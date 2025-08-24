VUELTA 2025 CLASSEMENT GÉNÉRAL EN DIRECT

Vuelta 2025
90ᵉ anniversaire • 80ᵉ édition • Du 23 août au 14 septembre • Turin ➜ Madrid
📊 Classement général après l’étape 2
🥇 Leader : Jonas Vingegaard
Nouveau maillot rouge : Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike)
Temps : 7h 56min 16s
2ᵉ : Giulio Ciccone (+4s)
3ᵉ : David Gaudu (+6s)
🏆 Top 10 du classement général
|Pos.
|Coureur
|Équipe
|Écart
|1
|🇩🇰 J. Vingegaard
|Visma-Lease a Bike
|7h 56min 16s
|2
|🇮🇹 G. Ciccone
|Lidl-Trek
|+4s
|3
|🇫🇷 D. Gaudu
|Groupama-FDJ
|+6s
|4
|🇨🇴 E. Bernal
|INEOS Grenadiers
|+10s
|5
|🇬🇧 T. Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|+12s
|6
|🇦🇺 J. Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|+12s
|7
|🇨🇴 S. Buitrago
|Bahrain Victorious
|+12s
|8
|🇺🇸 M. Jorgenson
|Visma-Lease a Bike
|+12s
|9
|🇪🇸 J. Ayuso
|UAE Team Emirates-XRG
|+12s
|10
|🇪🇸 M. Soler
|UAE Team Emirates-XRG
|+12s
m.t. = même temps que le précédent
Position des favoris français
🥉 3ᵉ – David Gaudu (Groupama-FDJ) : Excellente performance ! Premier podium provisoire
Axel Zingle (Visma-Lease a Bike) : Chute collective mais dans le groupe des favoris
Abandon – Guillaume Martin (Groupama-FDJ) : Premier abandon de la course suite à une chute
🚵♂️ Les coureurs français à suivre
🏔️ Classement général
- David Gaudu (Groupama-FDJ) – 6ᵉ en 2024, objectif top 10
- Guillaume Martin (Groupama-FDJ) – Expérience des Grands Tours
- Julien Bernard (Lidl-Trek) – Équipier de Giulio Ciccone
⚡ Sprints et étapes
- Axel Zingle (Visma-Lease a Bike) – Sprinteur polyvalent
- Bryan Coquard (Cofidis) – Déjà 7ᵉ sur la 1ʳᵉ étape
- Thibaud Gruel (Groupama-FDJ) – Jeune talent (21 ans)
🎯 Spécialistes et espoirs
- Léo Bisiaux (Decathlon-AG2R) – Maillot blanc possible
- Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) – Vainqueur au Ventoux 2025
- Bruno Armirail (Decathlon-AG2R) – Contre-la-montre
📝 Résumé des étapes de ce Tour d’Espagne 2025
🚴♂️ Étape 1 – Turin > Novara (186,7 km) : La 90ᵉ édition de la Vuelta a débuté en beauté avec une victoire au sprint de Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), qui s’empare du premier maillot rouge de cette édition historique. Le Belge devient ainsi le premier coureur depuis Fabian Cancellara en 2009 à être leader de deux Grands Tours la même saison. Bryan Coquard (Cofidis) se distingue avec une 7ᵉ place, tandis que tous les favoris du classement général terminent dans le même temps, attendant sagement la première montée pour révéler leurs ambitions.
🏁 Résumé de l’étape 2 – Alba > Limone Piemonte
Distance : 159,6 km • Profil : Première arrivée en montagne (9,8 km à 5,1%)
🥇 Vainqueur : Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) s’impose et prend le maillot rouge ! Le Danois devance Giulio Ciccone (Lidl-Trek) et David Gaudu (Groupama-FDJ) au même temps sur la ligne d’arrivée à Limone Piemonte (1 383m d’altitude). Comme prévu, cette première montée a redistribué les cartes du classement général. Le favori annoncé de cette Vuelta 2025 prend le contrôle, et le maillot rouge dès la seconde étape. Comme Tadej Pogacar sur le Tour de France 2025, va-t-il maintenant tenir et lâcher le maillot en fonction de la pression de la course et des sollicitations extérieures ?
L’étape est également marquée par l’abandon de Guillaume Martin-Guyonnet (Groupama-FDJ), victime d’une chute sur route mouillée, devenant le premier coureur à abandonner cette édition. Une chute collective a également perturbé la course, impliquant notamment Axel Zingle. Excellent résultat pour le coureur français David Gaudu sur le podium de l’étape et 3ᵉ du général !
🎯 Les favoris du classement général
🥇 Grand favori
Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike)
2ᵉ du Tour de France 2025
🥈 Outsiders
Juan Ayuso & João Almeida
(UAE Team Emirates-XRG)
🥉 Autres prétendants
Egan Bernal, Giulio Ciccone,
Jai Hindley, Mikel Landa
📈 Infos clés de la Vuelta 2025
📊 Chiffres clés
• 90ᵉ anniversaire (1935-2025)
• 184 coureurs au départ
• 23 équipes
• 3 151 km au total
• 10 arrivées au sommet
🗓️ Programme
• 21 étapes
• 4 pays traversés
• 2 contre-la-montre
• Arrivée le 14 septembre
🎽 Maillots distinctifs
• Rouge : Classement général
• Vert : Points (sprint)
• Pois bleus : Montagne
• Blanc : Meilleur jeune
📅 Programme des prochaines étapes
|Étape
|Date
|Parcours
|Profil
|2
|24/08
|Alba > Limone Piemonte
|🏔️ Montagne
|3
|25/08
|San Maurizio > Ceres
|🌄 Vallonné
|4
|26/08
|Susa > Voiron
|🏔️ Montagne
|5
|27/08
|Figueres > Figueres
|⏱️ CLM équipes
Article évolutif • Mis à jour quotidiennement pendant la Vuelta 2025
Dernière mise à jour : 25 août 2025 après l’étape 2