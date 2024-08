(Last Updated On: )

Quel maillot de foot pour la ligue 1 ? Nouvelle saison 2024-2025 pour la Ligue 1 de football en France avec comme chaque année de nouveaux maillots pour les équipes engagés. Les dix-huit club de Ligue 1 viennent de reprendre le championnat. Ainsi, avec pour chaque club de nouveaux joueurs, de nouveaux maillots, et parfois un nouveau propriétaire ou un nouvel entraineur. Les nouveaux maillots sont souvent très attendus pour les supporters. Ils sont par la même très souvent commentés entre excitation et déception. Aussi, du TFC au PSG en passant par AJA et le SCO Angers, quels sont les nouveautés maillot de foot ?

Le SCO Angers revient avec ses bandes noires et blanches traditionnelles. À Auxerre, les joueurs de l’AJA arborent un maillot blanc flanqué d’une bande diagonale. Pour le nouveau pensionnaire de la Ligue des Champions, Brest fait dans la sobriété avec un maillot rouge sans fioriture. Sinon les sangs et or de Lens restent fidèles à leurs couleurs. Au Havre, on se la joue peau de la salamandre. Au LOSC le maillot rouge reprend un motif en V sur la poitrine. A Lyon on fait dans le classique avec les trois couleurs blanc, bleu et du rouge. L’OM sur fond blanc et bleu, affiche un bel écusson. Sur la principauté AS Monaco, ne change pas grand chose. A Montpellier la fidélité à l’équipementier rend le maillot assez classique avec ses couleurs orange et bleu. Désormais, les canaris de Nantes, affichent leurs bandes jaunes et vertes mais désormais en diagonale. Nice ne rompt avec ses couleurs rouge et noir. Ainsi, au PSG on reste assez classique. A Reims en rouge et blanc on rend hommage à la cathédrale. A Rennes, RAS. Saint-Etienne voit toujours la vie en vert. A Strasbourg, on pousse le classique jusqu’au col type polo. Enfin, les violets du TFC arborent aussi une diagonale assez surprenante.

Maintenant à vous de choisir le maillot de foot de votre club préféré.

