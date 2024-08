(Last Updated On: )

Comment faire une photo d’identité conforme en ligne ? Passeport, permis de conduire, carte d’identité, titre de séjour ou encore carte vitale, désormais pour toutes les demandes de documents officiels, il faut fournir une photo d’identité conforme. Il faut pour cela se rendre chez un photographe, ce qui est désormais très rare, soit plus classiquement dans une cabine photo. On trouve généralement ces cabines photo dans des supermarchés ou dans des gares. Pour celles et ceux qui vivent à la campagne ou la montagne, cela demande de sortir sa voiture encore fois. Sans compter que rien ne dit que la photo satisfera aux critères de conformité des services officiels. Mais heureusement il est désormais possible de réaliser sa photo d’identité avec un engagement de conformité à 100%.

Comment faire une photo d’identité conforme en ligne ?

On fait ses courses en ligne, on se forme en ligne, on télétravaille, il ne manquait vraiment que la photo d’identité en ligne pour vivre paisiblement chez soi. De nombreux services en ligne existent désormais pour se tirer le portrait sans bouger de chez soi. La plupart proposent une application mobile pour se photographier avant que la intelligence artificielle et des experts humains ne viennent vérifier la conformité de la photo. Ensuite avec le ePhoto vous pouvez transmettre votre photo d’identité et votre signature numérique conforme aux différentes administrations.

La photo d’identité conforme et numérique à quel prix ?

Avec la photo d’identité en ligne, numérique et conforme, non seulement vous économisez un déplacement, mais en plus la photo est moins chère. Chez un photographe, il faut compter entre 15 et 20€ pour réaliser une photo d’identité. Dans une cabine photo, comme à Loures-Barousse c’est 8€. Tandis qu’en ligne cela coûte moins de 5 euros. Le service de photo d’identité en ligne est donc bien plus économique.

La photo d’identité de bébé conforme et en ligne

Les services de photo d’identité en ligne sont encore plus pratique quand on a besoin d’une photo d’identité pour bébé. En restant dans son environnement, avec son propre téléphone, la photo de bébé est beaucoup plus facile à réaliser.

