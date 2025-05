Written by Oslo• 3h51• Luchon

Comment trouver une navette à la gare de Luchon ? Vous avez réservé votre location de vacances à Luchon, et vous venez en train pour profiter des thermes, explorer les montagnes ou simplement découvrir la ville, il est essentiel de connaître les options de navettes disponibles depuis la gare. Taxi, VTC, navette Lipy, bus Lio, … quelles sont vos options à la sortir du train à Luchon ?

Située au bord du centre-ville de Luchon, la gare ferroviaire est LE point d’entrée principal pour les visiteurs des Pyrénées Haut-Garonnaises. Sur la ligne Montréjeau-Luchon, les voyageurs bénéficient de six allers-retours quotidiens avec un temps de trajet rapide de 35 minutes. Que vous veniez pour un séjour aux thermes, une escapade en montagne ou un week-end détente, trouver une navette depuis la gare de Luchon n’est pas forcément simple et bien organisé. Voici un guide complet pour planifier vos déplacements facilement.

Quelles navettes depuis la gare de Luchon ?

Luchon n’est pas desservie par un réseau de navettes régulières pour relier la gare aux principaux sites touristiques, aux stations de ski et aux communes environnantes. Les navettes Lipy permettent néanmoins de rejoindre plusieurs sites durant la saison estivale, et ainsi rejoindre vraisemblablement votre location de vacances à Luchon.

La station de Superbagnères, prisée pour ses pistes et ses panoramas, est accessible grâce à une navette dédiée au départ du centre-ville et proche de la gare. Elle fonctionne :

Toutes les 30 minutes de 8h15 à 18h15 les week-ends hors vacances pendant l’hiver.

de les week-ends hors vacances pendant l’hiver. De 8h15 à 19h15 pendant les vacances scolaires et les périodes de ski nocturne

L’arrêt de départ est situé à proximité immédiate de la gare, ce qui facilite l’accès dès votre arrivée en train. Cette navette est l’un des moyens les plus populaires pour rejoindre la montagne sans voiture.

Des navette vers Peyragudes ?

Autre grande station des Pyrénées, Peyragudes est également reliée à Luchon par une navette inter-stations. Elle circule :

Tous les jours (sauf samedi) pendant les vacances scolaires pendant l’hiver

pendant les vacances scolaires pendant l’hiver Les week-ends uniquement hors vacances

Le départ est à 9h de la Maison de Peyragudes (près de la gare) avec un retour à 17h15 depuis Les Agudes. Cette navette est pratique pour une journée complète sur les pistes ou pour accéder à votre hébergement si vous séjournez en altitude. Vous pouvez ainsi rejoindre votre location à Peyragudes depuis la gare de Luchon.

Les bus Lio depuis Luchon

La ligne de bus régionale liO 394 relie Luchon à Saint-Gaudens en passant par plusieurs communes. Elle part de l’arrêt Bagnères-de-Luchon – Lycée, situé à 10 minutes à pied de la gare. C’est une option fiable pour rejoindre les grandes lignes ferroviaires ou voyager entre villages.

Les premiers départs sont à 6h55 et l’arrivée à Saint-Gaudens se fait vers 8h15, avec plusieurs autres trajets disponibles tout au long de la journée.

Transport à la demande autour de Luchon

Le TAD est un service souple qui complète les navettes classiques dans les zones rurales. Il fonctionne :

Les mercredis et samedis , jours de marché

, jours de marché Sur réservation obligatoire la veille avant 16h au 0805 60 81 00

au Au tarif de 2 € l’aller / 4 € l’aller-retour

Ce système dessert les communes du Comminges vers Luchon, et est très utilisé par les résidents et visiteurs sans véhicule.

Où trouver les arrêts de navettes à la gare de Luchon ?

Juste en face de la gare, un pôle intermodal a été aménagé pour accueillir les navettes régulières, les cars régionaux et les taxis. Les panneaux d’information affichent les horaires et itinéraires des lignes principales. Des bancs et un abri permettent d’attendre votre correspondance. Un snack et une boutique de produits locaux permettent également de patienter à la gare de Luchon, soit pour une pause gourmande, ou pour quelques souvenirs locaux.

Des bornes d’information sont également présentes dans le hall de la gare, avec plans, horaires, et QR codes pour accéder aux applications mobiles.

Quelles applis pour consulter les horaires des navettes à Luchon ?

Pour ne rien manquer et optimiser vos trajets, plusieurs applications sont disponibles :

liO Occitanie : pour les lignes de bus régionales et le transport à la demande

: pour les lignes de bus régionales et le transport à la demande Moovit : propose des itinéraires multimodaux avec horaires en temps réel

: propose des itinéraires multimodaux avec horaires en temps réel Transit App : permet de suivre les départs à proximité

Il est fortement conseillé de télécharger ces applis avant votre départ pour éviter les mauvaises surprises et anticiper les éventuels changements de dernière minute.

Conseils pratiques pour votre arrivée à Luchon