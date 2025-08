TOUR DE FRANCE FEMMES CLASSEMENT GÉNÉRAL 2025

Pauline Ferrand-Prévot entre dans la légende Première française à remporter le Tour de France Femmes depuis Jeannie Longo Châtel, dimanche 3 août 2025

Un triomphe historique dans les Alpes savoyardes Ce dimanche 3 août 2025 restera gravé dans l’histoire du cyclisme français. Pauline Ferrand-Prévot a écrit une page dorée en remportant le Tour de France Femmes 2025, devenant la première française à s’imposer sur la Grande Boucle féminine depuis le retour de l’épreuve en 2022. Plus encore, elle réalise le doublé en s’adjugeant également la neuvième et dernière étape disputée entre Praz-sur-Arly et Châtel, au cœur des Alpes savoyardes. Cette victoire marque l’aboutissement d’un parcours exceptionnel pour la championne de 32 ans, qui avait déjà marqué les esprits l’an passé en devenant championne olympique de VTT à Paris 2024. Son retour sur route avec l’équipe Visma | Lease a Bike aura été couronné de la plus belle des manières, dans un décor alpin qui rappelle ses origines montagnardes.

L’étape décisive : Praz-sur-Arly – Châtel, 124,1 kilomètres de spectacle La dernière étape de ce Tour de France Femmes 2025 avait tout pour offrir un spectacle grandiose. Reliant Praz-sur-Arly à Châtel Les Portes du Soleil sur 124,1 kilomètres, ce parcours 100% haut-savoyard proposait un terrain de jeu idéal pour les grimpeuses, avec notamment la côte d’Arâches-la-Frasse en première partie d’étape. Partie à 15h20 de Praz-sur-Arly sous un soleil généreux, la caravane du Tour de France Femmes a traversé les paysages emblématiques des Alpes françaises. Le peloton a d’abord négocié la montée vers Arâches-la-Frasse avant de redescendre en direction de Morillon pour le sprint intermédiaire, puis d’entamer la montée finale vers Châtel. Forte de son avance confortable au classement général, Pauline Ferrand-Prévot n’avait théoriquement qu’à gérer cette dernière étape. Mais la championne française en a décidé autrement, choisissant de boucler son Tour en beauté par une nouvelle démonstration de force qui a achevé de convaincre les derniers sceptiques.

🏆 Témoignage d’un spectateur “Voir Ferrand-Prévot attaquer dans la montée finale était magique. Elle semblait voler sur son vélo, c’était du très grand art !” – Marc, spectateur venu de Chambéry

Une domination sans partage depuis le col de la Madeleine Si Pauline Ferrand-Prévot s’est montrée patiente et tactique durant la première semaine de course, c’est bien lors de l’étape-reine du samedi 2 août, avec l’arrivée au sommet du col de la Madeleine, qu’elle a frappé le grand coup. Sa démonstration de force dans l’ascension finale avait alors mis plus de deux minutes dans les roues de ses principales rivales, lui offrant une avance quasi-insurmontable avant cette dernière étape. Cette performance d’anthologie dans les lacets du col savoyard avait démontré toute l’étendue de son talent et de sa préparation. Après avoir longtemps navigué dans le sillage des leaders, la native de Reims avait choisi le moment parfait pour révéler ses ambitions et prendre les commandes de la course. “Elle a écrasé la concurrence”, résumaient les observateurs après cette étape décisive. Une appréciation qui s’est confirmée ce dimanche avec une nouvelle victoire d’étape qui témoigne de sa supériorité dans cette édition 2025.

Un parcours exceptionnel de Vannes à Châtel Cette quatrième édition du Tour de France Femmes aura marqué les esprits par son parcours d’exception. Parti de Vannes le 26 juillet, le peloton féminin aura parcouru 1 168,6 kilomètres en neuf étapes, traversant la Bretagne, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, l’Auvergne et les Alpes avant cette arrivée grandiose en Haute-Savoie. Ce Tour 2025 restera également dans les mémoires comme le premier à compter neuf étapes, une évolution qui témoigne du développement constant du cyclisme féminin. Les organisateurs ont su proposer un parcours équilibré, alternant étapes de plaine favorables aux sprinteuses et étapes de montagne propices aux grimpeuses, offrant ainsi un spectacle varié et captivant. La montagne aura finalement été décisive, comme souvent dans les grands tours. Les étapes alpines ont permis aux favorites de se départager, avec un final en apothéose dans les stations de Saint-François-Longchamp et Châtel qui ont offert un cadre somptueux à cette conclusion.

🚴‍♀️ Réaction d’une supportrice “C’est un moment historique ! Voir une française gagner à nouveau le Tour, ça nous rappelle les grandes heures de Jeannie Longo. Pauline nous fait rêver !” – Sophie, présidente du club cycliste féminin de Megève

Châtel, un écrin idéal pour consacrer une championne Le choix de Châtel comme ville d’arrivée de ce Tour de France Femmes 2025 s’est révélé particulièrement judicieux. Cette station des Portes du Soleil, nichée à 1 200 mètres d’altitude, a offert un cadre grandiose pour sacrer Pauline Ferrand-Prévot. Les paysages alpins, avec en toile de fond les sommets du Chablais, ont sublimé cette conclusion historique. La montée finale vers Châtel, bien que moins sélective que le col de la Madeleine de la veille, a permis à la championne française de démontrer une dernière fois sa supériorité. Dans les derniers kilomètres, alors que la victoire finale lui tendait les bras, elle a encore trouvé les ressources pour distancer ses rivales et s’offrir ce doublé étape-classement général. L’accueil du public savoyard a été à la hauteur de l’événement. Massés le long des routes et particulièrement nombreux sur la ligne d’arrivée, les spectateurs ont vibré pour cette victoire française qui résonne bien au-delà des frontières régionales.

Un accomplissement qui transcende le cyclisme La victoire de Pauline Ferrand-Prévot dépasse largement le cadre sportif. Première française à remporter le Tour de France Femmes depuis le retour de l’épreuve, elle s’inscrit dans la lignée des grandes championnes hexagonales, 36 ans après le dernier succès de Jeannie Longo sur la Grande Boucle féminine. Cette performance illustre parfaitement la polyvalence exceptionnelle de la championne rémoise. Après avoir excellé en cyclo-cross, sur route et en VTT – discipline où elle fut sacrée championne olympique à Paris 2024 -, elle démontre une fois encore sa capacité d’adaptation remarquable. Son retour sur route après une parenthèse VTT couronnée de succès témoigne d’une ambition et d’une détermination rares. Cette victoire s’inscrit également dans une dynamique positive pour le cyclisme féminin français. Elle inspire une nouvelle génération de coureuses et contribue à développer la pratique féminine dans nos régions de montagne, particulièrement dans les Pyrénées où les clubs locaux voient affluer de nouvelles licenciées motivées par ces exploits.

🏔️ Témoignage d’un élu local “Accueillir l’arrivée du Tour de France Femmes à Châtel était un honneur. Voir Pauline triompher dans nos montagnes, c’est magnifique pour le développement du cyclisme féminin en Haute-Savoie.” – Jean-Pierre Muffat, maire de Châtel

Un écho particulier dans les Pyrénées Cette victoire de Pauline Ferrand-Prévot résonne de manière particulière dans les Pyrénées. Notre massif, berceau de nombreux champions cyclistes, salue cet exploit qui rappelle que la montagne française continue de former les plus grands talents du cyclisme mondial. Les similitudes entre les Alpes et les Pyrénées, ces cols mythiques et ces paysages grandioses, créent une fraternité montagnarde qui transcende les frontières géographiques. Dans les vallées pyrénéennes, les clubs cyclistes féminins observent avec attention cette dynamique positive. L’Office de Tourisme des Pyrénées Haut-Garonnaises note déjà un regain d’intérêt pour les séjours cyclotouristiques féminins, signe que l’exploit de Ferrand-Prévot inspire bien au-delà des cercles sportifs traditionnels. Cette victoire française dans les Alpes pourrait bien préfigurer de futures étapes pyrénéennes du Tour de France Femmes. Les stations de notre massif, de Luchon au Tourmalet en passant par Cauterets, rêvent déjà d’accueillir la Grande Boucle féminine et de vibrer à leur tour au rythme de ces exploits féminins.