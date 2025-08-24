VUELTA 2025 CLASSEMENT GÉNÉRAL EN DIRECT

Written by 24.08.2025 16h35 Cyclisme, Sport, Vuelta

90ᵉ anniversaire • 80ᵉ édition • Du 23 août au 14 septembre • Turin ➜ Madrid

📊 Classement général après l’étape 2

🥇 Leader : Jonas Vingegaard

Nouveau maillot rouge : Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike)

Temps : 7h 56min 16s

2ᵉ : Giulio Ciccone (+4s)

3ᵉ : David Gaudu (+6s)

🏆 Top 10 du classement général

Pos. Coureur Équipe Écart
1 🇩🇰 J. Vingegaard Visma-Lease a Bike 7h 56min 16s
2 🇮🇹 G. Ciccone Lidl-Trek +4s
3 🇫🇷 D. Gaudu Groupama-FDJ +6s
4 🇨🇴 E. Bernal INEOS Grenadiers +10s
5 🇬🇧 T. Pidcock Q36.5 Pro Cycling Team +12s
6 🇦🇺 J. Hindley Red Bull-BORA-hansgrohe +12s
7 🇨🇴 S. Buitrago Bahrain Victorious +12s
8 🇺🇸 M. Jorgenson Visma-Lease a Bike +12s
9 🇪🇸 J. Ayuso UAE Team Emirates-XRG +12s
10 🇪🇸 M. Soler UAE Team Emirates-XRG +12s

m.t. = même temps que le précédent

Position des favoris français

🥉 3ᵉ – David Gaudu (Groupama-FDJ) : Excellente performance ! Premier podium provisoire

Axel Zingle (Visma-Lease a Bike) : Chute collective mais dans le groupe des favoris

Abandon – Guillaume Martin (Groupama-FDJ) : Premier abandon de la course suite à une chute

🚵‍♂️ Les coureurs français à suivre

🏔️ Classement général

  • David Gaudu (Groupama-FDJ) – 6ᵉ en 2024, objectif top 10
  • Guillaume Martin (Groupama-FDJ) – Expérience des Grands Tours
  • Julien Bernard (Lidl-Trek) – Équipier de Giulio Ciccone

⚡ Sprints et étapes

  • Axel Zingle (Visma-Lease a Bike) – Sprinteur polyvalent
  • Bryan Coquard (Cofidis) – Déjà 7ᵉ sur la 1ʳᵉ étape
  • Thibaud Gruel (Groupama-FDJ) – Jeune talent (21 ans)

🎯 Spécialistes et espoirs

  • Léo Bisiaux (Decathlon-AG2R) – Maillot blanc possible
  • Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) – Vainqueur au Ventoux 2025
  • Bruno Armirail (Decathlon-AG2R) – Contre-la-montre

📝 Résumé des étapes de ce Tour d’Espagne 2025

🚴‍♂️ Étape 1 – Turin > Novara (186,7 km) : La 90ᵉ édition de la Vuelta a débuté en beauté avec une victoire au sprint de Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), qui s’empare du premier maillot rouge de cette édition historique. Le Belge devient ainsi le premier coureur depuis Fabian Cancellara en 2009 à être leader de deux Grands Tours la même saison. Bryan Coquard (Cofidis) se distingue avec une 7ᵉ place, tandis que tous les favoris du classement général terminent dans le même temps, attendant sagement la première montée pour révéler leurs ambitions.

🏁 Résumé de l’étape 2 – Alba > Limone Piemonte

Distance : 159,6 km • Profil : Première arrivée en montagne (9,8 km à 5,1%)

🥇 Vainqueur : Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) s’impose et prend le maillot rouge ! Le Danois devance Giulio Ciccone (Lidl-Trek) et David Gaudu (Groupama-FDJ) au même temps sur la ligne d’arrivée à Limone Piemonte (1 383m d’altitude). Comme prévu, cette première montée a redistribué les cartes du classement général. Le favori annoncé de cette Vuelta 2025 prend le contrôle, et le maillot rouge dès la seconde étape. Comme Tadej Pogacar sur le Tour de France 2025, va-t-il maintenant tenir et lâcher le maillot en fonction de la pression de la course et des sollicitations extérieures ?

L’étape est également marquée par l’abandon de Guillaume Martin-Guyonnet (Groupama-FDJ), victime d’une chute sur route mouillée, devenant le premier coureur à abandonner cette édition. Une chute collective a également perturbé la course, impliquant notamment Axel Zingle. Excellent résultat pour le coureur français David Gaudu sur le podium de l’étape et 3ᵉ du général !

🎯 Les favoris du classement général

🥇 Grand favori

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike)
2ᵉ du Tour de France 2025

🥈 Outsiders

Juan Ayuso & João Almeida
(UAE Team Emirates-XRG)

🥉 Autres prétendants

Egan Bernal, Giulio Ciccone,
Jai Hindley, Mikel Landa

📈 Infos clés de la Vuelta 2025

📊 Chiffres clés

90ᵉ anniversaire (1935-2025)
184 coureurs au départ
23 équipes
3 151 km au total
10 arrivées au sommet

🗓️ Programme

21 étapes
4 pays traversés
2 contre-la-montre
• Arrivée le 14 septembre

🎽 Maillots distinctifs

Rouge : Classement général
Vert : Points (sprint)
Pois bleus : Montagne
Blanc : Meilleur jeune

📅 Programme des prochaines étapes

Étape Date Parcours Profil
2 24/08 Alba > Limone Piemonte 🏔️ Montagne
3 25/08 San Maurizio > Ceres 🌄 Vallonné
4 26/08 Susa > Voiron 🏔️ Montagne
5 27/08 Figueres > Figueres ⏱️ CLM équipes

Article évolutif • Mis à jour quotidiennement pendant la Vuelta 2025
Dernière mise à jour : 25 août 2025 après l’étape 2

 

Points d'intérêt

