WeTrek sur les pas de IGNrando Quand l’innovation numérique redessine la carte de nos aventures

Le 20 novembre 2025 marque un tournant dans l’univers des applications de randonnée. IGNrando’, cette référence incontournable des amateurs d’activités de plein air, cède la place à WeTrek, promettant de nouvelles perspectives pour explorer nos territoires. Retour sur une transition qui bouleverse les habitudes de millions d’utilisateurs. ⚠️ Information importante : À partir du 20 novembre 2025, le site ignrando.fr cesse son activité tandis que l’application mobile poursuit son évolution sous le nom de WeTrek.

La fin d’une époque, le début d’une nouvelle aventure Depuis des années, IGNrando‘ s’est imposé comme l’outil de référence pour planifier et partager ses escapades en pleine nature. Cette plateforme a accompagné des millions d’aventuriers, des randonneurs du dimanche aux passionnés de trail, en passant par les familles en quête de découvertes territoriales. La décision de l’IGN de cesser l’activité du site web s’inscrit dans une stratégie plus large de repositionnement numérique. L’Institut National de l’Information Géographique et Forestière souhaite désormais s’adresser à un public élargi, dépassant le cadre traditionnel de la randonnée pour embrasser l’ensemble des activités de découverte du territoire. Témoignage de Marie, randonneuse passionnée “J’utilise IGNrando’ depuis 2018. Cette application m’a permis de découvrir des sentiers magnifiques dans les Pyrénées et ailleurs. Même si le changement peut inquiéter, j’ai confiance en l’évolution vers WeTrek. L’essentiel est de conserver cette richesse cartographique qui fait la différence.”

WeTrek : l’héritier numérique randonnée qui se dessine WeTrek, développée par Ubicarta, n’est pas une création ex nihilo. Cette société éditait déjà l’application mobile IGNrando’, garantissant ainsi une continuité technique et fonctionnelle. Cette transition s’annonce donc moins brutale qu’il n’y paraît au premier abord. Les garanties de continuité Les utilisateurs actuels d’IGNrando’ peuvent compter sur plusieurs éléments rassurants : 🔄 Conservation des abonnements : Tous les abonnements en cours restent valides jusqu’à leur terme

Tous les abonnements en cours restent valides jusqu’à leur terme 🗺️ Fonds cartographiques IGN : La qualité légendaire des cartes IGN est préservée

La qualité légendaire des cartes IGN est préservée 📱 Interface familière : L’ergonomie développée reste globalement identique

L’ergonomie développée reste globalement identique 📂 Migration des données : Possibilité d’exporter et importer ses tracés personnels Une transition accompagnée Conscients des enjeux liés à cette transformation, les équipes ont mis en place une FAQ dédiée pour faciliter la migration. Cette ressource détaille les étapes pour exporter ses données personnelles, comprendre l’évolution des abonnements et s’adapter aux nouvelles fonctionnalités.

L’IGN se réinvente : vers une approche globale du territoire Loin d’abandonner les amateurs de plein air, l’IGN redéfinit sa stratégie numérique grand public. Cette évolution témoigne d’une volonté d’élargir son audience au-delà des seuls pratiquants d’activités sportives en extérieur. Cartes IGN : l’application de référence La nouvelle application gratuite “Cartes IGN” incarne cette vision renouvelée. Elle s’adresse à tous les curieux du territoire français, qu’ils soient amateurs de patrimoine, d’écologie, de tourisme ou simplement désireux de mieux connaître leur environnement. Fonctionnalités principales de l’application Cartes IGN : Consultation cartographique : Accès aux cartes topographiques de référence Création de parcours : Outils de tracé et d’enregistrement d’itinéraires Vue 3D : Visualisation relief pour une meilleure appréhension du terrain Voyage dans le temps : Comparaisons historiques des évolutions territoriales Retour d’expérience de Thomas, guide de montagne “La transition peut sembler déroutante au premier abord, mais elle répond à une logique d’évolution numérique. L’important est que la qualité cartographique soit préservée. Pour nous, professionnels de l’accompagnement, c’est l’exactitude des informations topographiques qui prime.”

Impact sur les professionnels du tourisme et de la randonnée Cette transition concerne également l’ensemble des acteurs professionnels qui s’appuyaient sur IGNrando’ pour valoriser leurs territoires et leurs offres d’activités. Offices de tourisme, guides, accompagnateurs, gestionnaires d’espaces naturels : tous doivent adapter leurs pratiques. Nouveaux partenariats et collaborations L’IGN assure vouloir poursuivre le développement de “communs” dédiés aux données de randonnée et de tourisme, en partenariat avec les institutions concernées. Cette approche collaborative pourrait déboucher sur des outils encore plus performants pour les professionnels. Les retombées se dessinent progressivement : mutualisation des données, standardisation des formats d’échange, amélioration de la visibilité territoriale. Autant d’éléments qui pourraient bénéficier à long terme à l’ensemble de l’écosystème touristique français. ⚠️ Points d’attention pour les professionnels Vérification de la compatibilité des outils actuels avec WeTrek

Formation des équipes aux nouvelles interfaces

Mise à jour des supports de communication et sites internet

Suivi des évolutions tarifaires et contractuelles

Préparer la transition : conseils pratiques Pour vivre sereinement cette évolution, quelques étapes s’imposent aux utilisateurs réguliers d’IGNrando’. La préparation en amont facilitera grandement l’adaptation aux nouveaux outils. Étapes recommandées 1. Sauvegarde des données personnelles Exportez vos tracés, favoris et données personnalisées avant la fermeture du site web. 2. Familiarisation avec les nouvelles interfaces Testez l’application Cartes IGN et explorez WeTrek pour vous habituer aux évolutions. 3. Suivi de l’actualité Restez informé des développements via les canaux officiels de communication. 4. Échanges avec la communauté Participez aux discussions en ligne pour partager expériences et bonnes pratiques.

Vers de nouveaux horizons numériques La transition d’IGNrando’ vers WeTrek symbolise l’évolution permanente du paysage numérique. Si le changement peut initialement déstabiliser, il porte aussi en lui la promesse d’innovations et d’améliorations futures. Cette mutation s’inscrit dans une dynamique plus large de transformation digitale des outils de découverte territoriale. Elle témoigne de la vitalité d’un secteur qui n’hésite pas à se réinventer pour mieux servir ses utilisateurs. L’aventure continue, les cartes se redessinent, mais l’essentiel demeure : cette soif de découverte qui nous pousse à explorer les richesses infinies de nos territoires.

📍 Informations pratiques Date de transition : 20 novembre 2025 Site web IGNrando’ : Arrêt définitif de l’activité Application mobile : Évolution vers WeTrek (Ubicarta) Alternative IGN : Application gratuite “Cartes IGN” Support utilisateur : FAQ dédiée disponible sur les sites officiels