Festival d’Art Lyrique « Des illusions » à Saint-Béat-Lez

🎵 Le concert d’ouverture : « À l’ombre de ton œil »

Samedi 9 août à 21h – Événement inaugural

La soirée d’ouverture s’annonce comme un moment d’exception avec la création de « À l’ombre de ton œil », un oratorio moderne qui réinterprète le mythe de la caverne de Platon à travers une analyse contemporaine et spirituelle. Cette œuvre originale ose dénoncer les malversations de la société et sa manipulation, conduisant à une réflexion profonde sur l’éveil de la conscience et la quête de vérité à notre époque.

L’originalité de cette création réside dans sa conception pluridisciplinaire révolutionnaire : les voix du chœur et les récitants se mêlent aux sonorités orchestrales tandis qu’un mapping vidéo spectaculaire projette des images monumentales sur les murs de l’église de Saint-Béat. Cette approche novatrice crée une expérience immersive totale où la musique, les voix et les images se mélangent pour créer une atmosphère mystique et spirituelle saisissante.

Un trio artistique d’exception

Sylvia Cazeneuve, artiste lyrique reconnue et pédagogue passionnée, signe la musique et assure la direction artistique de cette création. Son approche sensible et sa connaissance approfondie des techniques vocales apportent à l’œuvre une authenticité lyrique indéniable.

Christelle Vinsonneau, artiste pluridisciplinaire et ingénieure du son, apporte sa vision contemporaine à travers le livret et la création vidéo. Son expertise technique au service de l’expression artistique ouvre de nouvelles perspectives créatives.

François Riu Barotte, chef de chant et musicien expérimenté, enrichit l’ensemble par son écriture pianistique raffinée. Sa connaissance intime du répertoire classique nourrit cette création d’une profondeur musicale remarquable.