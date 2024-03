(Last Updated On: 22 mars 2024)

Les veilleurs de tourbières au cinéma Les variétés, ce vendredi 22 mars à 20 heures à Montréjeau. Outre la projection du film écrit et réalisé par Pascale Fossat, avec la participation de Jean-Michel Parde, une discussion avec l’AREMIP est prévu à la fin de la projection. Jean-Michel Parde est un écologiste convaincu. Après avoir suivi les ours du monde entier, il est revenu chez lui pour sauver les zones humides du Comminges. Et même si la maladie de Lyme le fait souffrir, il ne perd pas de vu son objectif pour sauver les zones humides. Pour cela il faut convaincre les habitants que les zones humides sont indispensables à l’équilibre de la biodiversité. Ce sont des poumons pour la planète, encore plus efficaces qu’une forêt. Mais son caractère peu agréable, pousse les hommes à les détruire. A Melles, le plateau d’Uls est une zone humide désormais protégée.

Les zones humides jouent un rôle crucial dans les écosystèmes

Elle offrent notamment de nombreux avantages écologiques, sociaux et économiques. Les zones humides abritent une grande diversité d’espèces végétales et animales, certaines étant spécifiques à ces milieux (comme les sphaignes ou les droséras). Elles servent donc de refuge et de zone de reproduction pour de nombreuses espèces. De plus les zones humides agissent comme des filtres naturels en piégeant et en purifiant l’eau. Elles contribuent ainsi à réguler la qualité de l’eau en éliminant les polluants et les nutriments en excès. Elles agissent comme des éponges naturelles, absorbant l’excès d’eau lors des périodes de pluie intense et la libérant progressivement pendant les périodes de sécheresse. Un fonctionnement qui contribue donc à atténuer les risques d’inondations.

Mais surtout les zones humides stockent du carbone sous forme de matière organique. En conséquence, elles contribuent à atténuer le changement climatique en capturant le carbone atmosphérique et en le stockant dans le sol.

Pour parfaire vos connaissances sur les zones humides, rendez-vous ce soir au cinéma de Montréjeau dès 20 heures pour la projection du film documentaire Les veilleurs de tourbières.

