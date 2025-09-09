Ça mijote en Comminges : une fête gourmande et solidaire à Huos Le 11 octobre 2025, Huos accueille une journée dédiée à l’alimentation locale et durable

Le samedi 11 octobre 2025, la commune de Huos en Haute-Garonne se transforme en véritable laboratoire du bien-manger. L’événement “Ça mijote en Comminges”, organisé par le réseau Mieux Manger Pour Tous en Comminges, propose une journée festive autour de l’alimentation responsable, accessible à tous et gratuite. De 11h à 17h, producteurs locaux, ateliers culinaires, animations et rencontres rythmeront cette célébration de nos terroirs et de nos savoir-faire.

Une journée pour redécouvrir l’alimentation de proximité Dans un contexte où les questions d’alimentation durable et d’accessibilité alimentaire prennent une importance croissante, “Ça mijote en Comminges” se positionne comme un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent repenser leur rapport à la nourriture. L’événement s’articule autour d’une philosophie simple mais puissante : bien manger ne doit pas être un privilège, mais un droit accessible à tous. 🌱 Les objectifs de la manifestation Promouvoir les circuits courts, sensibiliser aux enjeux de l’alimentation durable, créer du lien social autour de la gastronomie locale et démocratiser l’accès à une alimentation de qualité pour tous les habitants du territoire. Cette initiative s’inscrit dans une démarche territoriale plus large, portée par un collectif d’acteurs locaux déterminés à transformer les habitudes alimentaires tout en préservant l’environnement et en soutenant l’économie locale.

Les Jardins du Comminges : un modèle d’insertion par l’agriculture biologique Le choix de Huos comme lieu d’accueil s’explique par la présence des Jardins du Comminges, structure emblématique de l’insertion professionnelle par l’activité économique. Créés en 2007 au pied des Pyrénées, les Jardins du Comminges sont une société d’intérêt collectif (SCIC) à but non lucratif qui développe le maraîchage biologique sur 6 hectares dont 6000 m² de serres. 🌿 Une mission sociale et environnementale Cette structure emploie près de 20 personnes dont 15 en contrat d’insertion, accompagnant des personnes éloignées de l’emploi vers une réinsertion durable à travers une activité porteuse de sens et respectueuse de l’environnement. Les salariés proposent le fruit de leur travail dans des paniers vendus auprès de 300 adhérents et livrés dans une vingtaine de points de retrait dans le Comminges, la Barousse et le Pays de Neste. Cette approche illustre parfaitement comment l’agriculture biologique peut servir l’insertion sociale tout en répondant aux besoins alimentaires locaux. “Choisir les Jardins du Comminges, c’est soutenir l’agriculture biologique locale, l’économie sociale et solidaire, et l’insertion professionnelle par le travail. C’est exactement les valeurs que nous voulons promouvoir avec Ça mijote en Comminges.” – Ariane, encadrante technique des Jardins du Comminges Lors de l’événement, les visiteurs pourront découvrir les installations de production, rencontrer les équipes et comprendre comment cette initiative conjugue efficacité économique, impact social et respect de l’environnement. Les Jardins organisent également chaque mardi de 16h à 19h un marché vibrant des producteurs locaux, préfigurant l’ambiance conviviale de “Ça mijote en Comminges”.

Loc’alim : comprendre le fonctionnement d’une caisse locale alimentaire L’un des temps forts de la journée sera consacré à la présentation et à la création de “Loc’alim”, une caisse locale alimentaire innovante qui vise à démocratiser l’accès aux produits de qualité. De 11h à 12h30, cette séquence permettra aux participants de comprendre les rouages de ce système solidaire et participatif. 💡 Qu’est-ce qu’une caisse locale alimentaire ? Une caisse locale alimentaire est un système coopératif qui permet aux consommateurs de s’approvisionner directement auprès des producteurs locaux, en mutualisant les achats et en négociant des prix avantageux pour tous les participants. Le principe de Loc’alim repose sur plusieurs piliers fondamentaux. D’abord, la précommande collective : les membres de la caisse passent leurs commandes en amont, permettant aux producteurs de planifier leur production et aux consommateurs d’obtenir des tarifs préférentiels. Ensuite, la distribution organisée : une fois par semaine, les produits sont livrés en un point central où chaque adhérent vient récupérer sa commande. Adhésion : cotisation annuelle modique (généralement entre 10 et 30 euros)

cotisation annuelle modique (généralement entre 10 et 30 euros) Commandes : interface en ligne simple pour passer commande jusqu’au mercredi soir

interface en ligne simple pour passer commande jusqu’au mercredi soir Production : les producteurs préparent les commandes en fonction de la demande réelle

les producteurs préparent les commandes en fonction de la demande réelle Distribution : récupération des produits le samedi matin dans un lieu convivial

récupération des produits le samedi matin dans un lieu convivial Paiement : règlement direct aux producteurs, sans intermédiaire commercial Ce système présente des avantages multiples. Pour les consommateurs : accès à des produits frais, locaux et de saison à prix justes, réduction des déchets d’emballage, création de liens sociaux autour de l’alimentation. Pour les producteurs : débouchés garantis, paiement immédiat, relation directe avec les consommateurs, valorisation du travail agricole. Pendant cette séance de création, les participants pourront s’inscrire comme futurs adhérents, rencontrer les producteurs partenaires et même contribuer à définir les modalités pratiques de fonctionnement de cette future caisse alimentaire des Comminges. “Avec Loc’alim, nous voulons prouver qu’il est possible de bien manger sans se ruiner, tout en soutenant nos agriculteurs locaux. C’est un cercle vertueux qui profite à tout le monde.” – Pierre Martineau, coordinateur du projet

Un programme riche en saveurs et en découvertes Au-delà de la création de Loc’alim, “Ça mijote en Comminges” propose un programme varié qui satisfera tous les goûts et toutes les curiosités. La journée s’articule autour de plusieurs pôles d’activités complémentaires, pensés pour créer une expérience immersive et éducative. 🛒 Marché de producteurs locaux Une quinzaine de producteurs de la région présenteront leurs spécialités : légumes de saison, fruits, fromages, miels, pains, conserves artisanales, vins naturels… Cette vitrine du terroir permettra aux visiteurs de faire leurs emplettes tout en échangeant directement avec les artisans de leur alimentation. 👨‍🍳 Ateliers culinaires participatifs Animés par des chefs locaux et des cuisiniers amateurs passionnés, ces ateliers proposent d’apprendre à cuisiner avec les produits de saison. Au programme : conserves maison, pain au levain, fermentations, cuisine zéro déchet… Des techniques accessibles que chacun pourra reproduire chez soi. Les animations ne s’arrêtent pas là. Un espace dédié aux enfants propose des jeux éducatifs sur l’alimentation, des dégustations à l’aveugle et des ateliers de sensibilisation au goût. Les plus jeunes pourront ainsi développer leur palais tout en s’amusant, accompagnés par des animateurs spécialisés. “Mon fils de 8 ans a découvert qu’il adorait les radis noirs grâce aux jeux de dégustation. Maintenant, il me demande d’en acheter chaque semaine ! Ces animations changent vraiment le rapport des enfants à l’alimentation.” – Sophie Lemaire, maman participant à l’édition 2024 La journée se clôture par un banquet convivial où tous les participants peuvent partager un repas préparé collectivement avec les produits du marché local. Ce moment de convivialité illustre parfaitement l’esprit de l’événement : créer du lien social autour d’une alimentation responsable et accessible.

Un réseau engagé pour transformer l’alimentation L’organisation de “Ça mijote en Comminges” mobilise un réseau d’acteurs variés, unis par une vision commune de l’alimentation. Le collectif “Mieux Manger Pour Tous en Comminges” réunit associations, collectivités, producteurs, consommateurs et professionnels de la restauration dans une démarche collaborative. 🤝 Les partenaires mobilisés Cette initiative fédère l’association Oasis Gourmand, tiers-lieu nourricier reconnu pour ses actions en faveur de l’alimentation durable, plusieurs municipalités des Comminges, la Région Occitanie dans le cadre de sa politique alimentaire territoriale, et de nombreux producteurs locaux engagés dans des démarches qualité. Cette approche collective illustre une tendance forte : la nécessité de décloisonner les initiatives pour créer des dynamiques territoriales durables. Chaque acteur apporte ses compétences spécifiques tout en s’enrichissant des expertises des autres membres du réseau. Au-delà de l’événement ponctuel, ce collectif travaille toute l’année sur des projets structurants : développement des circuits courts, sensibilisation dans les établissements scolaires, formation des producteurs aux nouvelles pratiques, accompagnement des collectivités dans leurs politiques alimentaires… “Nous ne voulons pas organiser un simple événement annuel, mais impulser une dynamique durable qui transforme réellement les habitudes alimentaires de notre territoire. Chaque édition de ‘Ça mijote’ nous permet de toucher de nouveaux publics et de renforcer notre réseau d’acteurs engagés.” – Anne Durand, coordinatrice du réseau Mieux Manger Pour Tous

Informations pratiques et inscription 📅 Les essentiels à retenir Date : Samedi 11 octobre 2025

Horaires : De 11h à 17h

Lieu : Huos (31210), Haute-Garonne

Accès : Gratuit pour toutes les activités

Public : Tout public, activités adaptées aux familles L’accès à Huos est facilité par plusieurs options de transport. En voiture, la commune se situe à proximité immédiate de l’autoroute A64, sortie 17. Des navettes gratuites seront mises en place depuis la gare de Montréjeau-Gourdan-Polignan pour les visiteurs arrivant en train. Un parking temporaire sera aménagé pour l’occasion, avec une signalisation dédiée depuis les principales routes d’accès. Les organisateurs encouragent néanmoins le covoiturage et proposent une plateforme de mise en relation entre participants souhaitant partager leur véhicule. 🎒 Conseils pour profiter pleinement de la journée Prévoir des contenants réutilisables pour les achats sur le marché, des vêtements adaptés à la météo pour les activités extérieures, et éventuellement un pique-nique pour les familles avec de jeunes enfants. Des points de restauration seront disponibles sur place avec des produits locaux. Bien que l’inscription ne soit pas obligatoire pour la plupart des activités, elle est recommandée pour certains ateliers culinaires à places limitées. Les informations détaillées et les modalités d’inscription sont disponibles sur le site internet de l’événement et sur les réseaux sociaux des organisateurs.