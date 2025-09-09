VUELTA 2025 CLASSEMENT GENERAL AVANT LA DERNIERE SEMAINE DE COURSE

Vuelta 2025 : classement général avant la dernière semaine de course Vingegaard creuse l’écart, Almeida résiste, le suspense demeure

À l’aube de la dernière semaine de la Vuelta 2025, le classement général dessine les contours d’une bataille épique pour la victoire finale. Alors que Jonas Vingegaard semble avoir pris une option sérieuse sur la victoire, la course n’a pas encore rendu son verdict définitif.

Après quinze étapes disputées sur les routes espagnoles, la hiérarchie commence à se dessiner clairement dans cette 80e édition de la Vuelta. Le peloton aborde désormais la phase cruciale de l’épreuve, celle qui déterminera traditionnellement le vainqueur final de la course rouge. Les écarts se sont creusés progressivement, mais rien n’est encore joué pour les places d’honneur.

Cette Vuelta 2025 aura été marquée par une lutte acharnée entre les meilleurs grimpeurs de la planète cyclisme, dans un parcours particulièrement exigeant concocté par les organisateurs. Les équipes ont dû adapter leurs stratégies au fil des étapes, et certaines formations ont déjà montré leurs limites face à l’intensité de la course.

Jonas Vingegaard, maître des sommets

57h35’33” Temps de référence Le Danois de l’équipe Visma | Lease a Bike a pris les commandes de la course de manière autoritaire. Avec un temps total de 57 heures, 35 minutes et 33 secondes, Vingegaard démontre une nouvelle fois sa supériorité dans les épreuves de trois semaines. Son approche méthodique et sa gestion parfaite de l’effort lui permettent de contrôler la course sans pour autant se mettre à l’abri définitivement. L’ancien vainqueur du Tour de France a su saisir les opportunités offertes par le parcours montagneux pour distancer ses principaux rivaux. Sa régularité remarquable dans toutes les situations de course constitue son principal atout, lui permettant de ne jamais connaître de jour sans.

Une stratégie d’équipe payante

La formation néerlandaise a déployé une tactique collective particulièrement efficace. Avec Sepp Kuss également présent dans le top 10, Visma | Lease a Bike dispose d’un atout majeur pour contrôler les dernières étapes. Cette double présence dans les dix premiers permet à l’équipe de multiplier les options tactiques et de répondre à toutes les attaques adverses.

L’expérience acquise lors des précédentes grandes boucles se ressent dans la gestion de course de l’équipe danoise. Chaque coureur connaît parfaitement son rôle et l’exécute avec une précision chirurgicale, ne laissant aucune place à l’improvisation.

João Almeida, l’homme de tous les terrains

+ 48″ Retard sur le leader Le Portugais de UAE Team Emirates maintient courageusement sa deuxième position au classement général. Avec seulement 48 secondes de retard sur Vingegaard, Almeida conserve tous ses espoirs de victoire finale. Son profil polyvalent lui permet de briller aussi bien en montagne que dans les étapes de transition, qualité précieuse dans une course aussi exigeante. L’ancien maillot rose du Giro a démontré une constance remarquable depuis le début de cette Vuelta. Sa capacité à limiter les dégâts dans les moments difficiles et à saisir les opportunités quand elles se présentent en fait un candidat crédible pour la victoire finale.

Un écart encore rattrapable

Les 48 secondes qui séparent Almeida du maillot rouge constituent un handicap surmontable dans les conditions actuelles de la course. L’histoire du cyclisme regorge d’exemples de renversements de situation dans la dernière semaine d’une grande boucle. Le coureur d’UAE Team Emirates dispose encore de cartes à jouer, notamment dans les étapes de haute montagne qui l’attendent.

Son équipe a su le préserver dans les moments cruciaux, lui évitant les chutes et les pièges de la course. Cette gestion intelligente pourrait s’avérer déterminante dans les prochains jours, quand la fatigue accumulée commencera à se faire sentir chez ses concurrents.

La bataille pour le podium

Thomas Pidcock, l’outsider britannique + 2’38” 3e position Le coureur de Q36.5 Pro Cycling Team s’est installé durablement sur la troisième marche du podium provisoire. Pidcock confirme sa progression constante dans les épreuves de trois semaines et s’impose comme l’un des grands espoirs du cyclisme britannique. Sa polyvalence, héritée de ses succès en cyclo-cross et VTT, lui permet d’aborder tous les terrains avec confiance. L’écart de 2 minutes et 38 secondes avec le leader constitue un handicap conséquent, mais le Britannique a déjà prouvé par le passé sa capacité à réaliser de gros coups dans les moments décisifs. Sa jeunesse et sa fraîcheur pourraient constituer des atouts précieux dans la dernière semaine.

Le peloton des chasseurs

Derrière le trio de tête, la lutte fait rage pour les places d’honneur. Jai Hindley, quatrième à 3’10”, et Felix Gall, cinquième à 3’30”, restent dans la course aux accessits. L’Australien de Red Bull – Bora-Hansgrohe et l’Autrichien de Decathlon AG2R La Mondiale possèdent tous deux le profil pour créer la surprise dans les étapes de montagne qui arrivent.

Plus loin au classement, Giulio Pellizzari (6e à 4’21”) et Matthew Riccitello (7e à 4’53”) composent un groupe de coureurs susceptibles de bousculer la hiérarchie établie. Leurs équipes respectives, Red Bull – Bora-Hansgrohe et Israel – Premier Tech, n’ont pas encore abattu toutes leurs cartes et pourraient tenter des coups tactiques audacieux.

Les enjeux de la dernière semaine

Un parcours encore exigeant Les étapes qui restent à disputer promettent encore de nombreux rebondissements. Le profil montagneux des prochains jours laisse entrevoir de possibles modifications au classement général. Les organisateurs ont conçu un final particulièrement sélectif, capable de départager les meilleurs grimpeurs de la planète. Les conditions météorologiques et la fatigue accumulée constitueront des facteurs déterminants dans l’issue finale de la course. Certains coureurs pourraient payer leur investissement dans les premières semaines, tandis que d’autres, plus frais, pourraient profiter de cette situation.

Les stratégies en présence

Chaque équipe présente au départ de cette dernière semaine devra adapter sa stratégie aux circonstances. Visma | Lease a Bike jouera logiquement la carte de la défense de son maillot rouge, tout en gardant un œil sur les ambitions de classement de Sepp Kuss. UAE Team Emirates, de son côté, n’aura d’autre choix que d’attaquer pour combler son retard.

Les formations des outsiders devront quant à elles tenter des coups de force pour espérer accéder au podium final. Q36.5 Pro Cycling Team, avec Pidcock, dispose d’un coureur capable de surprendre dans tous les terrains, tandis que les équipes allemandes Red Bull – Bora-Hansgrohe comptent sur l’expérience de leurs leaders pour créer des situations favorables.

Les révélations de cette Vuelta

Cette édition 2025 de la Vuelta aura permis à plusieurs coureurs de se révéler au plus haut niveau. William Junior Lecerf, neuvième au classement général, illustre parfaitement cette dynamique. Le Français de Soudal – Quick Step réalise une performance remarquable pour sa première participation à la course espagnole. De même, Torstein Traeen (Bahrain Victorious) confirme les espoirs placés en lui par son équipe en se maintenant dans le top 10. Ces performances encourageantes dessinent les contours du cyclisme de demain et promettent de belles batailles dans les années à venir.

L’évolution des équipes

Au-delà des performances individuelles, cette Vuelta 2025 met en lumière l’évolution constante des équipes professionnelles. La montée en puissance de certaines formations, comme Q36.5 Pro Cycling Team avec Pidcock, démontre que le cyclisme mondial traverse une période de renouvellement particulièrement dynamique.

Les stratégies d’équipe se sont également affinées, avec des approches tactiques de plus en plus sophistiquées. L’utilisation des données de course et l’analyse en temps réel permettent aux directeurs sportifs d’optimiser constamment leurs décisions, rendant les courses plus imprévisibles et spectaculaires.

VUELTA 2025 CLASSEMENT GENERAL AVANT LA DERNIERE SEMAINE DE COURSE

Pos. Coureur Équipe Temps/Écart 1 🇩🇰

Jonas VINGEGAARD TEAM VISMA | LEASE A BIKE 57h 35′ 33″ 2 🇵🇹

João ALMEIDA UAE TEAM EMIRATES + 00′ 48″ 3 🇬🇧

Thomas PIDCOCK Q36.5 PRO CYCLING TEAM + 02′ 38″ 4 🇦🇺

Jai HINDLEY RED BULL – BORA – HANSGROHE + 03′ 10″ 5 🇦🇹

Felix GALL DECATHLON AG2R LA MONDIALE + 03′ 30″ 6 🇮🇹

Giulio PELLIZZARI RED BULL – BORA – HANSGROHE + 04′ 21″ 7 🇺🇸

Matthew RICCITELLO ISRAEL – PREMIER TECH + 04′ 53″ 8 🇺🇸

Sepp KUSS TEAM VISMA | LEASE A BIKE + 05′ 46″ 9 🇫🇷

William Junior LECERF SOUDAL – QUICK STEP + 05′ 49″ 10 🇳🇴

Torstein TRAEEN BAHRAIN VICTORIOUS + 06′ 33″