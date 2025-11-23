Skirail le Mourtis : du métro au front de neige

Vous rêvez d’une journée de ski sans tracas logistique ni pollution automobile ? L’offre Skirail le Mourtis vous propose exactement cela. À partir de Toulouse, en train, vous accédez aux pistes pyrénéennes en deux heures environ, forfait ski inclus, pour 39,50 euros. Une formule pensée pour simplifier votre week-end à la montagne en limitant votre impact carbone. Attention : les places sont limitées et la billetterie ouvre le 1er décembre 2025.

Trois étapes, une journée complète L’offre partenaire Skirail « le Mourtis » combine transport, accès à la station et remontées mécaniques. Elle s’adresse à ceux qui souhaitent profiter d’une journée de ski sans prise de tête administrative ou logistique. C’est un modèle pensé pour l’utilisateur urbain : partir de chez soi, prendre le métro jusqu’à la gare de Toulouse-Matabiau, monter à bord du train, puis descendre à Marignac-Saint-Béat où une navette vous attend pour franchir le col de Mente et atteindre la station. L’étape 1 : le train depuis Toulouse Les horaires sont pensés pour optimiser votre temps sur les pistes. En semaine, en dehors des vacances scolaires, le départ s’effectue à 6h39 depuis Toulouse-Matabiau (train n°872821) pour une arrivée à Marignac-Saint-Béat à 8h34. Les week-ends et durant les vacances scolaires, le train démarre plus tard à 7h, ce qui laisse un peu plus de temps pour vos préparatifs matinaux. L’arrivée intervient à 8h42 dans tous les cas. Le retour varie selon votre jour de visite. Les week-ends et vacances, le départ de Marignac-Saint-Béat s’effectue à 17h14 pour une arrivée à Toulouse à 18h55. En semaine, le trajet retour est légèrement plus complexe : départ de Luchon à 17h50, arrivée à Montréjeau à 18h11, où vous changez de train (n°872738 départ 18h25, arrivée Toulouse à 19h29). Il vous reste ainsi une bonne journée entière de ski, sans sensation de précipitation. L’étape 2 : la navette gratuite jusqu’à la station Une fois descendu du train à Marignac-Saint-Béat, la navette VALI ligne 3 vous conduit directement de la gare à la station le Mourtis, en franchissant le col de Mente. Vous êtes rapidement prêt à skier après votre arrivée. Plus besoin de trouver un parking, de vous concentrer sur une route de montagne en hiver, ou de dépendre des conditions pour circuler. Le problème est résolu : du train à vos skis, c’est fluide et cadencé. L’étape 3 : la montagne, enfin À la station le Mourtis, le forfait journée est inclus. Pas de queue au guichet pour acheter un ticket, pas d’hésitation sur la formule à choisir. Vous arrivez, vous chaussez, vous partez. L’accès au domaine devient aussi simple qu’un voyage en train.

L’offre en chiffres Prix : 39,50 euros la journée (adulte et enfant) Validité commerciale : 1er décembre 2025 au 30 mars 2026 Périodes de voyage : week-ends du 13 décembre au 29 mars 2026 et vacances scolaires Point de départ : Toulouse-Matabiau (ou gares intermédiaires) Gare terminus : Marignac-Saint-Béat Temps de trajet : environ 2 heures Inclusions : aller-retour train + forfait ski jour + navette VALI ligne 3 gratuite ⚠️ Places limitées — Billetterie ouvre le 1er décembre 2025

Avant de vous engouffrer dans le métro Un conseil simple mais utile : avant de quitter votre domicile pour vous diriger vers la gare, jetez un œil à la webcam du Mourtis. Celle-ci vous permet de vérifier les conditions actuelles du front de neige en direct, depuis n’importe quel appareil. Vérifier la météo et l’état de l’enneigement prend deux minutes et peut vous épargner une mauvaise surprise. Rendez-vous sur melles750.fr/webcam-le-mourtis-la-station-en-direct/ pour consulter les images en temps réel du domaine. Vous verrez ainsi la visibilité, l’état de la neige, et l’activité globale de la station. C’est un geste de routine que les habitués font automatiquement, particulièrement avant de s’engager sur les routes pyrénéennes ou de réserver son forfait.

Partenaire Restez énergique sur les pistes Code promo Melles750 : 10 % de remise sur les barres protéinées O.K.R. Découvrir l’offre

Préférer le train à la voiture, c’est du bon sens Choisir Skirail plutôt que de prendre la voiture, ce n’est pas un acte de militantisme. C’est simplement reconnaître une réalité : les stations de ski, dont le Mourtis, connaissent des défis environnementaux bien réels. La consommation d’eau pour les canons à neige, l’artificialisation croissante du paysage, les embouteillages hivernaux qui polluent l’air de vallée montagnarde — autant de problèmes qu’une journée de ski urbain par le rail contribue à limiter. Un trajet Toulouse-Luchon en voiture produit une empreinte carbone bien supérieure à un trajet en train. D’autant que vous êtes assis, relaxé, lors du parcours ferroviaire. Pas de fatigue de conduite, pas de stress des conditions routières. Vous arrivez frais et disponible pour la journée. Le train reste la solution la plus pertinente pour accéder à la montagne depuis la métropole toulousaine. Et à 43 euros, y compris forfait et navette, l’offre est économiquement imbattable pour une journée.

Partenaire Télécommunications responsables Code promo Télécoop : – 10 € sur un forfait engagé Restez connecté à la montagne de manière responsable

Horaires précis et régularité Les week-ends et vacances scolaires Départ Toulouse-Matabiau : 7h (train n°872823) Arrivée Marignac-Saint-Béat : 8h42 Retour Marignac-Saint-Béat : 17h14 (train n°872824) Arrivée Toulouse-Matabiau : 18h55 Week-ends concernés : du 13 décembre 2025 au 29 mars 2026. Vacances scolaires : 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026 et 7 février au 8 mars 2026. Du lundi au vendredi hors vacances Départ Toulouse-Matabiau : 6h39 (train n°872821) Arrivée Marignac-Saint-Béat : 8h34 Retour de Luchon : 17h50 (train n°872888) Arrivée Montréjeau : 18h11 Correspondance Montréjeau : 18h25 (train n°872738) Arrivée Toulouse-Matabiau : 19h29 Cette régularité vous permet de planifier vos journées. Pas de surprise concernant les horaires. Vous savez quand vous partez, quand vous revenez, et vous pouvez organiser votre vie professionnelle et personnelle autour. En semaine, le retour comprend une correspondance à Montréjeau : c’est simple, c’est cadencé.

Équipement montagne Randonnée : bien s’équiper avec Cimalp Marque drômoise d’équipement outdoor de qualité Consulter la boutique

Ce que couvre le forfait Quand vous achetez une offre Skirail le Mourtis, vous ne payez pas pour du transport seul ou un forfait ski seul. Vous payez pour une chaîne complète déjà arrangée. Rien à ajouter, rien à négocier à l’arrivée. Le prix de 39,50 euros englobe l’entier du parcours. L’aller-retour en train fait partie du calcul. La liaison Toulouse-Marignac-Saint-Béat n’est jamais bon marché si vous l’achetez au détail. Le forfait ski journée à la station le Mourtis non plus. La navette VALI, bien que théoriquement un service public, demande une prise de tête organisationnelle pour être certains que tout s’enchaîne. Skirail supprime ces couches de complications. C’est une offre partenaire pensée pour ceux qui souhaitent une escapade montagnarde simple et directe. Un prix unique, une seule réservation, et vous êtes couvert du début à la fin. Vous montez dans le train à Toulouse, vous descendez à Marignac-Saint-Béat, vous attendez votre navette, vous skiez.

Partenaire Épicerie bio en ligne Code promo VOWENI52 sur La Fourche Produits bio et locaux livrés à domicile

Détails pratiques Accès à la gare et au train Vous habitez Toulouse ? Rendez-vous simplement à Toulouse-Matabiau en métro ou bus. Pas de voiture à laisser en parking aéroport. Pas de crainte concernant les places de parking hivernales. Vous descendez du métro à la gare et vous êtes du côté du train. Vous pouvez aussi embarquer depuis une gare intermédiaire sur la ligne si vous venez de la région. De Marignac-Saint-Béat à la station À Marignac-Saint-Béat, la navette VALI ligne 3 vous prend en charge. C’est un trajet qui monte vers le col de Mente et la station. Vous êtes confortable, assis, vous regardez le paysage se transformer au fur et à mesure que vous montez. Pas de stress de navigation routière, pas de risque de vous perdre. Équipement et préparation Vous aurez besoin d’équipement de ski ou de snow bien sûr. Les services de location existent à la station le Mourtis. Si vous emportez vos propres skis ou snowboard, le train dispose d’espaces pour ranger l’équipement. Aucun problème là non plus. Prévoyez des vêtements chauds et adaptés à l’activité montagnarde. Conditions de réservation L’offre Skirail le Mourtis est non échangeable et non remboursable. Pensez bien à vérifier la météo et l’enneigement via la webcam avant de réserver. Une fois votre forfait acheté, l’accès à la station est garanti selon vos dates. Vérifier l’enneigement en direct Avant toute chose, consultez la webcam du Mourtis. C’est le geste basique. Un lien vers celle-ci se trouve à cette adresse : Webcam Le Mourtis. Vous aurez une vision claire du terrain et pourrez adapter votre journée en toute connaissance de cause.

Partenaire Banque verte Green-Got Code promo Melles750 : 2 mois gratuits Une banque engagée pour l’environnement En savoir plus