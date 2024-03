Comment bien choisir sa farine de blé bio de T45 à T150 ? Choisir la bonne farine de blé bio peut grandement influencer le résultat de vos recettes culinaires. Avec une gamme allant de la farine T45 à la T150, il est essentiel de comprendre les différences entre elles pour sélectionner celle qui convient le mieux. Farine blanche, farine semi-complète, farine complète et intégrale, chaque farine a ses qualités et vertus.

Comprendre les indices de type

Les indices de type, tels que T45, T65, T110, T150, sont des indicateurs de la teneur en cendres de la farine, exprimée en pourcentage par rapport au poids de la farine. Plus l’indice est élevé, plus la farine est complète et contient de nutriments. Les farines à indice de type bas (comme T45) sont plus raffinées, tandis que celles à indice de type élevé (comme T180) sont plus riches en fibres et en nutriments.

Quelle farine pour quelle préparation ?

La farine de blé bio T45 est idéale pour les pâtisseries fines et les desserts délicats, tels que les gâteaux, les biscuits et les pâtisseries feuilletées. Elle donne une texture légère et aérée aux produits de pâtisserie. À l’inverse, la farine T150 convient mieux à la fabrication de pains rustiques, de pâtes à pizza et d’autres produits de boulangerie où une texture dense et une mie moelleuse sont souhaitées.

Comment bien choisir sa farine de blé bio de T45 à T150 ?

Les farines à indice de type plus bas sont plus raffinées et ont tendance à avoir une teneur en nutriments plus faible que les farines à indice de type plus élevé. Si vous recherchez une option plus nutritive, optez pour des farines avec un indice de type plus élevé. Elles contiennent davantage de fibres, de protéines et de micronutriments.

Forcément des farines de blé bio

Assurez-vous que la farine de blé que vous choisissez est certifiée biologique par un organisme de confiance. Cela garantit que le blé a été cultivé sans l’utilisation de pesticides, d’engrais chimiques ou d’organismes génétiquement modifiés, préservant ainsi la santé des consommateurs et de l’environnement. La farine T45 est plutôt rare dans les circuits bio spécialisé. Car à ce niveau là de raffinage, elle devient trop pauvre. On en trouve quand même sur l’épicerie bio en ligne La Fourche à 1,79€/kilo.

Choisir sa farine de blé bio en fonction de la texture désirée

La texture finale de votre produit dépendra également du type de farine que vous utilisez. Les farines à indice de type bas produisent des produits plus légers et plus fins. Tandis que les farines à indice de type plus élevé donnent des produits plus denses et plus riches en fibres.

Le prix des farines de blé bio

Comme sur beaucoup d’autres produits bio, La Fourche affiche des prix canons sur les farines bio. La farine T65 vraiment passe partout, est à 1,29€ le kilo.