe nature Le refuge de Venasque, entièrement rénové en 2023 et disposant désormais de 36 couchages répartis en 3 dortoirs, se dresse sur un promontoire rocheux au-dessus du Boum inférieur. Cette construction moderne à haute qualité environnementale, gardée de juin à septembre, constitue une étape idéale pour découvrir la région.

🔬 Un patrimoine scientifique et historique

Ces lacs ont été étudiés par le pyrénéiste Émile Belloc (1841-1914) qui, seul sur un petit canot Berthon, en a mesuré les dimensions et la profondeur. Pour ses recherches, il a inventé le sondeur Belloc, constitué d’un câble métallique et d’un cadran gradué, qui sera ensuite utilisé par ses successeurs Ludovic Gaurier, André Delebecque et le prince Albert Ier de Monaco. Cette démarche scientifique pionnière témoigne de l’intérêt précoce porté à ces lacs d’altitude. Les Boums de Venasque sont aujourd’hui classés site Natura 2000, reconnaissance de leur valeur écologique exceptionnelle. La faune piscicole comprend notamment la truite fario, l’omble chevalier et le vairon, espèces adaptées aux conditions particulières de la haute montagne. Le port de Venasque, accessible en 30 minutes supplémentaires depuis les lacs, a été utilisé de tout temps pour les communications entre l’Aragon et la vallée de Luchon. Aménagé dit-on par les ordres d’un comte de Comminges à partir de 1325, il était appelé le « Port neuf » par opposition au port de la Glère, plus ancien.

🎯 Le Port de Venasque et ses panoramas

Au-delà des lacs, le port de Venasque (2 444 m) offre une vue grandiose sur l’immense massif de la Maladeta, classé en réserve naturelle. Cette brèche naturelle dans la crête frontière constitue l’un des plus beaux belvédères des Pyrénées sur le versant espagnol. Depuis ce col, une ancienne borne napoléonienne indique les distances vers Bagnères-de-Luchon et Benasque, témoignage des liens historiques entre ces deux vallées. Le panorama s’étend sur les sommets les plus emblématiques des Pyrénées : l’Aneto (3 404 m), point culminant de la chaîne, les Monts Maudits et l’ensemble du massif de la Maladeta. « Quand on franchit le port et qu’on découvre l’Aneto, c’est un moment d’émotion pure. On comprend pourquoi ce lieu fascine depuis des siècles. » — Philippe, randonneur expérimenté Pour les plus aguerris, l’ascension du pic de Sauvegarde depuis le port de Venasque permet de jouir d’une vue à 360° sur le Luchonnais, les Posets et la Maladeta. Cette extension nécessite 1h15 supplémentaires aller-retour mais récompense par des panoramas exceptionnels.

🥾 Fiche technique de la randonnée

Distance 14 km (aller-retour jusqu’aux lacs) Dénivelé positif +870 m (lacs) / +1070 m (port) Durée 5h à 6h (lacs) / 6h à 7h (port) Difficulté Moyenne à difficile Altitude max. 2 248 m (lacs) / 2 444 m (port) Parking Gratuit à l’Hospice de France Balisage Sentier n°23 – HRP

📍 Étapes du parcours

1. Hospice de France (1 385 m) Point de départ depuis le parking. Prise du sentier balisé direction sud-ouest à travers les pâturages et la zone pastorale. 2. Plateau intermédiaire (2 030 m) Après 1h30 de marche, franchissement du ruisseau et série de lacets. Premiers aperçus sur les sommets du cirque. 3. Boum inférieur (2 239 m) Premier lac de l’ensemble, arrivée après 2h15 de marche. Vue sur le refuge de Venasque perché sur son promontoire. 4. Refuge de Venasque (2 239 m) Après 2h30, arrivée au refuge rénové. Panorama sur l’ensemble des trois Boums. Possibilité de restauration et d’hébergement. 5. Port de Venasque (2 444 m) – optionnel Extension de 30 minutes depuis le refuge. Vue exceptionnelle sur la Maladeta et l’Aneto. Frontière avec l’Espagne.

⚠️ Recommandations et sécurité

Cette randonnée s’adresse à des marcheurs disposant d’une bonne condition physique et habitués aux dénivelés soutenus. Les mois de juillet, août et septembre constituent la période la plus propice, le parcours étant totalement enneigé en hiver. Le port de chaussures de randonnée montante avec une bonne accroche est indispensable. L’utilisation de bâtons de marche est fortement recommandée, particulièrement dans les sections raides près du port de Venasque. Cette dernière partie peut mettre en difficulté les personnes ayant le vertige en cas de vent fort. « Même si le sentier est bien balisé, il faut toujours prévoir l’imprévu en montagne. Météo, équipement, eau… tout compte ! » — Jean-Luc, secouriste en montagne Prévoir impérativement au moins 2 litres d’eau par personne, davantage en période estivale. Aucun point de ravitaillement fiable n’existe sur l’itinéraire en dehors du refuge. Les conditions météorologiques peuvent changer très rapidement en haute montagne : prévoir vêtements chauds et imperméables même par beau temps au départ.

🌱 Un écrin préservé à protéger

Les Boums de Venasque s’inscrivent dans une démarche de préservation environnementale. Classés en zone Natura 2000, ces lacs d’altitude abritent une biodiversité remarquable adaptée aux conditions extrêmes de la haute montagne. La flore alpine, composée notamment d’androsaces, de saxifrages et de rhododendrons, forme un tapis coloré durant la courte saison estivale. La faune locale comprend des espèces emblématiques comme l’isard, la marmotte et de nombreux rapaces. Les lacs eux-mêmes hébergent une population piscicole relictuelle, vestige des anciennes connections entre bassins versants lors des périodes glaciaires. Face à la fréquentation croissante de ces sites exceptionnels, la rénovation du refuge de Venasque en 2023 s’est inscrite dans une démarche de tourisme durable et de haute qualité environnementale. Cette approche écoresponsable vise à concilier découverte du patrimoine naturel et préservation des écosystèmes fragiles de haute montagne.

❤️ Ce que l’on aime

La beauté saisissante des trois lacs glaciaires aux eaux turquoise

Le panorama exceptionnel sur la Maladeta et l’Aneto depuis le port de Venasque

L’ambiance haute montagne accessible au plus grand nombre

Le refuge rénové, exemple d’architecture écoresponsable

La richesse historique et scientifique du site

La diversité des parcours possibles selon le niveau

📚 Informations pratiques

Carte IGN : Top25 1847OT (Bagnères-de-Luchon / Vallée de la Pique) Refuge de Venasque : Ouvert de juin à septembre, réservation fortement conseillée Téléphone refuge : 09.87.88.14.69 Organismes de secours : PGHM Bagnères-de-Luchon (05.61.79.96.96) Itinéraires similaires : Lac d’Oô, Étang de la Frèche, Cirque de la Glère

Les Boums de Venasque offrent une expérience montagnarde complète, mêlant effort physique, découverte scientifique et contemplation. Cette randonnée permet d’approcher l’un des plus beaux cirques glaciaires des Pyrénées centrales, dans un cadre naturel préservé qui témoigne de la richesse géologique et écologique de nos montagnes.