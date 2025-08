🏃‍♂️ Un événement inédit au cœur des Pyrénées

Le Marathon des Pyrénées Haut-Garonnaises 2025 vivra sa première édition le dimanche 5 octobre 2025. Cette course de 42,195 km reliera Saint-Bertrand-de-Comminges, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, à la ville thermale de Luchon. Cette première édition promet d’être exceptionnelle, offrant aux coureurs un parcours unique à travers l’un des territoires les plus préservés et authentiques des Pyrénées centrales.

📊 Les chiffres clés du marathon Distance : 42,195 km

42,195 km Dénivelé positif : 533 mètres

533 mètres Date : Dimanche 5 octobre 2025

Dimanche 5 octobre 2025 Formules : Solo ou relais

🗺️ Un parcours d’exception à travers l’histoire Saint-Bertrand-de-Comminges : Point de départ prestigieux Saint-Bertrand-de-Comminges est une ancienne cité romaine devenue haut lieu de pèlerinage sur le chemin vers Compostelle. La commune possède un patrimoine naturel remarquable et compte 233 habitants en 2022, après avoir connu un pic de population de 909 habitants en 1841. Ce village perché, classé parmi les Plus Beaux Villages de France depuis 1982, offre un départ symbolique exceptionnel pour cette première édition. L’ancienne cité romaine “Lugdunum” est née en 72 avant l’ère chrétienne dans la plaine de Valcabrère. La cathédrale était le centre d’un enclos fortifié, le “scepte”, composé du palais épiscopal, des maisons canoniales, d’un cimetière, du cloître et de quatre maisons de chanoines. Les villages traversés : un patrimoine vivant Les coureurs traverseront des villages authentiques de la Haute-Garonne comme Valcabrère, Cierp-Gaud et Cier-de-Luchon, dans un cadre naturel exceptionnel mêlant patrimoine et paysages pyrénéens. Chaque commune traversée participera à l’animation de l’événement, créant une véritable fête populaire le long du parcours. L’arrivée à Luchon : “La Reine des Pyrénées” L’arrivée sur l’allée d’Étigny à Luchon sera marquée par un village d’arrivée animé, des dégustations de spécialités locales, et une remise des prix. L’allée d’Étigny, longue de 560m et plantée de tilleuls, formée par quatre rangées d’arbres, constitue la colonne vertébrale de cette station thermale créée au XVIIIe siècle par l’intendant d’Étigny.

💪 Un défi sportif dans un cadre grandiose Le profil technique du parcours Avec ses 533 mètres de dénivelé positif répartis sur 42,195 kilomètres, ce marathon présente un profil technique qui séduira les coureurs en quête de challenge. Le parcours alterne montées progressives et sections plus roulantes, offrant des panoramas exceptionnels sur les sommets pyrénéens tout au long de l’effort. Solo ou relais : l’aventure pour tous Le marathon se dispute en solo ou en relais, permettant à chacun de vivre l’aventure à son rythme. Pour le relais, le passage s’effectue à Cierp-Gaud (au km 21), charmant village niché au pied des montagnes. Cette formule inclusive permet aux coureurs expérimentés de relever le défi intégral des 42,195 km, tandis que les équipes peuvent partager l’effort : 21 km avec 129m de dénivelé positif sur la première partie, et 404m de dénivelé positif sur la seconde partie vers Luchon. 🏔️ Un cadre naturel d’exception Le massif du Luchonnais concentre 14 sommets culminant à plus de 3000 mètres. Un vrai terrain de jeu pour les amateurs de balades, de randonnées en altitude, d’escalade ou d’alpinisme ! Les coureurs évolueront dans ce décor grandiose, entre vallées verdoyantes et sommets majestueux.

🏛️ Un marathon au cœur du patrimoine UNESCO Saint-Bertrand-de-Comminges : 2000 ans d’histoire En 1998, ont été inscrits au patrimoine mondial de l’humanité au titre des « chemins de Compostelle en France » les monuments de Saint-Bertrand-de-Comminges. Avec sa cathédrale (et son impressionnant clocher-tour) classée au patrimoine mondial de l’Unesco au titre des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, Saint-Bertrand de Comminges abrite un patrimoine exceptionnel. Les trésors architecturaux du parcours La cathédrale Sainte-Marie avec ses stalles en bois sculptées

Les vestiges de la cité antique de Lugdunum

La basilique Saint-Just de Valcabrère

L’architecture thermale Belle Époque de Luchon Luchon : l’élégance thermale L’héritage Belle Epoque de Bagnères-de-Luchon est présent partout dans la ville. Destination privilégiée par les grands de ce monde, Bagnères-de-Luchon a notamment accueilli l’impératrice Eugénie, Alexandre Dumas mais aussi Gustave Flaubert. Cette station thermale millénaire offre un cadre d’arrivée prestigieux, avec ses allées ombragées et son architecture caractéristique.

🕐 Programme de la journée 🌅 Programme matinal 06h00 : Retrait des dossards

Retrait des dossards 08h00 : Présentation au SAS

Présentation au SAS 08h30 : Départ marathon & relais

Départ marathon & relais 09h30 : 1er départ du 2e relayeur 🏁 Programme après-midi 10h45 : Premier arrivée à Luchon

Premier arrivée à Luchon 15h00 : Remise des récompenses

Remise des récompenses 15h45 : Arrivée dernier coureur 📋 Retrait des dossards Gare de Luchon : Samedi 04 octobre de 09h à 19h Saint-Bertrand de Comminges : Dimanche 05 octobre de 06h à 07h45

🎉 Une fête populaire sur tout le parcours Tout au long du parcours, des animations musicales, des chants pyrénéens, des ravitaillements festifs et un concours du village le plus animé viendront rythmer la journée. Cette dimension festive transforme la course en véritable célébration du territoire et de ses traditions. 🎵 Animations musicales Chants pyrénéens et musiques traditionnelles animeront les villages traversés 🍯 Spécialités locales Dégustation de produits du terroir et spécialités pyrénéennes à l’arrivée Un projet solidaire et durable Une partie des bénéfices sera reversée à un projet de restauration du site de Saint-Bertrand-de-Comminges, en collaboration avec les lycées locaux. Cette dimension solidaire s’inscrit parfaitement dans l’approche écoresponsable qui caractérise de plus en plus les événements sportifs en montagne.

🚑 Sécurité et encadrement professionnel La sécurité des participants est assurée tout au long du parcours par un dispositif médical dédié et une équipe de signaleurs expérimentés. Plus de 120 bénévoles seront répartis sur l’itinéraire pour garantir une prise en charge rapide si nécessaire et créer une ambiance chaleureuse. 🏥 Dispositif médical Trois postes de secours : km 0 (départ), km 21 (relais), km 42 (arrivée)

Secours mobile disponible sur l’ensemble du parcours

Numéro d’urgence imprimé sur le dossard 👥 Encadrement humain Plus de 120 bénévoles répartis sur l’itinéraire

Présence de gendarmes pour sécuriser les points sensibles

Zone de repli prévue au relais de Cierp-Gaud

💰 Un levier de développement pour le territoire L’événement vise à mettre en valeur le patrimoine historique et naturel du territoire, à favoriser l’économie locale grâce à l’accueil de visiteurs et de participants et à créer des animations conviviales dans chaque commune traversée. Cette première édition s’inscrit dans une démarche de développement touristique durable, valorisant les atouts naturels et patrimoniaux exceptionnels des Pyrénées Haut-Garonnaises. Les retombées attendues Augmentation de la fréquentation touristique en période automnale

Mise en lumière des communes rurales traversées

Dynamisation de l’économie locale (hébergement, restauration, commerces)

Promotion du patrimoine UNESCO et des traditions pyrénéennes Un territoire d’accueil d’exception Chaque année près de 80 000 touristes visitent les sites de Lugdunum et de Saint-Bertrand-de-Comminges. Cette affluence témoigne de l’attractivité du territoire, renforcée par les multiples activités offertes par Luchon : station de ski Luchon-Superbagnères, thermes rénovés, et activités de montagne diversifiées.

📋 Informations pratiques Date : Dimanche 5 octobre 2025 Départ : Saint-Bertrand-de-Comminges à 08h30 Point relais : Cierp-Gaud (09h30 à 12h30) Arrivée : Allée d’Étigny, Bagnères-de-Luchon 🏃‍♂️ Modalités de course Distance : 42,195 km Dénivelé : +533 mètres Formules : Solo ou relais Inscriptions : En ligne sur www.sportnconnect.com Contact : 06 32 68 68 08 ou osesevents64@hotmail.com Cette première édition promet d’attirer de nombreux coureurs séduits par l’originalité du parcours et la beauté des paysages traversés.

🏁 Rendez-vous le 5 octobre 2025 C’est l’occasion de relever un défi sportif dans un cadre grandiose, de contribuer à une cause locale et de profiter d’une ambiance conviviale et festive au cœur des Pyrénées. Cette première édition du Marathon des Pyrénées Haut-Garonnaises s’annonce comme un événement majeur pour le territoire, alliant performance sportive, découverte patrimoniale et convivialité montagnarde. Une aventure inédite qui mérite d’être vécue au moins une fois !