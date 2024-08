(Last Updated On: )

Chaussures de randonnée Salomon Onis Mid Gore-Tex à moitié prix en ce moment sur le site de la marque. Les Salomon Onis Mid GTX sont des classiques de la marque alpine. Ce modèle plutôt entrée de gamme n’en demeure pas moins un modèle fiable et confortable pour celles et ceux qui recherchent une chaussure de randonnée pour des parcours à la difficulté modérée. Pour 80€ en ce moment, la Salomon Onis Mid GTX permet de s’aventure en toute sécurité et confort sur des chemins de randonnée à la journée. Le modèle se décline au rayon femme et au rayon homme avec des coloris différents. Alors si vous êtes à la recherche d’une paire de chaussure de marche en montagne pour gravir des sommets passez votre chemin. Par contre, si vous avez besoin d’une paire de chaussures de randonnée pour vos sorties en montagne quelques jours dans l’année, la Salomon Onis Mid Gore-Tex pourrait bien vous intéresser.

Chaussure de randonnée Salomon Onis Mid Gore-Tex

Dans les grandes lignes les chaussures de randonnée Salomon Onis Mid Gore-Tex, c’est une chaussure de marche au bon maintien de la cheville avec sa tige moyenne, une semelle accrochante Contagrip, et une membrane Gore-Tex pour des sorties mêmes humides. La tige Mid de Salomon c’est la tige moyenne qui monte à la cheville pour un bon maintien même sur les sols instables. La semelle Contatrip c’est la semelle externe de Salomon conçue pour accrocher sur tous les sols. La membrane Gore-Tex qui fait le chausson de la chaussure est imperméable et respirante à la fois. Elle permet de garder le pied au sec quand les conditions météo sont humides, mais aussi quand le pied transpire. D’ailleurs, si choisir une bonne chaussure de randonnée est important, une bonne chaussette pour la randonnée l’est tout autant. Les chaussettes de randonnée, notamment en laine Mérinos, assure une bonne aération du pied. Elles limitent aussi les échauffements (vos futures ampoules).

Chaussures de randonnée au meilleur prix

Les Salomon Onis Mid GTX sont en ce moment à 80€ sur le site de la marque. Soit une remise de 50% sur ce modèle polyvalent. Une opportunité sur les chaussures de la saison précédente. Mais comme tout le monde se moque de la saison de vos chaussures, pourquoi se priver d’une telle opération ?

Partager Melles 750 sur Twitter

Facebook

LinkedIn

Reddit

Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…