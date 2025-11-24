WeTrek comment utiliser l’application ?

Written by Oslo• 12h43• Application, Montagne • One Comment

Depuis le 20 novembre 2024, l’application IGN Rando a fermé ses portes pour laisser place à WeTrek, une nouvelle plateforme qui reprend le flambeau de la cartographie outdoor en France. Cette transition marque un tournant pour les millions d’utilisateurs habitués à préparer leurs sorties avec les cartes IGN détaillées. Si vous faites partie de ces randonneurs, cyclistes ou traileurs qui découvrent cette nouvelle application, ce guide pratique vous accompagne dans sa prise en main.

La transition d’IGN Rando vers WeTrek Le changement d’application n’est pas anodin pour ceux qui avaient constitué une bibliothèque de parcours et de points d’intérêt au fil des années. WeTrek reprend les fonctionnalités essentielles d’IGN Rando tout en modernisant l’interface et en ajoutant de nouvelles possibilités. L’application conserve l’accès aux fameuses cartes IGN, référence absolue pour les activités outdoor en France. Pour les anciens utilisateurs d’IGN Rando, une période de transition est prévue jusqu’au 20 mai 2026. Pendant ce délai, il reste possible de récupérer vos données (parcours sauvegardés, points d’intérêt) depuis le site ignrando.fr avant de les importer dans WeTrek. Cette étape est importante si vous souhaitez retrouver vos itinéraires préférés sans avoir à tout recommencer. L’application WeTrek affiche d’entrée de jeu des statistiques rassurantes avec 23 000 évaluations sur l’App Store, preuve d’une adoption déjà solide par la communauté des pratiquants outdoor. Elle se positionne dans la catégorie Voyages et s’adresse aussi bien aux randonneurs occasionnels qu’aux pratiquants réguliers de trail ou de vélo.

Les trois piliers fonctionnels de WeTrek Planification des parcours WeTrek intègre un système de planification qui permet de créer des itinéraires personnalisés directement depuis l’application. La fonction de saisie guidée automatique facilite le tracé de votre parcours en suivant les sentiers et chemins référencés. Vous pouvez ainsi préparer vos sorties depuis votre canapé, en visualisant le dénivelé, la distance et les points remarquables sur votre trajet. L’interface de planification s’appuie sur la cartographie IGN pour vous permettre de suivre les GR, les sentiers balisés ou de créer vos propres itinéraires hors des sentiers battus. Cette souplesse convient aussi bien aux amateurs de randonnée classique qu’aux adeptes du trail running ou du bikepacking qui recherchent des chemins moins fréquentés. Cartographie IGN détaillée Le cœur de l’application repose sur l’accès à toute la cartographie IGN, avec un niveau de détail remarquable. Ces cartes topographiques affichent le relief, les courbes de niveau, les sources, les refuges, et tous les éléments naturels et artificiels qui jalonnent le territoire français. Pour les sorties en montagne, cette précision devient vitale pour évaluer la difficulté d’un parcours et repérer les zones d’attention. WeTrek propose différents types de fonds de carte : le traditionnel relief IGN, mais aussi des vues satellites et des cartes thématiques selon les besoins. Vous pouvez télécharger des portions de carte pour une utilisation hors connexion, fonctionnalité particulièrement utile dans les zones de montagne où le réseau reste capricieux. Navigation en temps réel Une fois sur le terrain, WeTrek se transforme en compagnon de route avec des informations actualisées en continu. L’application affiche votre position GPS sur la carte, votre vitesse de progression, le dénivelé parcouru et restant, ainsi que le temps de marche estimé. Un système d’alerte vous prévient si vous sortez du parcours prévu, ce qui évite les erreurs d’orientation coûteuses en temps et en énergie. Les données s’affichent de manière claire avec des indicateurs de vitesse (en km/h), de distance parcourue et restante, et d’altitude. Cette fonction de suivi convient particulièrement bien aux sorties en trail où le rythme et la gestion de l’effort comptent autant que le chemin lui-même.

Télécharger et installer WeTrek L’application se trouve sur l’App Store pour les utilisateurs iOS et sur le Google Play Store pour Android. La recherche “WeTrek” ou “WeTrek Trail Rando” vous amènera directement sur la page de téléchargement. L’application affiche son ancien nom entre parenthèses (ex IGNrando’) pour faciliter la transition et rassurer les anciens utilisateurs. Une fois téléchargée, l’application nécessite la création d’un compte utilisateur. Cette étape permet de synchroniser vos parcours entre différents appareils et de sauvegarder vos données dans le cloud. Pour ceux qui possédaient un abonnement IGN Rando+, les conditions de migration vers WeTrek sont détaillées sur le site officiel, avec généralement un transfert des droits d’accès aux cartes premium. L’interface d’accueil vous guide vers les fonctions principales : la carte, vos données (parcours sauvegardés), et votre profil. La prise en main se fait intuitivement, avec des icônes claires et une ergonomie pensée pour une utilisation rapide, même avec des gants en hiver ou dans des conditions difficiles.

Utiliser WeTrek sur le terrain Préparer son parcours avant de partir La veille de votre sortie, prenez le temps d’ouvrir WeTrek pour tracer votre itinéraire ou en sélectionner un parmi les parcours communautaires. Vérifiez les points d’eau, les zones d’ombre pour les pauses, et les éventuelles zones techniques qui nécessitent une attention particulière. Cette préparation mentale compte autant que le chargement du sac. Téléchargez les cartes de la zone concernée pour disposer de la cartographie même sans réseau. Cette précaution s’avère indispensable dès que vous quittez les zones périurbaines. Prévoyez également une batterie externe car le GPS consomme de l’énergie, surtout si vous utilisez l’application pendant plusieurs heures. Pendant la sortie Une fois sur le départ, lancez l’enregistrement de votre activité. WeTrek va alors tracer votre parcours en temps réel et collecter les données de votre sortie. Gardez votre téléphone accessible, dans une poche de poitrine ou dans un brassard si vous courez, pour consulter régulièrement votre position sans avoir à fouiller dans le sac. Les alertes de sortie de parcours se manifestent par une vibration et une notification sonore. Si vous recevez cette alerte, arrêtez-vous quelques instants pour vérifier votre position sur la carte et identifier où vous avez quitté l’itinéraire prévu. Cette fonction a déjà évité bien des détours involontaires dans le brouillard ou la nuit tombante. Consultez régulièrement vos statistiques pour ajuster votre rythme. La vitesse moyenne, le dénivelé restant et le temps estimé d’arrivée vous aident à gérer votre effort et à décider des pauses. Sur un trail long, ces données deviennent vos meilleurs alliés pour tenir la distance sans griller toutes vos cartouches au premier tiers du parcours. Après l’effort De retour chez vous, retrouvez votre sortie enregistrée dans l’onglet “Données” de l’application. Vous pouvez analyser votre trace GPS, revoir les points où vous avez ralenti ou accéléré, et ajouter des photos ou des notes sur des lieux remarquables. Ces traces constituent progressivement votre journal de bord outdoor, avec la possibilité de les partager avec des amis ou de les conserver pour y revenir lors d’une prochaine saison.

Conseils pratiques pour profiter pleinement de WeTrek Prenez l’habitude de mettre à jour régulièrement l’application. Les cartes IGN évoluent avec les modifications du terrain (nouveaux sentiers, zones interdites, travaux forestiers) et les mises à jour garantissent d’avoir les informations les plus récentes. Activez les notifications pour être alerté des nouvelles versions disponibles. Configurez les paramètres de confidentialité selon vos préférences. Vous pouvez choisir de garder vos parcours privés ou de les partager avec la communauté. Certains utilisateurs apprécient de contribuer à l’enrichissement de la base de données collective, d’autres préfèrent conserver leurs itinéraires secrets. Les deux approches se respectent et l’application s’adapte à votre choix. Pour les sorties longues, activez le mode économie d’énergie qui réduit la fréquence d’actualisation du GPS sans compromettre la fiabilité du suivi. Cette astuce permet de tenir une journée complète sur la batterie du téléphone, même avec un usage intensif de la cartographie. Familiarisez-vous avec l’interface lors de sorties faciles avant de vous lancer dans des itinéraires engagés. Comprendre comment fonctionne le zoom, comment ajouter un waypoint ou comment modifier un parcours en cours de route s’apprend mieux sur un chemin connu que dans une situation tendue en terrain inconnu. Gardez à l’esprit que WeTrek reste un outil d’aide à la navigation, pas un substitut au bon sens et aux compétences d’orientation traditionnelles. Emportez toujours une carte papier et une boussole pour les sorties en montagne, et assurez-vous de savoir vous en servir. La technologie peut tomber en panne, se perdre ou manquer de batterie au pire moment.

WeTrek pour les différentes pratiques Randonnée pédestre Pour les marcheurs, WeTrek offre la possibilité de suivre les GR et les PR en bénéficiant du balisage virtuel qui double le balisage physique. L’application indique les refuges, les points d’eau et les zones de bivouac autorisées. Cette richesse d’informations transforme la préparation d’un trek de plusieurs jours en facilitant la logistique et la planification des étapes. Trail et course en montagne Les traileurs apprécieront les données de dénivelé précises et la possibilité de visualiser le profil altimétrique de leur parcours. L’affichage de la vitesse instantanée et de la distance parcourue permet de gérer l’allure pendant l’effort. Les coureurs utilisent souvent WeTrek en complément d’une montre GPS pour bénéficier de la cartographie détaillée lors de la reconnaissance de parcours de compétition. Vélo et VTT Les cyclistes trouvent dans WeTrek un allié pour découvrir les chemins et les single tracks adaptés à leur pratique. La cartographie IGN distingue les différents types de voies (routes, chemins carrossables, sentiers) ce qui facilite la création d’itinéraires roulants. Pour le bikepacking, l’application aide à repérer les sources d’eau et les zones plates propices au bivouac en fin de journée.

Les limites à connaître Comme tout outil numérique, WeTrek présente quelques contraintes qu’il convient de garder à l’esprit. La dépendance à la batterie du téléphone impose d’anticiper l’autonomie, surtout sur les sorties longues où le GPS tourne en continu. Une batterie externe devient un accessoire aussi important que la gourde ou les bâtons de marche. La qualité du signal GPS peut varier selon les conditions météo et le relief. Dans les vallées étroites ou sous un couvert forestier dense, la précision de localisation diminue. Ces situations nécessitent de croiser les informations GPS avec les repères visuels du terrain et la lecture de carte traditionnelle. L’abonnement premium, nécessaire pour accéder à certaines fonctions avancées et à l’intégralité des cartes, représente un coût annuel. Comparez ce tarif avec le prix d’achat des cartes papier IGN pour évaluer si l’investissement se justifie par rapport à votre fréquence de sortie et à vos besoins réels. Enfin, gardez à l’esprit que les traces GPS partagées par d’autres utilisateurs ne garantissent pas toujours la faisabilité ou la sécurité d’un itinéraire. Chaque randonneur possède son niveau technique et sa condition physique. Un parcours accessible pour un traileur expérimenté peut se révéler engagé pour un débutant. Analysez toujours le profil d’un parcours téléchargé avant de vous lancer.

WeTrek marque une nouvelle étape dans l’utilisation des outils numériques pour les activités de plein air. L’application conserve les atouts qui ont fait le succès d’IGN Rando tout en modernisant l’expérience utilisateur et en ajoutant des fonctionnalités pensées pour les pratiques actuelles. La période de transition jusqu’en mai 2026 laisse le temps aux anciens utilisateurs de récupérer leurs données et de s’approprier cette nouvelle interface. Que vous marchiez, couriez ou pédaliez, WeTrek s’adapte à votre pratique en offrant les informations nécessaires pour préparer et réaliser vos sorties en sécurité. L’accès aux cartes IGN demeure le point fort de l’application, garantissant une fiabilité reconnue par des générations de pratiquants outdoor. Avec une prise en main progressive et quelques sorties d’apprentissage, WeTrek devient rapidement un compagnon de route dont on ne se passe plus. Le passage d’IGN Rando à WeTrek illustre l’évolution constante des outils numériques au service de nos passions outdoor. Cette transition bien préparée permet de continuer à profiter des sentiers avec la même fiabilité cartographique, enrichie de nouvelles possibilités techniques. Maintenant, il ne vous reste plus qu’à enfiler vos chaussures et à partir explorer ces chemins qui n’attendent que vous.

