Chez EDF les jours rouges reviennent ce 1er novembre

Les jours rouges reviennent Et si on vérifiait 3 points essentiels ensemble ? Publié le 29 octobre 2025 | Temps de lecture : 8 minutes

L’automne s’installe progressivement, les températures baissent et nous changeons progressivement nos habitudes. C’est aussi le moment où un cycle important de l’année revient pour des millions de ménages français : la période des jours rouges du contrat Tempo chez EDF. À partir du 1er novembre et jusqu’au 31 mars, ces 22 jours auront un impact direct sur votre consommation électrique et vos factures d’énergie. Entre incompréhension et mauvaise gestion, nombreux sont les clients à se demander comment optimiser leur budget énergétique pendant cette période. Alors, comment bien naviguer dans ce système ? Quels sont les points essentiels à connaître ? Cet article vous guide pour passer les jours rouges en toute sérénité.

Point 1 : Comprendre le système Tempo et ses trois couleurs Le contrat Tempo d’EDF repose sur un système de tarification dynamique basé sur trois niveaux : les jours bleus, blancs et rouges. Cette organisation permet au gestionnaire du réseau (RTE) d’adapter les prix de l’électricité en fonction de la demande et de la disponibilité des ressources énergétiques. Contrairement à un contrat classique où le prix reste identique toute l’année, Tempo propose des prix différents selon la période, avec des variations significatives pouvant atteindre plusieurs euros par kilowatt-heure. Les jours bleus sont les plus nombreux et les moins chers : ils correspondent aux périodes où la demande d’électricité est faible et l’énergie abondante. Les jours blancs représentent une situation intermédiaire, avec des tarifs modérés. Les jours rouges, enfin, sont le point critique : ils surviennent lorsque la demande d’électricité est très élevée et les ressources tendues. C’est précisément pendant ces jours rouges que l’électricité devient considérablement plus chère, particulièrement en heures pleines. Ces 22 jours rouges sont répartis entre le 1er novembre et le 31 mars, avec une particularité importante : ils excluent les week-ends et les jours fériés. Cela signifie que vous ne les rencontrerez que pendant les jours ouvrables, généralement les jours où la consommation industrielle et tertiaire est au maximum. Le gestionnaire RTE détermine chaque jour la couleur du lendemain et l’affiche sur votre compteur électrique à 20 heures. Cette connaissance à l’avance vous permet de planifier votre consommation avec certains délais. 💡 À savoir : Sur votre facture EDF, l’écart tarifaire entre heures pleines d’un jour rouge et heures pleines d’un jour bleu peut représenter une multiplication du prix par trois ou plus.

Point 2 : Optimiser votre consommation pendant les heures pleines des jours rouges C’est le cœur du sujet : comment réduire votre facture pendant les jours rouges ? La réponse réside dans la gestion précise de votre consommation, particulièrement pendant les heures pleines. Les heures pleines correspondent généralement à deux créneaux : de 6h à 22h en hiver, avec des variations selon votre région. C’est pendant ces heures que la majorité des activités quotidiennes se concentrent, et où la consommation électrique est la plus chère en jours rouges. Plusieurs stratégies concrètes peuvent être mises en place. D’abord, décaler vos consommations importantes vers les heures creuses des jours rouges, ou vers les jours bleus et blancs. Cela signifie programmer votre lave-linge, votre lave-vaisselle ou votre charge de véhicule électrique pendant les heures creuses (22h à 6h) ou pendant les jours moins chers. Pour cela, vous pouvez investir dans des appareils programmables ou même utiliser des minuteurs pour adapter vos habitudes. Ensuite, pensez à vos sources de chauffage et d’eau chaude. Si vous possédez un ballon d’eau chaude électrique, sa mise en route peut être programmée pendant les heures creuses d’un jour rouge ou pendant les jours blancs. Les systèmes de chauffage électrique peuvent également être optimisés en baissant légèrement la température et en utilisant des thermostats programmables. Chaque degré en moins peut représenter jusqu’à 7% d’économies d’énergie. L’application EDF & Moi devient votre meilleur allié pendant cette période. Elle vous notifie en temps réel de la couleur du jour, vous permettant d’adapter vos comportements instantanément. Des alertes peuvent être configurées par SMS, mail ou notifications smartphones, garantissant que vous ne serez jamais pris au dépourvu. ✓ Conseil pratique : Créez une routine : en jour rouge annoncé, reportez tous les appareils gros consommateurs en heures creuses. Les 6 à 8 heures gagnées justifient l’investissement d’organisation.

Point 3 : Suivre votre consommation et anticiper les dépassements Le troisième point crucial concerne le suivi régulier de votre consommation. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le contrat Tempo ne se gère pas à l’improviste ; il demande une certaine vigilance et une connaissance de vos patterns de consommation. EDF propose plusieurs outils pour vous aider : l’appli EDF & Moi, bien sûr, mais aussi votre espace client et les relevés détaillés disponibles en ligne. Commencez par analyser vos derniers relevés de consommation, particulièrement celui de l’année précédente pendant la période des jours rouges. Identifiez les pics de consommation et les appareils qui en sont responsables. Cette analyse historique vous permet de fixer des objectifs réalistes et d’identifier les marges de manœuvre. Vous constaterez peut-être que votre consommation pendant les heures creuses est déjà importante, ou au contraire, qu’elle laisse place à d’importantes améliorations. Ensuite, utilisez les alertes proposées par EDF pour être notifié en cas de dépassement. Ces alertes vous avertissent lorsque votre consommation approche ou dépasse un seuil prédéfini, vous permettant d’ajuster rapidement votre comportement. Le système Tempo étant basé sur des pics de consommation nationale, plus vous réduisez votre consommation en heures pleines de jours rouges, plus la facture reste maîtrisée. N’oubliez pas non plus que le prix affiché en jour rouge s’applique uniquement aux heures pleines. Les heures creuses restent attractives, même en jours rouges. Maximiser votre consommation durant ces heures creuses, sans pour autant dépenser plus globalement, est la clé de l’équilibre budgétaire. La programmation devient votre meilleur outil, transformant ce système complexe en une opportunité réelle d’économies. 📊 L’important : Suivez votre consommation mensuellement. Un suivi régulier vous permet d’identifier rapidement les écarts et d’ajuster avant que la facture n’atteigne des sommets.

Passer les jours rouges sans stress Les jours rouges d’EDF ne sont pas une fatalité, mais une opportunité si vous disposez des bonnes informations et des bons outils. En comprenant le système Tempo, en optimisant votre consommation et en suivant régulièrement votre utilisation, vous transformer cette période hivernale en période maîtrisée. N’hésitez pas à consulter régulièrement l’application EDF & Moi, à telecharger vos détails de facturation et à discuter avec votre conseiller EDF si vous avez des questions. Vous pouvez également contacter le serveur vocal interactif d’EDF au 0970833333 (disponible 24h/24, 7j/7 au tarif d’un appel local) pour obtenir des informations sur votre contrat spécifique.

En résumé : Les trois points essentiels à retenir pour bien gérer vos jours rouges sont d’abord la compréhension du système Tempo et de ses variations tarifaires, ensuite l’optimisation active de votre consommation pendant les heures pleines, et enfin un suivi régulier de vos usages. Armé de ces connaissances, vous serez en mesure d’accueillir sereinement l’arrivée de novembre et la période des 22 jours rouges. Téléchargez l’application EDF & Moi dès maintenant et commencez à vous préparer. Votre portefeuille vous en remerciera !