(Last Updated On: )

La NEF dans le métro avec son slogan « Nous on fait dans l’argent content« . Bonne nouvelle pour les voyageurs du métro parisien et engagés dans une banque éthique ! La NEF, la coopérative financière éthique et solidaire, désormais banque à part entière, organise un jeu inédit dans le métro parisien. C’est une occasion unique de joindre l’utile à l’agréable en découvrant la finance responsable tout en s’amusant pendant vos trajets quotidiens.

Connaissez la NEF banque éthique ?

Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, la NEF est une coopérative financière qui œuvre depuis plus de 30 ans pour une finance éthique et transparente. Elle propose des solutions d’épargne et de financement dédiées exclusivement à des projets ayant une utilité écologique, sociale et culturelle. Contrairement aux banques traditionnelles, la NEF s’engage à financer uniquement des initiatives qui ont un impact positif sur la société et l’environnement. Son objectif est clair : donner du sens à l’argent en soutenant une économie plus humaine et durable. Après une grande de recapitalisation, la banque NEF est désormais indépendante. La NEF n’est plus dans le giron de la Banque Populaire Caisse d’Epargne.

La NEF dans le métro comment ça marche ?

Du 11 novembre 2024 à 8h au 18 novembre 2024 à 23h59, la NEF vous invite à participer à un jeu interactif qui se déroule dans le métro parisien. Voici comment vous pouvez participer :

La participation est ouverte à toutes et à tous. Pour tenter votre chance, il vous suffit de :

Suivre le compte Instagram de la Nef : @lanef_financeethique Aimer la publication annonçant le concours : retrouvez-la sur leur profil. Capturer votre meilleur cliché : prenez une photo de l’une des affiches de la NEF dans le métro. Partagez-la ensuite en story ou sur votre fil Instagram en identifiant la Nef. Vous n’êtes pas obligé de figurer sur la photo, mais n’hésitez pas à faire preuve de créativité !

Important : assurez-vous que votre compte Instagram est public !

Que gagne-t-on avec la NEF dans la métro ?

En participant à ce jeu, vous avez la chance de remporter des cadeaux en parfaite adéquation avec les valeurs de la NEF :

Pour cette opération spéciale, la Nef met en jeu 10 lots issus d’entreprises financées par la coopérative :

3 cartes cadeaux GreenGo d’une valeur unitaire de 250€

d’une valeur unitaire de 250€ 7 cartes cadeaux Ethi’Kdo d’une valeur unitaire de 50€

10 gagnants seront tirés au sort mardi 19 novembre parmi les participants ayant rempli toutes les conditions du jeu.

Pourquoi participer au jeu La NEF dans le métro ?

Au-delà des lots à gagner, ce jeu est une opportunité unique de s’interroger sur les pratiques des banques traditionnelles, et comment notre argent impacte fortement le dérèglement climatique :

– Découvrir la finance éthique : comprendre comment votre épargne peut soutenir des projets positifs et responsables,

– Soutenir une initiative solidaire : en participant, vous contribuez à promouvoir une économie plus responsable,

– Enrichir vos connaissances : apprenez-en plus sur les enjeux actuels liés à l’économie solidaire et à l’impact de nos choix financiers sur la société et l’environnement,

– Rendre vos trajets plus ludiques : transformez votre routine quotidienne en une expérience interactive et enrichissante.

La NEF compte sur vous pour faire de cette initiative un succès retentissant. Plus nous serons nombreux à participer, plus l’impact sera grand pour promouvoir une finance qui place l’humain et la planète au cœur de ses préoccupations. C’est l’occasion idéale de montrer que chacun de nous peut agir, même à petite échelle, pour un monde meilleur.

Partager Melles 750 sur Twitter

Facebook

LinkedIn

Reddit

Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…