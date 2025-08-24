VUELTA 2025 CLASSEMENT GÉNÉRAL EN DIRECT

Distance : 159,6 km • Profil : Première arrivée en montagne (9,8 km à 5,1%)

🥇 Vainqueur : Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) s’impose et prend le maillot rouge ! Le Danois devance Giulio Ciccone (Lidl-Trek) et David Gaudu (Groupama-FDJ) au même temps sur la ligne d’arrivée à Limone Piemonte (1 383m d’altitude). Comme prévu, cette première montée a redistribué les cartes du classement général. Le favori annoncé de cette Vuelta 2025 prend le contrôle, et le maillot rouge dès la seconde étape. Comme Tadej Pogacar sur le Tour de France 2025, va-t-il maintenant tenir et lâcher le maillot en fonction de la pression de la course et des sollicitations extérieures ?

L’étape est également marquée par l’abandon de Guillaume Martin-Guyonnet (Groupama-FDJ), victime d’une chute sur route mouillée, devenant le premier coureur à abandonner cette édition. Une chute collective a également perturbé la course, impliquant notamment Axel Zingle. Excellent résultat pour le coureur français David Gaudu sur le podium de l’étape et 3ᵉ du général !