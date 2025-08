Train Montréjeau – Luchon quelle fréquentation ?

Parallèlement au ski, Luchon mise sur son patrimoine thermal exceptionnel. L’offre Train + Balnéo combine le transport ferroviaire avec l’accès aux thermes de Luchon, réputés depuis l’époque romaine.

Cette offre séduit particulièrement une clientèle senior et urbaine, en quête d’une échappée relaxante sans les contraintes de la conduite. Les premiers retours sont très positifs, avec une fréquentation qui grimpe les week-ends d’automne.

“L’alliance du train et des thermes, c’est exactement ce que nous attendions. On part détendu et on revient régénéré, sans le stress de la route de montagne.”

— Claudine, utilisatrice régulière de Muret