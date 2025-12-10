Vali la navette gratuite pour la montagne sans voiture

Written by Oslo• 20h13• Boutx, Cierp-Gaud, Découvrir, Le Mourtis, Luchon-Superbagnères, Mobilité, Transport, Vie locale

Depuis décembre 2025, les Pyrénées Haut-Garonnaises proposent une solution de transport gratuite et écologique pour rejoindre les domaines skiables sans voiture. Vali, une navette de proximité synchronisée avec les trains TER, change la manière de se déplacer en montagne lors de la saison hivernale. Vali, une navette gratuite pour la montagne sans voiture Comment accéder aux pistes de ski et aux villages de montagne sans dépendre de la voiture ?

Une expérimentation prolongée pour l’hiver À l’été 2025, la Communauté de Communes Pyrénées Haut-Garonnaises (CCPHG) a lancé une première version estivale de Vali. Ce service de navettes gratuites reliait les gares ferroviaires aux sites touristiques du territoire et au centre-ville de Luchon. L’expérimentation a rencontré un succès encourageant, suffisant pour justifier une prolongation pendant la saison hivernale. Depuis le 13 décembre 2025, Vali Hiver propose une offre de transport complète pendant quatre mois. Le service fonctionne jusqu’au 29 mars 2026 pour les stations de Superbagnères et Peyragudes, et jusqu’au 21 mars 2026 pour Le Mourtis. Ces dates correspondent aux périodes de vacances scolaires et aux week-ends, moments où la fréquentation des domaines skiables atteint ses pics. Cette initiative bénéficie du soutien financier de la Région Occitanie, de l’État, de Haute-Garonne Montagne, ainsi que des communes concernées et des professionnels locaux. Un partenariat territorial qui démontre l’engagement collectif en faveur d’une mobilité plus responsable en montagne.

Un service sans réservation et sans frais La particularité majeure de Vali réside dans sa gratuité totale et son accès sans réservation préalable. Habitants, visiteurs à la journée ou personnes sans véhicule personnel peuvent monter dans les navettes librement, en fonction de leurs horaires de déplacement. Chaque ligne propose une fréquence régulière en phase avec les arrivées et départs des trains TER liO circulant sur le territoire, et notamment les trains de l’offre Skirail. Les navettes transportent sans surcoût le matériel de sport d’hiver, ce qui élimine une contrainte majeure pour les voyageurs en transports en commun. Skis, snowboards et équipements divers trouvent place dans les véhicules, rendant le trajet accessible à tous, y compris aux enfants et aux personnes hors âge de conduire. Accessibilité et handicap Pour les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, un système de réservation a été mis en place. Il suffit de contacter l’Office de Tourisme Intercommunal Pyrénées 31 au moins 24 heures avant le déplacement, par téléphone au 05 61 79 21 21. Cette démarche garantit que des aménagements appropriés seront disponibles lors du voyage. Trois lignes pour trois destinations Vali Hiver propose trois itinéraires distincts, chacun desservant une station de ski majeure du territoire. Cette configuration permet de couvrir l’ensemble des domaines skiables accessibles depuis le cœur du bassin de vie. La ligne 1 constitue une boucle au départ de la gare de Luchon. Elle remonte vers la télécabine de Superbagnères en passant par le centre-ville, les thermes, les quartiers résidentiels et les équipements touristiques majeurs. Cette ligne bénéficie d’une grande densité d’arrêts et d’une fréquence augmentée, reflétant la proximité de Luchon et l’importance de la station de Superbagnères pour le tourisme local. La ligne 2 relie également la gare de Luchon à la station de Peyragudes, en montagne depuis le territoire de Larboust. Elle traverse plusieurs villages (Saint-Aventin, Castillon-de-Larboust, Garin, Gouaux-de-Larboust) avant de rejoindre le parking ESF du domaine skiable. Cet itinéraire valorise les villages de vallée et crée des opportunités d’arrêts en chemin. La ligne 3 s’étend depuis la gare de Marignac-Saint-Béat, incluant le centre-bourg de Cierp-Gaud, et rejoint la station du Mourtis en passant par les localités de Saint-Béat et Boutx. Elle est la seule ligne synchronisée avec les gares de Marignac-Saint-Béat plutôt que Luchon, offrant une desserte en direction du piémont occidental des Pyrénées.

Une mobilité durable et intermodale Vali repose sur sa synchronisation avec les trains régionaux TER liO. Les horaires des navettes sont pensés pour correspondre aux arrivées et départs des convois ferroviaires, créant ainsi un véritable système de transport multimodal. Un visiteur toulousain peut prendre le train jusqu’à Luchon ou Marignac, puis emprunter immédiatement une navette Vali pour rejoindre les pistes. Cette articulation entre modes de transport revêt une importance majeure sur l’empreinte carbone. Chaque passager transporté par navette au lieu de voiture particulière réduit les émissions de dioxyde de carbone. Sur une saison entière, l’addition des trajets individuels correspond à une économie substantielle d’énergie fossile et de polluants atmosphériques. Au-delà des enjeux climatiques, les navettes atténuent les problèmes de circulation routière en montagne. Les stationnements surchargés aux abords des télécabines, les embouteillages en cas de chutes de neige, les accidents dus à une conduite difficile sur routes enneigées : tous ces phénomènes diminuent quand des solutions alternatives de transport sont proposées. Vali contribue ainsi à une meilleure sécurité routière et à une expérience de montagne moins bruyante et moins saturée. Les communes ont également exprimé leur soutien à cette initiative, reconnaissant que la réduction du trafic automobile améliore la qualité de vie dans les bourgs et villages. Les Thermes de Luchon, qui bénéficient d’une meilleure accessibilité via Vali, y voient également une opportunité commerciale, de même que les restaurants et hébergements situés le long des tracés des navettes.

Suivre les navettes en temps réel Applications numériques et QR codes Pour faciliter l’utilisation du service, les horaires et les passages de navettes peuvent être consultés via un QR code disponible sur les plans des trois lignes. En scannant ce code, les utilisateurs accèdent à un suivi en direct des véhicules, leur permettant de connaître les temps d’arrivée approximatifs à chaque arrêt. Cette technologie évite les attentes interminables en hiver et rend le service plus prévisible, même en conditions météorologiques difficiles. Les informations sont également disponibles sur le site web de l’Office de Tourisme Intercommunal Pyrénées 31, où figurent les plans détaillés de chaque ligne avec les arrêts géolocalisés. Horaires et calendrier Les navettes circulent quotidiennement pendant les périodes de vacances scolaires (toutes zones confondues), garantissant une disponibilité maximale lors des pics de fréquentation. En dehors de ces périodes, elles assurent une desserte les week-ends et jours fériés, répondant aux demandes ponctuelles de sortie en montagne. Ce calendrier raisonné évite une surcharge inutile de services lors des journées creuses et concentre les ressources sur les moments où la demande est avérée. Les opérateurs ont également intégré des marges de manœuvre pour adapter les fréquences en cas de forte affluence ou de conditions météorologiques exceptionnelles.

Une montagne accessible et un tourisme plus responsable Vali Hiver 2025-2026 offre aux résidents et aux visiteurs une opportunité nouvelle d’accéder aux stations de ski sans dépendre d’une voiture personnelle. Ce service gratuit, gratuit synchronisé avec les trains et ouvert à tous, reflète une évolution dans la gestion de la mobilité en montagne. Les trois lignes desservent les principaux domaines skiables de la Communauté de Communes Pyrénées Haut-Garonnaises, de Superbagnères à Peyragudes et du Mourtis, couvrant ainsi un éventail large de lieux de pratique pour tous les niveaux de skieurs. Les navettes transportent le matériel sans surcoût, acceptent les personnes sans véhicule et proposent des aménagements pour les personnes à mobilité réduite. En choisissant Vali pour rejoindre les pistes cet hiver, chacun participe à une réduction des émissions carbone et des problèmes de circulation en montagne. Un geste simple qui, multiplié par des centaines d’usagers, génère un impact environnemental mesurable et contribue à préserver la qualité des sites naturels que nous fréquentons.

Article publié sur Melles750.fr, magazine en ligne de référence sur les Pyrénées, la vie en montagne et les modes de vie écoresponsables.

