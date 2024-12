(Last Updated On: )

La grande traversée de la Haute-Garonne jusqu’au Mourtis 27 juin au 1er juillet 2025

. Un raid aventure et nature entre Revel/Saint-Ferréol et Le Mourtis, en équipe, pour parcourir 260 km en 5 jours et 10 activités. Cette traversée est bien plus qu’un simple défi sportif. C’est une expérience collective où l’entraide et la cohésion sont au cœur de l’aventure. Les équipes, composées de 3 à 5 participants, devront se dépasser à travers des épreuves de course à pied, de VTT, de kayak, d’escalade et bien plus encore. Chaque étape mettra à l’épreuve non seulement l’endurance des participants, mais aussi leur capacité à se repérer et à gérer leurs efforts dans un cadre naturel d’exception.

Le tracé de l’événement a été pensé pour offrir une véritable immersion dans la diversité des paysages de la Haute-Garonne. Un parcours des rives du lac de Saint-Ferréol, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, jusqu’aux montagnes pyrénéennes jusqu’au Mourtis, en passant par les collines du Lauragais et les forêts du Comminges.

Une démarche écoresponsable au cœur de l’événement

La Grande Traversée de la Haute-Garonne se distingue également par son engagement pour la préservation de l’environnement. Les organisateurs mettent un point d’honneur à limiter l’impact écologique de l’événement en promouvant des pratiques respectueuses de la nature :

Les déplacements sont optimisés pour réduire l’empreinte carbone.

Les ravitaillements privilégient des produits locaux et de saison.

Une sensibilisation à la biodiversité est proposée tout au long du parcours.

Les participants sont invités à adopter une démarche écoresponsable en respectant les espaces traversés et en minimisant leur production de déchets. L’objectif ? Faire de cet événement un modèle de sport en harmonie avec la nature.

Un territoire à découvrir autrement

Ce raid est aussi l’occasion de mettre en lumière les richesses culturelles, naturelles et gastronomiques de la Haute-Garonne. Chaque étape permettra de découvrir un pan du patrimoine local. Des moulins du Lauragais, des villages pittoresques du Comminges ou encore des panoramas majestueux des Pyrénées, vous allez vous régaler.

Les villages-étapes invitent spectateurs et accompagnants à participer à des animations et activités, pour plonger dans l’effervescence de la traversée tout en découvrant les savoir-faire et spécialités locales.

Un défi accessible à tous

Bien que ce raid demande une bonne condition physique, il reste accessible à des sportifs amateurs motivés et prêts à relever un défi collectif. Mais, mieux vaut quand même bien se préparer pour profiter pleinement de cette expérience unique.

Inscrivez-vous rapidement car les places sont limitées. Ne manquez pas cette occasion de vivre une aventure hors du commun, au cœur de paysages sublimes.

Informations pratiques :

Dates : du 27 juin au 1er juillet 2025

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, rendez-vous sur le site officiel de la Grande Traversée de Haute-Garonne.

Aussi, que vous soyez sportif, amoureux de la nature ou simplement curieux, la Grande Traversée de la Haute-Garonne promet d’être un moment inoubliable. Alors à vos marques, prêts, explorez !

