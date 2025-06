Luchon-Superbagnères 2025 Montée Solidaire

Un événement cycliste exceptionnel au cœur des Pyrénées

La ville de Luchon s’apprête à accueillir cette initiative unique alliant défi sportif et engagement humanitaire au profit de Fight Aids Monaco, fondée par S.A.S. la Princesse Stéphanie de Monaco. « Ce n’est pas seulement un défi sportif, c’est un geste de solidarité pour celles et ceux qui luttent chaque jour contre le VIH »

— Denis Raymond, Chef du Peloton Motocycliste des Carabiniers du Prince 🏔️ Le défi en chiffres 25 km de montée 1160 mètres de dénivelé 100 participants cyclistes 25 Carabiniers du Prince 📍 Informations pratiques Détails de l’événement Date : Samedi 21 juin 2025 Départ : 10h (accueil dès 9h) Parcours : Bagnères-de-Luchon → Superbagnères Distance : 25 km de montée Participants : Limité à 100 cyclistes Tarif : 65 € (intégralement reversés à Fight Aids Monaco) Inscriptions : Office de Tourisme Pyrénées 31 🎁 Ce que vous recevrez 🎽 Prestations incluses Maillot souvenir officiel de l’événement

Médaille commemorative à l’arrivée

Repas convivial offert à midi au sommet

Expérience unique aux côtés des Carabiniers 🏆 Tirages au sort exceptionnels 1er Prix : séjour à Monaco pour 2 personnes au Festival du Cirque (2 500 €)

séjour à Monaco pour 2 personnes au Festival du Cirque (2 500 €) 2e Prix : roues carbone Ekoï 50 mm Édition 2025 (1 399 €) 🚴 L’Ascension mythique de Luchon-Superbagnères L’ascension de Luchon-Superbagnères mesure 17,2 kilomètres pour un dénivelé positif de 1160 mètres, avec une pente moyenne de 6,7%. Perchée à 1 800 mètres d’altitude, cette montée fait partie des ascensions les plus respectées du cyclisme pyrénéen. Surnommée le “balcon des Pyrénées”, la station dévoile des panoramas à couper le souffle, où l’horizon se confond avec les cimes enneigées. L’arrivée à Superbagnères offre un spectacle exceptionnel avec son panorama imprenable sur la chaîne des Pyrénées et l’Aneto. 🏆 Un parcours légendaire du Tour de France Escaladée pour la première fois dans le Tour de France en 1961, et après 36 ans d’absence, Luchon-Superbagnères accueillera à nouveau le Tour de France le 19 juillet 2025 pour l’étape 14 entre Pau et Superbagnères. ❤️ Fight Aids Monaco : 20 ans d’Engagement Fight AIDS Monaco a été créé en 2004, issu de la fusion de Monaco Sida et Femmes face au Sida. L’association est présidée par S.A.S. la Princesse Stéphanie de Monaco avec pour missions principales : Informer, Prévenir et Soutenir les personnes vivant avec le VIH. 🤝 Accompagnement personnalisé Plus de 100 personnes accompagnées à travers ateliers, sorties culturelles, week-ends de ressourcement et soutien psychologique. 🌍 Engagement international Depuis 2006, la Princesse Stéphanie est ambassadrice ONUSIDA. L’association soutient des projets à Madagascar et à l’île Maurice. 🏠 Maison de Vie Création d’une Maison de Vie à Carpentras où les personnes atteintes du VIH peuvent faire une pause et se ressourcer. 🏛️ Les Carabiniers du Prince : tradition d’excellence La Compagnie des Carabiniers du Prince a été créée le 8 décembre 1817 sous le règne du prince Honoré IV. Composée de 124 officiers et hommes, elle constitue l’unité militaire de la force publique monégasque avec pour devise : “honneur, fidélité, dévouement”. 🏍️ Le Peloton motocycliste dirigé par Denis Raymond Denis Raymond, originaire de Luchon et ancien élève du lycée Edmond Rostand, est aujourd’hui adjudant-chef et responsable du protocole. Son attachement à sa ville natale et son engagement pour Fight Aids Monaco font de lui l’initiateur naturel de cette montée solidaire. 💪 Pourquoi participer ? 🤝 Un geste concret pour la lutte contre le VIH En France, les contaminations dépassent toujours les 5 400 cas chaque année. Chaque euro des 65 € d’inscription sera directement reversé à Fight Aids Monaco. 🚴 Une expérience cycliste unique Peu d’événements offrent l’opportunité de rouler aux côtés d’une unité d’élite comme les Carabiniers du Prince de Monaco. 🏆 Sur les traces du Tour de France Découvrez ce parcours mythique un mois avant le passage du peloton professionnel au Tour de France 2025. 🌟 Un Été 2025 exceptionnel à Luchon L’année 2025 s’annonce historique pour Luchon avec plusieurs événements majeurs : 19 juillet 2025 : Étape 14 du Tour de France entre Pau et Luchon-Superbagnères

Étape 14 du Tour de France entre Pau et Luchon-Superbagnères 24-27 juillet : La Campilaro, cyclosportive par étapes des Pyrénées, fête ses 10 ans

La Campilaro, cyclosportive par étapes des Pyrénées, fête ses 10 ans 1-3 août : Le Cosmo Jazz avec montée à Luchon-Superbagnères le 3 août Rejoignez cette belle aventure humaine et sportive ! Inscrivez-vous dès maintenant pour vivre une expérience unique alliant sport, solidarité et prestige au cœur des Pyrénées. S’inscrire maintenant Seulement 100 places disponibles ✅ Conseils pour bien se préparer 🔧 Matériel recommandé Pour cette ascension classée hors catégorie, nous recommandons un braquet de montagne avec un petit plateau de 34 dents, combiné à une cassette arrière de 30, 32 ou 34 dents selon votre niveau. N’oubliez pas qu’une cadence fluide est toujours plus efficace ! 🏨 Hébergement et restauration La région de Luchon propose de nombreux hébergements, des hôtels de charme aux gîtes de montagne. Après l’événement, direction les restaurants de Luchon pour savourer des spécialités locales comme le fromage de brebis et les bières artisanales de la Brasserie du Vénasque. 🌍 Un impact durable au-delà de l’événement Au-delà de la collecte de fonds, cette montée solidaire participera à la mission de sensibilisation de Fight Aids Monaco. Comme le rappelle la Princesse Stéphanie : “Vivre avec le VIH peut ne pas être facile, nous l’entendons à Fight Aids Monaco, nous le constatons, c’est pourquoi nous poursuivons les actions de prévention”. Cet événement illustre parfaitement la vocation internationale de Monaco et son engagement humanitaire. Il témoigne également des liens privilégiés entre la Principauté et les Pyrénées, incarnés par Denis Raymond, enfant de Luchon devenu Carabinier du Prince. Modalités d’inscription Les inscriptions se font via la billetterie officielle de l’Office de Tourisme Pyrénées 31. Avec seulement 100 places disponibles, il est recommandé de s’inscrire rapidement pour garantir sa participation à cet événement exceptionnel. Contact : Office de Tourisme Pyrénées 31 Site web : www.pyrenees31.com Clôture : À venir (places limitées)