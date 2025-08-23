

🇪🇸 VUELTA 2025 ÉTAPE 1 I Horaires I Profil I Résultats I Classement 🇪🇸



ÉTAPE 1 | TURIN – NOVARA

Samedi 23 août 2025 | 186,1 km | Dénivelé : 1 334 m



🏁 GRAND DÉPART HISTORIQUE EN ITALIE

Pour la première fois de son histoire, La Vuelta s’élance d’Italie ce samedi 23 août 2025. Cette 80e édition débute à Turin, dans le Piémont italien, marquant un tournant historique pour le troisième Grand Tour de la saison cycliste. Après Lisbonne (1997, 2024), Assen (2009), Nîmes (2017) et Utrecht (2022), l’Italie devient le huitième pays à accueillir le départ de La Vuelta. Cette première étape de 186,1 kilomètres entre Torino – Reggia di Venaria et Novara s’annonce comme une opportunité unique pour les sprinteurs de s’emparer du premier maillot rouge de leader. Avec seulement 1 334 mètres de dénivelé positif, ce parcours relativement plat constitue une exception dans une édition particulièrement montagneuse qui comprendra 10 arrivées au sommet sur 21 étapes. Les 184 coureurs de 23 équipes s’élanceront du site classé UNESCO de la Reggia di Venaria, près de Turin, pour rallier Novara après un parcours de près de 5 heures de course. Cette étape inaugurale sera diffusée en intégralité sur Eurosport Max 1 dès 12h45, avec un départ prévu à 12h55 et une arrivée estimée vers 17h30.

⏰ ÉTAPE 1 & HORAIRES Événement Heure locale Heure française Départ fictif (Torino – Reggia di Venaria) 12h55 12h55 Départ réel (Monument Fausto Coppi) 13h22 13h22 Sprint intermédiaire (Valdengo) 15h24 15h24 Arrivée estimée à Novara 17h20-17h30 17h20-17h30

Horaires calculés sur la base d’une moyenne de 45 km/h



📈PROFIL DE L’ÉTAPE

🗺️ Parcours détaillé : Distance totale : 186,1 km

Dénivelé positif : 1 334 mètres

Type d’étape : Plat avec une difficulté

Altitude de départ : 239 mètres (Turin)

Altitude d’arrivée : 162 mètres (Novara)🏔️ Difficulté répertoriée :

Col de La Serra (km 70,5)

📏 Distance : 6,4 km

📊 Pourcentage moyen : 5,3 %

🏔️ Dénivelé : 338 mètres

🎯 Points au sommet : Col de 3e catégorie

📍 Villes-étapes principales :

• Turin (départ) – Reggia di Venaria

• San Mauro Turinese (km 5)

• Chivasso (km 21)

• Caluso (km 38,8)

• Biella (km 86,2)

• Gattinara (km 117,5)

• Arona (km 143)

• Novara (arrivée) 🏃 Analyse tactique :

Ce profil relativement plat devrait favoriser un contrôle serré des équipes de sprinteurs. L’unique difficulté du Col de La Serra, située au kilomètre 70,5, ne devrait pas être suffisante pour décourager les équipes de sprinters rapides. Les 115 derniers kilomètres après le sommet permettront aux équipes de regrouper le peloton pour préparer un sprint massif dans les rues de Novara.

🌟 FAVORIS POUR LA VICTOIRE



🥇 Super-favoris : 🇧🇪 Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck)

Le sprinteur belge arrive en grande forme et sera l’homme à battre sur ce terrain qui lui convient parfaitement. ⭐⭐⭐⭐⭐ 🥈 Outsiders sérieux : • 🇩🇰 Mads Pedersen (Lidl-Trek) – Champion solide sur tous terrains

• 🇨🇴 Fernando Gaviria (Movistar) – Spécialiste des arrivées au sprint

• 🇮🇹 Davide Ballerini (Astana Qazaqstan) – L’atout local 🥉 Outsiders : • 🇮🇹 Matteo Sobrero (Red Bull-BORA-hansgrohe) – En forme après sa 3e place au Tour de Pologne

• 🇫🇷 Arnaud Démare (Arkéa-B&B Hotels) – Expérience des Grands Tours

• 🇦🇺 Danny van Poppel (Red Bull-BORA-hansgrohe) – Régularité assurée 🏆 Premier maillot rouge :

Le vainqueur de cette étape inaugurale endossera automatiquement le prestigieux maillot rouge de leader du classement général. Il s’agira probablement d’un sprinteur qui ne conservera ce maillot que quelques jours, la deuxième étape se terminant déjà en altitude à Limone Piemonte.

🎯 ENJEUX DE L’ÉTAPE



🏁 Pour les sprinteurs :

Cette étape représente une opportunité unique dans cette Vuelta 2025 particulièrement montagneuse. Avec seulement 4 étapes de plaine sur 21, les sprinteurs devront impérativement saisir cette chance pour décrocher une victoire d’étape et endosser le maillot rouge. 🇮🇹 Dimension italienne :

L’Italie entretient des liens historiques forts avec La Vuelta. Avec 187 victoires d’étape, elle constitue la troisième nation la plus victorieuse après l’Espagne et la Belgique. Six Italiens ont également remporté le classement général, de Angelo Conterno (1956) à Fabio Aru (2015). Les coureurs transalpins Filippo Ganna et Matteo Sobrero bénéficieront du soutien du public local.📺 Impact médiatique :

Ce départ historique depuis l’Italie génère un intérêt médiatique considérable. La région du Piémont, qui avait déjà accueilli le départ du Giro 2024 et une étape du Tour de France 2024, confirme sa position de terre d’accueil privilégiée des Grands Tours.🏆 Classement par points :

Cette étape inaugure également la lutte pour le maillot vert du classement par points. Le sprint intermédiaire de Valdengo (km 96,2) et l’arrivée à Novara distribueront les premiers points de ce classement annexe qui pourrait se jouer sur des détails cette année.⚡ Météo et conditions :

Les conditions météorologiques s’annoncent favorables avec des températures estivales et un vent faible (4 km/h) qui ne devrait pas influencer le résultat. Le peloton devrait rester groupé pour préparer le sprint final.

📚 CONTEXTE HISTORIQUE



🎂 90 ans de La Vuelta :

Cette 80e édition célèbre les 90 années d’existence de La Vuelta, créée en 1935. Le départ depuis l’Italie marque symboliquement cette anniversaire en ouvrant de nouveaux horizons géographiques pour l’épreuve espagnole. 🌍 Internationalisation :

Avec ce sixième départ à l’étranger, La Vuelta poursuit sa stratégie d’internationalisation. L’Italie devient le huitième pays à accueillir un Grand Départ, après l’Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, la France, l’Allemagne, l’Irlande et la Grande-Bretagne.🚴‍♂️ Tradition du sprint d’ouverture :

Fait rarissime : c’est la première fois depuis 2007 qu’une étape d’ouverture de La Vuelta se termine par un sprint massif. Traditionnellement, les organisateurs privilégient un contre-la-montre par équipes ou une arrivée en côte pour lancer immédiatement la bataille au classement général.🏛️ Sites prestigieux :

Le départ depuis la Reggia di Venaria, résidence royale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, souligne le prestige de cet événement. Cette ancienne résidence des ducs de Savoie offre un cadre architectural exceptionnel pour ce Grand Départ historique.🔄 Continuité piémontaise :

Le Piémont confirme sa place centrale dans le cyclisme italien. Après avoir accueilli le Grand Départ du Giro 2024 (où l’Équatorien Jhonatan Narváez avait pris le premier maillot rose) et une victoire mémorable de Biniam Girmay au Tour de France 2024, la région écrit une nouvelle page de son histoire cycliste.

📺 INFORMATIONS PRATIQUES



📺 Diffusion télévisée :

• Eurosport Max 1 : Direct dès 12h45

• Application Eurosport : Streaming en direct

• Eurosport.fr : Suivi en ligne 🌐 Suivi en ligne :

• Site officiel : lavuelta.es

• Réseaux sociaux : Twitter, Instagram, Facebook

• Applications mobiles officielles📊 Données de course :

• Distance : 186,1 kilomètres

• Durée estimée : 4h25 à 4h35

• Vitesse moyenne prévue : 42-45 km/h

• Coureurs au départ : 184 répartis dans 23 équipes🎪 Animations :

• Caravane publicitaire avant la course

• Village de départ à la Reggia di Venaria

• Cérémonies protocolaires avant et après l’étape

• Podium des vainqueurs à Novara

