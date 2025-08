Tour de Pologne Paul Lapeira toujours en jaune sur la troisième étape

Une étape qui restera gravée dans les mémoires, marquée par une chute spectaculaire impliquant le maillot jaune Paul Lapeira à 22 kilomètres de l’arrivée, suivie d’une neutralisation inédite et d’une victoire inattendue de Ben Turner.

“Paul Lapeira a lourdement chuté, mais a terminé l’étape. Il souffre de multiples dermabrasions et de deux côtes fissurées et sera bien au départ de l’étape demain.”

⏱️ Une neutralisation inédite

Face à la gravité de l’accident et à la mobilisation de toutes les équipes médicales, les organisateurs ont pris une décision rare : neutraliser la course pendant plus de 15 minutes.

Chronologie de la neutralisation 15h42 : Chute massive à 22 km de l’arrivée

Chute massive à 22 km de l’arrivée 15h45 : Arrêt complet du peloton, intervention médicale

Arrêt complet du peloton, intervention médicale 16h00 : Décision officielle de neutralisation par le jury

Décision officielle de neutralisation par le jury 16h05 : Reprise de la course avec avantage figé pour l’échappée

Reprise de la course avec avantage figé pour l’échappée Décision : Temps gelés au classement général, seule la victoire d’étape en jeu

Cette décision, soutenue par l’ensemble des coureurs présents, illustre parfaitement l’esprit de solidarité qui anime le peloton professionnel dans les moments difficiles.