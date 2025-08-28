VUELTA 2025 ÉTAPE 6 I Horaires I Profil I Résultats I Classement

Written by Oslo• 8h06• Cyclisme, Sport, Vuelta

La Vuelta 2025 – Étape 6 Olot – Pal Andorra : premier grand rendez-vous en montagne 📍 170,3 km | 🏔️ 3475 m D+ | 🗓️ Jeudi 28 août 2025

La bataille du maillot rouge commence ici. Après cinq étapes d’échauffement, la Vuelta 2025 entre dans sa dimension la plus spectaculaire avec cette première grande étape de montagne qui mène les coureurs des volcans éteints de la Garrotxa catalane jusqu’aux sommets andorrans de Pal.

Un parcours redoutable : des Pyrénées catalanes aux hauteurs d’Andorre Cette sixième étape marque un tournant décisif dans la course espagnole. Avec 170,3 kilomètres et 3475 mètres de dénivelé positif, cette première étape de haute montagne pourrait déjà rebattre les cartes du classement général. Le départ sera donné à Olot, charmante ville catalane nichée au cœur du parc naturel de la Zone volcanique de la Garrotxa, à 12h35 précises. 📊 Fiche technique de l’étape 🏁 Départ : Olot (Catalogne) – 12h35

Olot (Catalogne) – 12h35 🏁 Arrivée : Pal Andorra – 17h16 (estimée)

Pal Andorra – 17h16 (estimée) 📏 Distance : 170,3 kilomètres

170,3 kilomètres 📈 Dénivelé : 3475 mètres D+

3475 mètres D+ 🎯 Difficulté : Haute montagne

Haute montagne 📺 Diffusion : Eurosport 1 dès 14h45 Le tracé traverse deux pays et offre un véritable festival d’ascensions. Dès le kilomètre zéro, les coureurs attaqueront la Collada de Santigosa (11,4 km à 4,1 %), idéale pour lancer l’échappée. Cette montée, bien que modérée dans ses pourcentages, s’annonce cruciale pour la formation du groupe de tête qui tentera de résister jusqu’au bout.

Les quatre jugés de montagne : un parcours d’exception 🏔️ Collada de Sentigosa – km 11,4 Profil : 11,4 km à 4,1% | Dénivelé : 471m Première épreuve de vérité dès l’entame de course, cette ascension régulière favorisera la formation d’une échappée matinale ambitieuse. 🏔️ Collada de Toses – km 66,4 Profil : 24,3 km à 3,5% | Dénivelé : 869m Une ascension longue et régulière, usante à ce stade de course. Cette montée de plus de 20 kilomètres constituera un véritable test d’endurance qui pourrait faire exploser le peloton. 🏔️ Alto de la Comella – km 149,2 Profil : 4,2 km à 8% | Dénivelé : 336m Un mur explosif souvent propice aux attaques et offrant des secondes de bonification. Cette ascension courte mais intense pourrait voir les premiers assauts des favoris. 🎯 Pal Andorra – Arrivée au sommet Profil : 9,6 km à 6,3% | Dénivelé : 612m La décision se fera sur cette montée finale avec des passages à deux chiffres. Il convient de noter que de -3,5 à -500 mètres de l’arrivée, les pentes seront constamment à deux chiffres, pour s’aplanir dans la dernière ligne droite.

Contexte géographique et patrimonial : de la Garrotxa à la principauté Olot, capitale de la zone volcanique de la Garrotxa Le peloton s’élancera d’Olot, ville emblématique de la région volcanique de la Garrotxa. Olot, located in northeastern Spain near Girona, is surrounded by dozens of volcanoes. Cette singularité géologique confère à la région un paysage unique, avec ses cônes volcaniques boisés et ses coulées de lave fossilisées qui témoignent d’une activité volcanique aujourd’hui éteinte. La ville d’Olot, forte de ses 35 000 habitants, constitue un centre culturel et économique important de la Catalogne intérieure. Ses traditions artistiques, notamment dans le domaine de la sculpture religieuse et de l’art sacré, font de cette cité un véritable joyau du patrimoine catalan. Pal Andorra, station de montagne emblématique L’Andorre accueillera l’arrivée de la 6e étape et le départ de la 7e étape de la Vuelta 2025. La station de Pal, intégrée au domaine skiable de Grandvalira Resorts, culmine à 1662 mètres d’altitude et offre un cadre exceptionnel pour cette première bataille de haute montagne. Cette arrivée en Andorre revêt une dimension particulière pour les coureurs résidant dans la principauté, véritables paradis fiscal pour de nombreux cyclistes professionnels. La connaissance du terrain pourrait constituer un avantage décisif dans cette étape décisive.

Enjeux tactiques et stratégies de course Une étape propice aux échappées La longueur des ascensions intermédiaires ouvre la porte à une échappée victorieuse. Le profil de l’étape, avec ses deux longues montées en première partie de course, favorise la formation d’un groupe de fuyards ambitieux. Les équipes des sprinters, privées d’opportunités sur ce terrain accidenté, pourraient laisser partir un groupe étoffé dès les premiers kilomètres. La gestion de l’effort sera cruciale sur cette étape marathon. Une longue montée sera suivie d’une longue descente, d’abord assez raide puis progressivement plus douce, ce qui se traduira par plus de 30 kilomètres de faux-plat négatif. Cette séquence technique entre la Collada de Toses et l’entrée en Andorre permettra aux coureurs de récupérer avant les ultimes difficultés. Le piège de l’Alto de la Comella L’avant-dernier col de la journée pourrait s’avérer décisif. Avec ses 8% de moyenne sur 4,2 kilomètres, cette ascension explosive arrive à un moment clé de la course. Une montée qui pourrait favoriser les mouvements de quelques GC men, également encouragés par le fait que le sommet du GPM offre également des secondes de bonification. Cette opportunité de gagner du temps et des secondes de bonification pourrait inciter les leaders à anticiper leurs attaques avant même l’ascension finale vers Pal. Un scénario qui compliquerait singulièrement la tâche des équipes chargées de contrôler la course.

Les favoris pour la victoire d’étape 🥇 Les grands favoris Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) Le double vainqueur du Tour de France part avec les faveurs du pronostic. Sa supériorité en montagne et sa forme actuelle en font le candidat numéro un à la victoire. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) L’Italien a affiché une grande forme et vise aussi le maillot de meilleur grimpeur. Il ne laissera pas filer une opportunité en montagne. À seulement 9 secondes du leader, tout est possible pour lui. David Gaudu (Groupama-FDJ) Impressionnant en ce début de Vuelta, le Français pourrait transformer sa condition actuelle en victoire au sommet. 🥈 Les outsiders dangereux Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) Résidant en Andorre, le Colombien connaît la montée finale par cœur. Une carte sérieuse pour créer la surprise. Sa connaissance du terrain constitue un atout majeur. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) Le Colombien retrouve des sensations. Encore en rodage, mais il pourrait surprendre s’il ose attaquer de loin. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) Le jeune Italien, coéquipier de Buitrago, dispose de qualités de grimpeur qui pourraient lui permettre de jouer les premiers rôles sur cette arrivée au sommet. 🎯 Les candidats à l’échappée Des grimpeurs comme Marc Soler, Ben O’Connor ou Lorenzo Fortunato pourraient tenter leur chance de loin. Ces coureurs, moins marqués que les leaders du général, bénéficieront peut-être d’une plus grande liberté de mouvement. Les coureurs ayant déjà perdu du temps au classement général, comme Ben O’Connor ou Mikel Landa, pourraient se montrer particulièrement offensifs pour tenter de récupérer leur retard.

Historique et précédents à Pal Andorra The ascent to Pal makes its fifth appearance in the Vuelta, offering 9.6 kilometres of uphill at an average gradient of 6.3%. Cette montée andorrane possède une riche histoire dans le cyclisme professionnel et a déjà couronné plusieurs champions prestigieux. The winner will join a prestigious list, including the likes of Igor Antón and José María Jiménez. Ces noms évoquent la tradition d’excellence de cette ascension qui a toujours récompensé les meilleurs grimpeurs du peloton international. Un terrain favorable aux spécialistes La montée vers Pal présente des caractéristiques techniques qui favorisent les grimpeurs purs. The steepest kilometre, at 9.5%, comes just before halfway up, making it a true test of endurance. Cette répartition de l’effort, avec un passage difficile au milieu de l’ascension, demande une gestion tactique fine de la part des coureurs. Les derniers kilomètres, avec leurs pourcentages à deux chiffres, constitueront le juge de paix de cette première bataille de haute montagne. Seuls les grimpeurs les plus aguerris pourront maintenir un rythme élevé dans ces pentes impitoyables.

Impact environnemental et développement durable Préservation des espaces naturels traversés Cette étape traverse des zones naturelles d’exception, du parc volcanique de la Garrotxa aux espaces protégés des Pyrénées andorranes. Les organisateurs de la Vuelta travaillent en étroite collaboration avec les autorités locales pour minimiser l’impact environnemental du passage de la course. La principauté d’Andorre, consciente de ses responsabilités écologiques, met en place des mesures spécifiques pour préserver ses écosystèmes montagnards. L’organisation de cette étape s’inscrit dans une démarche de tourisme sportif durable qui valorise le patrimoine naturel sans le dégrader. Mobilité douce et sensibilisation Au-delà de la dimension sportive, cette étape constitue une vitrine exceptionnelle pour promouvoir les modes de déplacement doux en montagne. Le cyclisme, activité zéro émission, s’impose comme un modèle de pratique sportive respectueuse de l’environnement. Les collectivités traversées profitent de cet événement pour sensibiliser le public aux enjeux climatiques et à la protection des espaces montagnards, particulièrement vulnérables au réchauffement climatique.

Retombées économiques et touristiques Un boost pour le tourisme pyrénéen Le passage de la Vuelta constitue une opportunité exceptionnelle pour les territoires traversés. La région de la Garrotxa, avec ses paysages volcaniques uniques, bénéficie d’une exposition médiatique internationale qui valorise ses atouts touristiques naturels et culturels. L’Andorre, déjà destination privilégiée pour les amateurs de sports de montagne, renforce son positionnement grâce à cette arrivée d’étape. Les retombées économiques directes et indirectes profitent à l’ensemble de l’économie locale : hôtellerie, restauration, commerces spécialisés. Développement du cyclotourisme Cette étape spectaculaire incitera de nombreux cyclotouristes à venir découvrir ces itinéraires d’exception. Les infrastructures cyclables développées pour l’occasion perdureront et enrichiront l’offre touristique régionale. Les professionnels du tourisme anticipent un afflux de visiteurs dans les mois suivant la course, attirés par la beauté des paysages et la qualité des parcours mis en valeur par la télévision internationale.

Pronostic et scénarios envisageables Scénario 1 : La victoire des échappés Si les équipes des favoris ne parviennent pas à contrôler parfaitement la course, un groupe d’échappés matinaux pourrait tirer son épingle du jeu. La longueur de l’étape et la succession des difficultés favorisent ce scénario, à condition que les fuyards comptent de véritables spécialistes de la montagne. Scénario 2 : L’explication entre favoris Mais si les équipes des favoris impriment un gros tempo, la victoire se jouera entre les leaders du général dans les rampes de Pal. Ce scénario, plus probable compte tenu des enjeux, verrait les meilleurs grimpeurs du peloton se livrer un duel sans merci dans les pourcentages à deux chiffres de l’arrivée. Notre pronostic Cette première grande étape de montagne devrait logiquement sourire aux spécialistes de l’exercice. Jonas Vingegaard part avec les faveurs du pronostic, mais Giulio Ciccone et Santiago Buitrago constituent de sérieux prétendants. L’issue de cette bataille déterminera en grande partie la physionomie du classement général pour les étapes à venir.