Le Nutella dans le top 10 des courses des Français Entre hypocrisie consumériste et débats sur la loi Duplomb : quand la réalité des paniers rattrape les convictions Une analyse des contradictions françaises face aux enjeux environnementaux et sanitaires

La vérité des chiffres : Nutella, champion toutes catégories Les résultats de l’étude NielsenIQ de 2025 sont sans appel : le pot de Nutella d’un kilogramme se classe à la septième position du top 50 des produits les plus achetés par les Français. Avec ses déclinaisons de 400g et 825g qui figurent respectivement aux 25e et 43e places du classement, la pâte à tartiner de Ferrero réalise un triplé remarquable. Plus révélateur encore, Nutella est le premier produit alimentaire solide du classement, devançant même le camembert Président qui n’apparaît qu’en 16e position avec 29,3 millions d’unités vendues. Cette domination s’explique par des chiffres impressionnants : 22 millions de pots vendus en un an et un chiffre d’affaires qui a bondi de 28% selon les dernières données disponibles. 💡 À retenir : Dans un classement dominé par 40 boissons sur 50 références, Nutella tire son épingle du jeu en s’imposant comme l’exception alimentaire solide incontournable du panier français.

L’écosystème Ferrero : bien plus que du Nutella L’empire Ferrero ne se limite pas à sa star. Les Ferrero Rocher, ces petites boules dorées suremballées, se hissent à la deuxième place du classement des produits hors-liquides avec leur format 375g. Cette performance témoigne d’une stratégie marketing redoutable qui transforme des produits critiqués pour leur impact environnemental en objets de désir consumériste. Cette réussite commerciale interroge : comment des produits pointés du doigt pour leur utilisation d’huile de palme controversée, leurs emballages plastiques multiples et leur composition riche en additifs parviennent-ils à maintenir une telle emprise sur le marché français ? Le paradoxe du consommateur français Les Français achètent massivement ces produits tout en exprimant simultanément leurs préoccupations environnementales. Cette dichotomie révèle une hypocrisie assumée ou inconsciente : on critique l’agriculture intensive d’un côté, on remplit son caddie de produits industriels de l’autre.

La loi Duplomb : révélateur des contradictions françaises L’adoption de la loi Duplomb le 8 juillet 2025, malgré plus de 2 millions de signatures contre cette proposition, met en lumière une France schizophrène. D’un côté, les citoyens se mobilisent massivement contre la réintroduction des néonicotinoïdes et l’assouplissement des règles environnementales. De l’autre, ils plébiscitent dans leurs achats quotidiens des produits issus de l’agro-industrie intensive. L’hypocrisie des paniers de courses Les mêmes consommateurs qui signent contre la loi Duplomb continuent d’acheter : Du Nutella – produit emblématique de l’industrie agroalimentaire intensive

Deux France qui s'affrontent : pro et anti-Duplomb Les partisans de la loi Duplomb : vers un nettoyage des rayons Les défenseurs de la loi Duplomb vont plus loin dans leur logique. Pour eux, si l'on considère sérieusement les produits chimiques contenus dans nos aliments quotidiens, il faudrait vider les supermarchés de leurs best-sellers. Nutella, avec ses additifs de synthèse, ses émulsifiants et ses arômes artificiels, ne devrait plus trôner sur les étals. Cette approche radicale trouve un écho chez certains scientifiques qui préconisent l'application du principe de précaution aux produits de grande consommation. Pourquoi interdire certains pesticides en agriculture tout en autorisant des additifs alimentaires aux effets similaires sur la santé ? L'interdiction du Nutella : utopie ou nécessité ? Certains avancent même l'idée d'interdire purement et simplement la vente de Nutella sur le principe de précaution. Cette proposition, aussi radicale soit-elle, s'appuie sur des arguments scientifiques : Impact environnemental de l'huile de palme sur la biodiversité Effets des additifs alimentaires sur la santé humaine Contribution au développement de l'obésité et du diabète Dépendance créée par les sucres ajoutés Cette voie reste cependant hautement improbable au vu du poids des multinationales de l'agrochimie alimentaire et de la résistance prévisible des consommateurs. Ferrero pèse plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires et emploie des milliers de personnes.

